Претендентов на GSM частоты предостаточно

ОАО "Вымпелком" подало по две заявки на каждый лот конкурсов на право получения GSM-лицензий на Дальнем Востоке. Как говорится в материалах Россвязи, имеющихся в распоряжении "Интерфакса", заявки на все комплекты частот, кроме Сахалинской области и Хабаровского края, подали ОАО "Вымпелком" и ЗАО "Импульс-КБ", которое, согласно базе данных "СПАРК-Интерфакс", на 100% принадлежит "Вымпелкому".

В пресс-службе "Вымпелкома" "Интерфаксу" подтвердили, что компания действительно подала по две заявки "для повышения шансов на победу". Конкурсные условия составлены таким образом, что претендент, который имеет лицензии на оказание каких-либо услуг связи в указанном регионе, получает от 30 до 50 дополнительных баллов. При этом отсутствие лицензий на оказание услуг связи принесет претенденту дополнительные 25 баллов.

Как пояснил один из участников рынка, отсутствие опыта оказания услуг связи может быть гарантией отсутствия претензий к оператору со стороны регулирующих органов. "Вымпелком" в настоящее время не имеет лицензий для работы на Дальнем Востоке и оказывает услуги связи в четырех дальневосточных регионах через свои дочерние компании. Оператор готов потратить на строительство GSM-сети на Дальнем Востоке около $100 млн в течение одного года - двух лет.

Среди операторов, которые уже оказывают услуги мобильной связи в Дальневосточном регионе, заявки также подали ОАО "Мобильные Телесистемы" и его приморская "дочка" ЗАО "Примтелефон", ОАО "Новая телефонная компания", ОАО "Дальсвязь" также вместе с мобильными "дочками", дальневосточный оператор сети "Мегафон" ЗАО "Мобиком- Хабаровск" (заявка на лицензию в Приморском крае). Выйти на Дальний Восток также рассчитывают два крупных региональных оператора сотовой связи ЗАО "СМАРТС" и Tele2.

Не оставляет попыток получить лицензии на оказание услуг подвижной связи ООО "Сумма Телеком", которое пока не оказывает вообще никаких услуг, однако владеет лицензией для оказания услуги беспроводного широкополосного доступа в Интернет (WiMAX) на всей территории России и уже принимало участие в конкурсе на получение лицензии 3G. Заявку также подало ООО "Аврора-Телеком", также знакомое рынку по конкурсу 3G, которое оказалось немного удачливее "Суммы Телеком" и вошло в шорт-лист соискателей.

Среди участников конкурса также два оператора фиксированной связи - основное операционное подразделение холдинга Golden Telecom - ООО "СЦС Совинтел" (заявки на все дальневосточные регионы) и ЗАО "Синтерра" (Приморский и Хабаровский края). Глава Golden Telecom Жан-Пьер ВАНДРОММ уже давно объявляет о планах предоставлять конвергентные услуги на основе фиксированной и мобильной связи. Подобный проект уже начала реализовывать украинская компания холдинга.

Встречаются среди претендентов на лицензии и малознакомые рынку имена.

Итоги конкурсов на выдачу GSM-лицензий на Дальнем Востоке будут подведены 17 и 19 июля. Это первый конкурс на выдачу дальневосточных лицензий в диапазоне 900 МГц и 1800 МГц за несколько лет, поскольку ранее администрация связи неоднократно заявляла об отсутствии свободных частот в этом регионе.