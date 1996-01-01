Учителям пора на госслужбу

В России более двух миллионов педагогов, и большинство из них знают историю родной страны, увы, в основном по учебникам да пособиям. Ничего удивительного: на нищенскую учительскую зарплату по музеям да выставкам особо не разгуляешься. Поэтому педагоги бывают в музеях от силы пару раз в год, если, конечно, удается скопить денег на билет. О каком самообразовании, а тем более приобщении к культурным ценностям детей может быть речь, когда учителям самим едва хватает денег на еду?

Можно, конечно, ежегодно прибавлять к учительскому жалованию скромные рубли, как это сейчас делается. Но все знают, что прибавку быстро съедает инфляция, и снова учителя вынуждены откладывать поход в музей. Есть и другой путь. Спикер Совета Федерации, лидер "Справедливой России" Сергей МИРОНОВ предлагает узаконить право педагогов на бесплатное посещение музеев. Такой законопроект уже подготовлен и направлен в правительство.

"Справедливая Россия" считает его лишь первым шагом на пути к повышению престижа учительского труда. И педагоги, и такие же социально незащищенные медики должны финансироваться не по остаточному принципу, как сейчас, а стать "слугами государевыми". И тогда многие проблемы отпадут сами собой - люди получат социальные гарантии и льготы, которые давно заслужили. И зарплаты у них будут стабильно высокими.Чем налоговики или таможенники значимее учителей или врачей?

А преподавателю, ощущающему господдержку, можно будет ехать не только в Третьяковку, а хоть в Лувр...