Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Претендентов на GSM частоты предостаточно
ОАО "Вымпелком" подало по две заявки на каждый лот конкурсов на право получения GSM-лицензий на Дальнем Востоке. Как говорится в материалах Россвязи, имеющихся в распоряжении "Интерфакса", заявки на все комплекты частот, кроме Сахалинской области и Хабаровского края, подали ОАО "Вымпелком" и ЗАО "Импульс-КБ", которое, согласно базе данных "СПАРК-Интерфакс", на 100% принадлежит "Вымпелкому".
В пресс-службе "Вымпелкома" "Интерфаксу" подтвердили, что компания действительно подала по две заявки "для повышения шансов на победу". Конкурсные условия составлены таким образом, что претендент, который имеет лицензии на оказание каких-либо услуг связи в указанном регионе, получает от 30 до 50 дополнительных баллов. При этом отсутствие лицензий на оказание услуг связи принесет претенденту дополнительные 25 баллов.
Как пояснил один из участников рынка, отсутствие опыта оказания услуг связи может быть гарантией отсутствия претензий к оператору со стороны регулирующих органов. "Вымпелком" в настоящее время не имеет лицензий для работы на Дальнем Востоке и оказывает услуги связи в четырех дальневосточных регионах через свои дочерние компании. Оператор готов потратить на строительство GSM-сети на Дальнем Востоке около $100 млн в течение одного года - двух лет.
Среди операторов, которые уже оказывают услуги мобильной связи в Дальневосточном регионе, заявки также подали ОАО "Мобильные Телесистемы" и его приморская "дочка" ЗАО "Примтелефон", ОАО "Новая телефонная компания", ОАО "Дальсвязь" также вместе с мобильными "дочками", дальневосточный оператор сети "Мегафон" ЗАО "Мобиком- Хабаровск" (заявка на лицензию в Приморском крае). Выйти на Дальний Восток также рассчитывают два крупных региональных оператора сотовой связи ЗАО "СМАРТС" и Tele2.
Не оставляет попыток получить лицензии на оказание услуг подвижной связи ООО "Сумма Телеком", которое пока не оказывает вообще никаких услуг, однако владеет лицензией для оказания услуги беспроводного широкополосного доступа в Интернет (WiMAX) на всей территории России и уже принимало участие в конкурсе на получение лицензии 3G. Заявку также подало ООО "Аврора-Телеком", также знакомое рынку по конкурсу 3G, которое оказалось немного удачливее "Суммы Телеком" и вошло в шорт-лист соискателей.
Среди участников конкурса также два оператора фиксированной связи - основное операционное подразделение холдинга Golden Telecom - ООО "СЦС Совинтел" (заявки на все дальневосточные регионы) и ЗАО "Синтерра" (Приморский и Хабаровский края). Глава Golden Telecom Жан-Пьер ВАНДРОММ уже давно объявляет о планах предоставлять конвергентные услуги на основе фиксированной и мобильной связи. Подобный проект уже начала реализовывать украинская компания холдинга.
Встречаются среди претендентов на лицензии и малознакомые рынку имена.
Итоги конкурсов на выдачу GSM-лицензий на Дальнем Востоке будут подведены 17 и 19 июля. Это первый конкурс на выдачу дальневосточных лицензий в диапазоне 900 МГц и 1800 МГц за несколько лет, поскольку ранее администрация связи неоднократно заявляла об отсутствии свободных частот в этом регионе.
Новости тематики
- Приморцы стали больше летать
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Трутнев предлагает продлить субсидирование тарифов на электроэнергию для промпредприятий на Дальнем Востоке
- Награда в полмиллиона обещана за достоверную информацию об убийце чемпиона Приморья
- Железнодорожники отмечают професиональный праздник и юбилей
- Ведомство Чубайса приходит на Дальний Восток с миллиардами
Новости раздела
- Приморцы стали больше летать
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- В "Билайн" специальная цена на Micromax Q402+ при оплате трех месяцев связи
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Журналист из Владивостока назначен первым вице-губернатором Сахалинской области
- Москвичей будут заманивать в Приморье миллионом рублей
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В России введут новый налог для граждан
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм