Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Дальполиметалл" знает, как снизить нагрузку на окружающую среду
Второй экологический форум, прошедший на прошлой неделе во Владивостоке, показал высокий уровень интереса к экологической безопасности территории российского Дальнего Востока. Интересным оказался опыт ОАО "ГМК "Дальполиметалл" по улучшению состояния окружающей среды в Дальнегорском городском округе.
Экологическая программа разрабатывается ГМК ежегодно. Только в 2006 г. на нее было затрачено более 16 млн руб. На эти деньги произведен капитальный ремонт системы оборотного водоснабжения центральной обогатительной фабрики, произведена наладка очистных сооружений на 2-м Советском руднике, а также построена промышленная установка по переработке изношенных автопокрышек "Константа-6". Стоит отметить, что данная пиролизная установка стала уникальной чертой экологической программы ОАО "ГМК "Дальполиметалл".
Форуму была представлена экологическая программа ОАО "ГМК "Дальполиметалл" на 2007 г., стоимость которой оценивается приблизительно в 10 млн руб. Она включает мероприятия по очистке воздушной среды, что станет самой крупной статьей расходов на экологические цели; физическую и химическую очистку русел рек и подземных ключей, имеющих выходы в рудники; ремонт и наладку очистных сооружений на рудниках "Южный" и "Николаевский".
Особым пунктом экологической программы "Дальполиметалла" стал демонтаж узкоколейной железной дороги от Дальнегорска до Рудной Пристани из-за прекращения эксплуатации. Руководство ГМК приняло решение отказаться от использования железнодорожной ветки и перейти на транспортировку свинцового и цинкового концентратов крытым автотранспортом, исключающим выброс его в окружающую среду.
Меры по охране окружающей среды, принятые Дальполиметаллом, уже принесли свои результаты. Так, сегодня концентрация вредных веществ, попадающих в окружающую среду при работе всего гидрометаллургического комплекса, не превышает 10% от предельно допустимой нормы.
Новости тематики
- Чиновники обещают снизить цены на горбушу
- Китайцы подсели на приморские морепродукты
- Приморским семьям с детьми сделают скидку по ипотеке
- Медведев сегодня займется развитием Дальнего Востока
- Приморцы стали больше летать
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
Новости раздела
- На Дальнем Востоке появится отель под брендом Mercure
- Чиновники обещают снизить цены на горбушу
- Китайцы подсели на приморские морепродукты
- Трутнев сохранил ручной контроль над дальневосточной энергетикой
- Приморским семьям с детьми сделают скидку по ипотеке
- Медведев сегодня займется развитием Дальнего Востока
- Приморцы стали больше летать
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- Ирина Ищенко вступилась за Андрея Ищенко
- Андрей Ищенко, похоже, забыл, что он слуга народа
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- Новым главой Приморья назначен "универсальный солдат" президента
- Дан старт движению по новому участку трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково
- Резидент ТОР "Комсомольск" начал производство элементов для гражданских и военных самолетов
- В Якутии завершен первый этап строительства автотрассы "Лена"