Технологии для бизнеса

IT-технологии при правильном подходе к их использованию помогают снизить расходы и создать условия для дальнейшего развития бизнеса.

Быстро растущие компании зачастую сталкиваются с такой проблемой: ситуация на рынке благоприятная, есть желание расширить филиальную сеть и предложить клиентам новые виды услуг, но... не хватает возможностей. В этом случае на помощь бизнесу приходят информационные технологии. Практика показывает: чтобы получить максимальный эффект, следует рассматривать расходы на автоматизацию не как затраты, а как инвестиции в производство, и просчитывать все до мелочей.

Именно такой подход к информационным технологиям демонстрирует ЗАО "ДельтаЛизинг". Руководство компании совместно с инвесторами разработало далеко идущие стратегические планы, предусматривающие открытие новых филиалов, в том числе в российской столице. Но для того, чтобы обеспечить эффективную и бесперебойную работу всей филиальной сети, необходимо было создать единое информационное пространство и усовершенствовать коммуникации. Отдел информационных технологий компании "ДельтаЛизинг" приступил к разработке соответствующего проекта.

На тот момент каждый филиал располагал независимым сервером, а синхронизация данных с центральным хранилищем происходила в полуавтоматическом режиме. "Мы должны были выстроить такую систему, чтобы сотрудники любого филиала, будь то Южно-Сахалинск, Новосибирск или Москва, имели непрерывный доступ к информационным ресурсам компании, - отмечает руководитель проекта Сергей БОЕВ, возглавлявший отдел информационных технологий компании "ДельтаЛизинг" до мая 2007 года. - Кроме того, нужно было повысить надежность и безопасность информационной системы предприятия в целом. В ходе реализации проекта предстояло создать единую географически распределенную мультисервисную сеть таким образом, чтобы обеспечиваемый ею уровень безопасности соответствовал требованиям, предъявляемым к современной финансовой компании".

Партнером проекта стала компания "Гег-центр", которая обеспечивала поставку оборудования и реализацию решения на его базе. "Если говорить о требованиях, которые предъявлялись к оборудованию, то на первое место "ДельтаЛизинг", как клиентоориентированная компания, специализирующаяся на предоставлении финансовых услуг, поставила надежность и безопасность, - говорит директор "Гег-центра" Юрий БУРЫЙ. - За ними следовали высокая производительность, непрерывность услуг, возможность расширения сети и увеличения нагрузки. Кроме того, внедрение новой системы не должно было остановить работу существующих офисов и действующего программного обеспечения".

В конечном счете выяснилось, что из всех предлагаемых вендорами технических решений максимально отвечает требованиям заказчика оборудование Cisco.

"При выборе IT-решения есть два пути, - поясняет Сергей Боев. - Можно использовать более дешевое оборудование и при этом сэкономить на капитальных вложениях. В этом случае компания должна быть готова к повышенным расходам в процессе его эксплуатации и к рискам, которые влечет за собой подобное "бюджетное" решение. Компания "ДельтаЛизинг" могла позволить себе подход, рентабельный в долгосрочном плане. Выбор был сделан в пользу более дорогого (на этапе инициации проекта), но надежного оборудования, которое обеспечивало стабильную работу в течение длительного срока при минимальном участии IT-специалистов".

Проект состоял из трех этапов. Сначала к сети были подключены 4 офиса, включая головной. Затем руководитель отдела информационных технологий проанализировал полученные результаты, которые подтвердили правильность выбранного решения. После того как первый этап был признан успешным, сотрудники IT-отдела совместно с поставщиком решения, компанией "Гег- центр", приступили ко второму этапу, который предусматривал подключение к сети всех оставшихся офисов. На третьем этапе был запущен филиал в Москве - уже полностью на базе оборудования Cisco, включая внутреннюю мини-АТС.

В офисах, которые уже функционировали на момент реализации проекта, работали традиционные (аналоговые) мини-АТС - по условиям проекта все они были интегрированы в новую систему. Таким образом, новое оборудование позволило сохранить инвестиции в технологии прежнего поколения. Что же касается московского филиала, то он создавался "с нуля", поэтому построение сети велось на базе оборудования Cisco сразу под сервис IP-телефонии. Если говорить о первоначальных затратах, такое решение обходится дороже, но в перспективе оно является более рентабельным.

Каковы же результаты проекта? Сегодня для того, чтобы связаться с любым сотрудником компании, независимо от местонахождения филиала, нужно набрать всего 5 цифр (четырехзначная нумерация оказалась невозможной по причине существования гибридных решений в региональных офисах). За первые два месяца эксплуатации новой системы расходы на междугородние переговоры сократились на сумму порядка 30%, при этом компания перестала зависеть от операторов, предоставляющих услуги междугородней связи.

"Мы создали высокотехнологичную основу для построения единого информационного пространства, - подчеркивает Юрий Бурый. - В ходе реализации проекта была усовершенствована система безопасности корпоративной информационной сети. Особо хочется отметить, что оборудование Cisco обладает хорошими возможностями для масштабирования: это означает, что заказчик может подключать к сети новые филиалы и новых сотрудников без ущерба эффективности работы системы".

По словам Сергея Боева, на этапе подготовки многие сотрудники скептически восприняли идею построения единой информационной сети, а заявленные на презентации проекта сервисы просто окрестили в обиходе "космосом". Однако в ходе реализации проекта они изменили свое мнение. "Обратная связь, которую мы получили, демонстрирует повышение удовлетворенности внутренних клиентов компании IT-услугами, система работает стабильно, рентабельность проекта очевидна. Одним из важнейших результатов стало увеличение надежности информационной системы, и, как следствие, - повышение степени непрерывности услуг, предоставляемых компанией для внешних клиентов. Ранее системы такого уровня можно было встретить только в крупных корпорациях, которые располагают внушительными IT-бюджетами. Сегодня передовые технологии стали доступны малому и среднему бизнесу, а бизнес, в свою очередь, ощущает в них потребность, что не может не радовать".

"Мы создали современную информационную систему, которая максимально отвечает требованиям быстро растущего бизнеса, - отмечает Олег РАКИТСКИЙ, генеральный директор ЗАО "ДельтаЛизинг". - Нам удалось повысить эффективность работы всех сотрудников компании, независимо от занимаемой должности и местоположения офиса".

Современные информационные технологии открывают новые возможности для развития компании, и это проверено. Проверено бизнесом.

Официальный партнер Cisco на Дальнем Востоке - компания "Гег-центр" www.gct.ru.