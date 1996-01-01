Счастливое число "Тихоокеанской"

7 лет - не юбилей и не круглая дата. Но от этого она не стала менее ценной для сотрудников компании. Ведь за годы своей жизни "Тихоокеанская" не только заняла прочную позицию на рынке страхования, но и стала для сотрудников компании вторым домом.

О достижениях и о принципах, которые поддерживают компанию, ДДГ "ЗР" рассказала ее генеральный директор Людмила ЕРОХИНА.

- Людмила Константиновна, расскажите историю становления компании и что было движущей силой этого развития?

- Компания создана 31 мая 2000 г. Мы объединили в своих рядах сотрудников, которые до этого много лет проработали в других страховых компаниях. Мы учредили свою компанию, и избрали стратегическим направлением работу с юридическими лицами, то есть защиту имущества юридических лиц, страхование сотрудников этих компаний. Вот так мы начали работать. При этом мы не имели за своей спиной никаких интересов крупных промышленных групп. Мы - учредители этой компании, мы же - работники этой компании. Судя по тому, что мы успешно и профессионально работаем на этом рынке, - у нас все получилось.

- А можно ли сказать, что какие-то страховые продукты, которыми вы сегодня занимаетесь, являются приоритетными?

- По мере того как у предприятий и у имущества появляется собственник, у этого собственника появляется интерес и потребность защищать свое имущество. Поэтому классические виды страхования - страхование имущества, сотрудников от несчастных случаев, добровольное медицинское страхование - и являются нашими флагманскими продуктами, т.к. они востребованы нашим клиентом. А это как небольшие, так и крупные предприятия.

Предприятия понемногу поднимаются, богатеют, а это значит, что появляется потребность в организации социальной защиты своих сотрудников. Мы очень сопереживаем и волнуемся за наших клиентов. И я всегда говорила и говорю: "Будут клиенты богатеть - мы тоже будем богатеть". И поэтому мы желаем всем нашим клиентам экономического развития, благополучия, счастья, чтобы у них все было хорошо и они уверенно поднимались вверх, соответственно, будем вместе с ними подниматься и мы.

- Итогов и достижений у "Тихоокеанской страховой" за 7 лет работы было достаточно, но, может быть, вы хотите что-то отметить особо?

- Есть три таких особых момента. Первое - это высокопрофессиональный и сплоченный коллектив, который я воспринимаю как свою семью. Второе - наличие проверенных многолетних партнерских отношений с нашими коллегами по рынку. Это касается страховщиков, оценщиков, аудиторов. Это те люди, которые помогают нам работать. И, конечно, наши любимые клиенты, с которыми прошагали эти 7 лет: и в радости и в горе. И третье - мы сумели заработать хорошие деньги, являемся собственниками хороших активов, мы - богатая компания. Кроме того "Тихоокеанская страховая" является членом Дальневосточного союза страховщиков, чем мы можем гордиться. Это тоже в некотором роде признание.

- 2006 г. был непростым для страховщиков. Каким он был для вашей компании?

- Год действительно был непростой. Во-первых, в силу того, что страховщики проходили второй этап увеличения уставных капиталов в соответствии с требованиями Закона "Об организации страхового дела", и мы, к сожалению, "потеряли" часть наших коллег. Во-вторых, мы весь 2006 г. готовились к тому, чтобы привести свои активы в соответствие с требованиями, которые сформулировало Министерство финансов для страховщика. Это абсолютно закономерный этап работы страхового рынка, когда появляются уже не просто требования к активам, которые обеспечивали бы финансовую устойчивость и платежеспособность, но эти активы должны соответствовать определенной структуре. И в-третьих в 2006 г. рынок пережил всплеск мошеннических действий со стороны страхователей. В первую очередь в области страхования автотранспорта.

- "Тихоокеанская" - очень дружная компания. Вы вместе работаете и вместе отдыхаете. Как вам это удается?

- Здесь действует такой принцип: если ты хочешь жить лучше, начни организовывать пространство вокруг себя. Можно долго кричать про беспорядок на улицах или в подъезде. Ты сначала свое хозяйство приведи в норму, и тогда твоя жизнь и жизнь твоих близких станет лучше. Большую часть времени я провожу в кругу страховщиков - я работаю в этой области. Можно, конечно, конкурировать и собачиться со всеми, а можно установить нормальные человеческие отношения. Потому что если рядом со мной будут находиться успешные люди, успешные компании, я от этого буду только лучше.

У нас куча бизнес-школ, которые учат зарабатывать деньги. Но они не научат главному. Давайте научимся быть успешными в жизни, а это не только успех в бизнесе - это когда у тебя все нормально в личной жизни. Когда у тебя есть здоровье, дети, чистый красивый дом, когда ты умеешь отдыхать и ценишь свое здоровье и членов своей семьи, ты способен работать больше и лучше.

- Ваша компания успешно развивалась, но вы никогда не забывали принцип, что нужно делиться.

- Мы помогаем обездоленным деткам и работникам народного образования, вышедшим на пенсию. Ситуация проста - если ты сильный, ты должен помогать тем, кто слабее, и отдавать часть того, что ты заработал. Это признак силы.