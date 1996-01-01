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Морской силач пропишется в Находке
На судоремонтном заводе "Восток" в Большом Камне успешно прошел ходовые испытания портовый буксир, построенный по заказу ОАО "НК "Роснефть". В конце мая руководство ООО "РН-Находканефтепродукт" и ЗАО "Роснефтефлот" приняли участие в торжественном спуске на воду буксира "Вагис", названного в честь горного массива хребта Вагис - памятника природы Сахалинской области.
В настоящее время идет процедура оформления приписки судна к порту Находка. Предполагается, что уже в середине июня новый буксир приступит к работе на морском терминале "РН-Находканефтепродукт".
Первоначально буксир предназначался для компании "РН-Сахалинморнефтегаз", чтобы вести проводку танкеров в порту Де-Кастри. Строил его Амурский судоремонтный завод в Комсомольске-на-Амуре, позже судно перегнали в филиал завода в Большой Камень для дооснастки дополнительным современным оборудованием.
Буксир обладает высокой маневренностью за счет двух винтов с насадками и тяговыми усилием до 150 тонн, длина судна чуть более 30 метров, ширина 9,5 м, максимальная скорость 14 узлов, мощность силовой установки - 3,5 тыс. л.с. Обслуживает его высоквалифицированный персонал ЗАО "Роснефтефлот". Приобретение буксира такого класса позволит значительно сократить время операций по швартовке судов, обеспечить безопасную стоянку танкеров под грузовые операции.
Морской буксир-кантовщик построен в рамках программы ОАО "НК "Роснефть", направленной на оснащение дочерних компаний новой техникой, реконструкцию и модернизацию. До конца текущего года вступит в строй еще один аналогичный буксир "Бикин".
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