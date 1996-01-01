Крейсерский ход "Спасскцемента"

ОАО "Спасскцемент" - столетний юбиляр, чего не скажешь ни по облику предприятия, ни по его кадровому составу. Спасские цементные заводы поддерживают своей продукцией сегодня не только строительную отрасль региона, но и западных коллег.

История одного из крупнейших промышленных предприятий России ОАО "Спасскцемент" началась 13 июня 1907 г., когда инженер- механик Михаил РАТОМСКИЙ получил билет, разрешающий постройку цементного завода в пяти верстах от станции Евгеньевка Уссурийской железной дороги (ныне г. Спасск-Дальний). Свою первую продукцию завод выпустил в 1935 г. Позднее с развитием строительства встала потребность о строительстве дополнительных мощностей, и в 1976 г. был введен в строй Новоспасский цементный завод. Наивысшая производительность "Спасскцемента" пришлась на конец 80-х, точнее, на 1989 г., завершивший период интенсивного строительства. Последующее за ним десятилетие для многих производств стало настоящим испытанием, из которого с честью вышли далеко не все.

Сегодня ОАО "Спасскцемент" является частью крупного строительного холдинга и развивается в рамках единой стратегии, позволяющей оптимально использовать меняющиеся рыночные условия. Об этом мы беседуем с первым заместителем генерального директора по продажам УК "Востокцемент" Алексеем ПАХОМОВЫМ и первым заместителем генерального директора по производству ООО "Востокцемент" Павлом БЕЛЯЕВЫМ.

- Алексей Александрович, с какими итогами "Спасскцемент" подошел к своему столетию и каковы наиболее значимые, с вашей точки зрения, факты, способные повлиять на дальнейшие результаты работы предприятия?

- Самым показательным фактом в работе любого предприятия является уровень загрузки его мощностей. Рост региональных экономик и объемов строительства в последние годы создал достаточно благоприятные рыночные условия. Мы не преминули этим воспользоваться. Достаточно сказать, что объем производства "Спасскцемента" в прошлом году стал самым значительным за все последнее десятилетие. Мы последовательно наращивали производство и в прошлом году суммарно произвели 1 млн 150 тонн цемента и клинкера. Для нас это не предел. Планы на этот год еще значительнее, реализовать порядка 2,5 млн тонн.

Что касается существенного факта, то мы начали активное продвижение продукции "Спасскцемента" в западном направлении России. В прошлом году мы отгрузили за пределы региона 35 тыс. тонн. Это был первый и успешный для нас опыт работы с новыми рынками сбыта. Он подтвердил правильность выбранной стратегии по их завоеванию. В этом году только в европейскую часть, без учета Сибири, уже отгружено 73 тыс. тонн цемента и 86 тыс. тонн клинкера, что, как видите, значительно больше прошлогоднего. В целом по итогам года мы намерены довести поставки в западном направлении до 1 млн тонн. Нашими потребителями стали не только строители, но и некоторые цементные заводы западных регионов России. Более того, мы стали поставщиком такого гиганта, как "Газпром", поставляя цемент на его объекты, и ряда других крупных промышленных компаний.

- Что послужило толчком к росту спроса на вашу продукцию со стороны западных партнеров и есть ли среди российских заводов специализация по тем или иным видам цемента?

- Толчком спроса на цементную продукцию в первую очередь стал рост объемов строительных работ, особенно в западных регионах страны, и не поспевающий за ним рост производственных мощностей. Фактически в России сложилась такая ситуация, когда Дальневосточный регион остался единственным, где еще существуют избыточные мощности по производству цемента. Причем в течение ближайших 3-5 лет в стране вряд ли возможен ввод в строй новых цементных заводов. В лучшем случае мы увидим увеличение мощностей за счет модернизации действующих заводов. Мы рассчитываем воспользоваться этой ситуацией, чтобы за счет западных поставок подготовить наши заводы к реализации на Дальнем Востоке будущих крупных федеральных проектов. И в дальнейшем, когда пойдет рост регионального рынка, избежать дефицита мощностей.

Наиболее востребованным, а значит, и перспективным продуктом, покупаемым у нас западными клиентами, является цемент марки 500, а также специальные виды цементов: тампонажные, сульфатостойкие и клинкерная продукция. Кстати, в других регионах появились приверженцы именно спасского цемента, отдающие предпочтение ему в отличие от цементов других производителей. Причина в его хорошем качестве. Что касается специализации, то сегодня многие российские производители цемента в погоне за валом стали уходить от производства специальных марок. Это привело к дефициту, например, по сульфатостойкому и тампонажному цементам. Мы в отличие от них, наоборот, удерживаем эту нишу и совершенствуем технологии их изготовления.

- Сколько цемента потенциально вы можете дать дефицитному российскому рынку?

- Если запустить наши заводы на полную мощность, к чему мы сейчас и стремимся, то примерно 4 млн тонн. Их у нас западные партнеры готовы брать уже сегодня. Но есть проблема, от нас не зависящая и связанная с возможностями железной дороги. На сегодня РЖД не в состоянии предоставить цементникам то количество специальных вагонов, так называемых хоппер-цементовозов, которое требуется. Их не хватает даже для транспортировки цемента в пределах нашего местного рынка. Но если здесь мы нашли выход из ситуации за счет приобретения специальных автомашин-цеметновозов, то на дальние расстояния при отсутствии нормальной дорожной сети их использовать невозможно.

- Павел Петрович, теперь вопрос к вам: скажите, в чем выражается модернизация заводов "Спасскцемента"?

- Начиная с 2005 г. идет модернизация всех заводов строительной отрасли, управляемых компанией "Востокцемент", включая заводы ОАО "Спасскцемент". Уже выполнена полная модернизация горного производства. С осени прошлого года мы приступили к восстановлению остальной инфраструктуры обоих цементных заводов. Несмотря на столь короткий срок, уже завершены работы на первой линии Новоспасского завода и запущены обе технологические линии. Ведется подготовка к запуску Спасского цементного завода, это одновременно пять печей. Полный комплекс модернизации обоих заводов будет завершен в ближайшее время.

- Восстановление идет такими быстрыми темпами, что возникает вопрос: как это удается?

- Скорость модернизации и ввода в строй резервных мощностей "Спасскцемента" зависит от уровня сохранности имущества. Простаивающее оборудование заводов не было вырезано на металлолом, как это наблюдалось на ряде промышленных предприятий, и не разграблено. Все прошедшие годы предприятие вкладывало деньги в поддержание его работоспособности. Это и позволило в достаточно короткие сроки запустить как вторую производственную линию на Новоспасском заводе, так и пять линий на старом Спасском заводе. Благодаря этому модернизация заводов обойдется акционерному обществу достаточно дешево, если сравнивать с затратами, необходимыми на строительство нового завода. И главное, конечно, - нацеленность коллектива на успех. Хороший настрой людей позволяет делать работу с энтузиазмом.

- Потребует ли пуск дополнительных мощностей "Спасскцемента" дополнительных кадров?

- Безусловно. Нам, по сути, приходится восстанавливать не только производственную инфраструктуру, но и производственный персонал. За годы простоя много опытных специалистов ушли на пенсию, сейчас мы вновь будем рады видеть их в наших рядах. Кому-то ведь надо учить молодежь. А молодежи приходит много. Только Спасскому заводу потребовалось 256 человек. Из них надо делать квалифицированных рабочих, которые займут ключевые направления. Нам нужны машинисты печей, экскаваторов, мельниц. У нас в планах - восстановление факультета в местном индустриальном техникуме. Мы приглашаем на работу и готовы платить достойную заработную плату, учитывая, что модернизация ведет к росту производительности.

- Алексей Александрович, вновь обращаюсь к вам: если рынок потребует больше цемента, вы что-то сможете предложить в дальнейшем?

- Стратегические планы компании учитывают возможные изменения в экономике. По нашим расчетам, дефицит цемента не грозит Дальнему Востоку даже в 14-летней перспективе. В этом отношении мы находимся в более выгодном положении, чем наши западные коллеги. Если конкретно, то мы прорабатываем вопрос строительства на Дальнем Востоке новых мощностей, в том числе третьей линии на Новоспасском заводе. Кстати, действующие печи на этом заводе сейчас настолько технологичные, что в перспективе позволят увеличить выпуск цемента в два раза. Руководство компании и наши акционеры достаточно лояльно относятся к вопросам, связанным с модернизацией и наращиванием мощностей. Поэтому они стоят у нас в первоочередных расходах. Так что заверяю вас - дефицита цемента не будет.