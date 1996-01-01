Поездка в детство

30 мая студенческий совет Института массовых коммуникаций (ИМК) ДВГУ поздравлял с Международным днем защиты детей воспитанников Артемовского детского дома и специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната.

Подготовка к поездке шла две недели. В гуманитарном корпусе ДВГУ объявили акцию по сбору мягких игрушек, книг, одежды и других очень нужных детям вещей. Так что студенты приехали в гости не с пустыми руками. Кроме того, они подготовили развлекательную шоу-программу, веселили детей конкурсами, играми, песнями и даже исполняли брейк-данс.

Первыми, кого порадовали своим визитом студенты, были воспитанники Артемовского детского дома. По словам директора Раисы ЗИМИНОЙ, в доме живут 136 человек в возрасте от 3 до 18 лет. Приезд студентов стал для них настоящим праздником - массу удовольствия дети получили от концерта, к тому же никто из них не остался без подарка.

В школе-интернате студентов с праздничной программой и сувенирами встретил 171 человек. И несмотря на то что все дети здесь страдают различными нарушениями зрения, они приняли самое активное участие в программе - пели вместе с ведущими, танцевали, смешили публику. Стоит отметить, что в школе-интернате учится много одаренных детей. Кто-то пишет стихи, кто-то сочиняет музыку...Педагоги рассказывали, что среди их воспитанников есть победители музыкальных, поэтических городских и краевых конкурсов. А двое учеников стали лауреатами Всероссийского музыкального фестиваля детей-инвалидов. Этим ребятам даже довелось участвовать в Международном благотворительном движении "Звезды мира - детям", выступать во многих российских городах и даже спеть в сводном международном хоре в Ватикане, получив благословление Папы Римского.

Конечно, ребятам очень не хотелось отпускать студентов, ведь такие встречи для них - большая редкость. Эти дети требуют особого внимания и заботы и всегда рады гостям. И не только по праздникам...