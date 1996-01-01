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НК "Альянс" стала ближе
1 июня начала работу служба клиентской поддержки НК Альянс. Теперь каждый может обратиться в одну из крупнейших топливных компаний региона с любым вопросом или предложением по телефону 8-800-200-03-43. Звонок бесплатный для всех телефонов.
В компании заявили, что в службе клиентской поддержки можно узнать практически всю информацию о работе НК "Альянс" на Дальнем Востоке: какие виды топлива реализует компания, перечень услуг для физических и юридических лиц, координаты всех АЗС. Также операторы принимают любые жалобы на качество топлива или обслуживания.
На вопросы звонящих отвечают сотрудники компании "Смарт-инфо", которая занимается созданием и обслуживанием колл-центров. Наличие специализации положительным образом сказывается на качестве работы колл-центра. Вопросы принимаются в режиме обычных телефонных звонков.
"В случае, если оператор не сможет ответить на запрос сразу, клиент может оставить свои координаты, и мы обязательно свяжемся с ним. Ни одно обращение не останется без ответа", - сообщили в компании.
Телефон колл-центра в ближайшее время будет размещен на всех АЗС НК "Альянс". Важно, что он единый для всего Дальнего Востока России и операторы могут дать информацию по работе любой АЗС Приморья, Хабаровского края, ЕАО и Амурской области. Данные по работе колл-центра и контактный телефон есть и на сайте НК "Альянс" (www.nk-alliance.ru), и ее дочерних предприятий: ОАО "Приморнефтепродукт" (www.primornp.ru) и ОАО "Хабаровскнефтепродукт" (www.nkkhnp.ru).
В нефтяной компании уверены, что работа службы поддержки поможет ей стать ближе к своим клиентам. "У нас есть положительный опыт работы "горячей линии", когда мы могли эффективно и оперативно предоставлять информацию своим клиентам, отрабатывать их жалобы и просьбы, - отметил Александр БОРОДИН, пресс-секретарь ОАО "Приморнефтепродукт". - Но не все готовы тратить деньги и звонить для этого с сотовых телефонов. Поэтому мы запустили проект бесплатной службы клиентской поддержки. Обратная связь очень важна, и мы надеемся, что это позволит нам работать еще лучше".
Служба клиентской поддержки НК "Альянс": 8 800 200 03 43.
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