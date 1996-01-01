Морские споры

Кораблекрушения, аресты судов, споры между судовладельцами и фрахтователями, порча грузов, страхование судов и ответственности судовладельца - это только неполный перечень проблем, с которыми постоянно сталкивается морской бизнес.

Часто от уровня знаний и профессионального опыта морских юристов зависит не только выигрыш в судебных спорах, но и жизнеспособность компании. Ведь сегодня в России очень много судоходных компаний, чей судовой парк не превышает трех единиц флота. Поэтому прошедший на прошлой неделе во Владивостоке семинар по морскому праву вызвал большой интерес морских юристов, судоходных компаний, адвокатских контор и страховых компаний. Ведь его проводил профессор морского права, председатель Морской арбитражной комиссии при Российской торгово-промышленной палате Сергей ЛЕБЕДЕВ.

Корреспондент ДДГ "ЗР" встретился с известным морским юристом, чтобы подробнее узнать о целях его визита во Владивосток.

- Знаю, что ваш график очень плотный. До приезда во Владивосток вы были в Стокгольме, где рассматривали международные споры. И вдруг неожиданно для многих вы летите во Владивосток, чтобы провести семинар. Обычно для того, чтобы получить консультации специалистов вашего уровня, заинтересованная сторона летает в Москву.

- Этот семинар организовала Приморская торгово-промышленная палата. Руководитель Приморской ТПП Владимир БРЕЖНЕВ, три года добивался проведения семинара именно во Владивостоке. Со мной приехала Ида БАРИНОВА. Она является одним из авторов новой редакции Кодекса Торгового мореплавания. Наша цель - довести до участников семинара информацию о том, что происходит в области морского права. Мы рассказали много нового об арбитражной практике, о том, как правильно юристам составлять контракты, и о многих других аспектах морского права в области торгового судоходства. Также мы представили информацию о новом регламенте Морской Арбитражной комиссии, который был принят совсем недавно.

- Насколько сегодня высока квалификация морских юристов. Не отстают ли российские морские юристы от своих зарубежных коллег. Ведь все чаще встречаются случаи, когда российские суда арестовываются в зарубежных портах по надуманным причинам. Может, это следствие профессионального уровня морских юристов в судоходных компаниях?

- В области морского частного права у нас достаточно большой резерв юристов. Однако после того как в стране развалились около 20 морских пароходств, целый пласт специалистов по торговому мореходству был потерян. Это не только юристы, а и экономисты, эксплуатационщики, начальники служб безопасности мореплавания и многие другие. Чтобы вновь получить профессионалов в этой области, нужны десятилетия.

Сегодня в торговом судоходстве России есть одна негативная тенденция - компания, состоящая из одного человека. Это когда собственником или акционером является одно физическое лицо. На Западе под это понятие ввели даже специальную терминологию. Вот у них, как правило, и возникают проблемы в области морского права. Каким способом им можно помочь? Конечно, это их обращение за помощью в специализированные конторы, чьи юристы способны на международном уровне доказывать свою компетентность в вопросах торгового мореплавания. Особенно это актуально, когда суда задерживаются портовыми властями каких-либо стран. У нас в стране существует Морская арбитражная комиссия. В нее входят юристы, капитаны, экономисты, сюрвейеры. Они помогают разрешать конфликты, возникающие при столкновениях судов, навалах, споры договоров перевозок, чартера, спасения, загрязнения окружающей среды, так как нельзя ожидать, что рядовой судья арбитражного суда будет досконально знать все тонкости морского права. Поэтому компании должны чаще обращаться в эту комиссию. Об этом мы и говорим на своих занятиях.

- Уровень морских юристов в Приморском крае соответствует мировым стандартам?

- Я не буду его оценивать, так как для этого мне нужно индивидуально беседовать с каждым. Замечу, на семинар пришло очень много молодежи. Приятен неподдельный интерес к нашим лекциям.

- В Приморском крае планируется строительство нефтепровода. Судоходному бизнесу в регионе нужно как-то готовиться к этому событию?

- Существует несколько конвенций по защите окружающей среды. Морские юристы, которые будут обслуживать этот проект, должны тщательным образом их изучить, так как они постоянно совершенствуются. Кроме этого, в первую очередь к проекту должен готовиться страховой бизнес в лице страховых компаний и перестраховочных клубов и обществ. Кстати, мне приходилось разбирать на арбитражной комиссии некоторые случаи, связанные с получением или выплатой страховки судоходным компаниям из вашего региона. Меня удивило, что суда местных компаний застрахованы в страховых компаниях Москвы. Я не встретил ни одной компании, которая бы была застрахована местным страховщиком. Видимо, у судовладельцев есть определенное недоверие к страховому бизнесу в вашем регионе. А вот в других регионах суда компаний часто работают с региональными страховщиками.

- На семинаре было сказано о возможном создании института морского права на базе МГУ имени Невельского. Вы поддерживаете эту инициативу?

- Безусловно, в Приморье такой институт должен быть. Выпускники этого института могут закрыть потребности в морских юристах не только в судоходных компаниях Дальнего Востока, но и в фирмах, специализирующихся на морском агентировании. Если такой институт будет создан, то Морская арбитражная комиссия будет ему помогать.