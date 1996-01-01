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"Дальполиметалл" знает, как снизить нагрузку на окружающую среду

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Второй экологический форум, прошедший на прошлой неделе во Владивостоке, показал высокий уровень интереса к экологической безопасности территории российского Дальнего Востока. Интересным оказался опыт ОАО "ГМК "Дальполиметалл" по улучшению состояния окружающей среды в Дальнегорском городском округе.

Экологическая программа разрабатывается ГМК ежегодно. Только в 2006 г. на нее было затрачено более 16 млн руб. На эти деньги произведен капитальный ремонт системы оборотного водоснабжения центральной обогатительной фабрики, произведена наладка очистных сооружений на 2-м Советском руднике, а также построена промышленная установка по переработке изношенных автопокрышек "Константа-6". Стоит отметить, что данная пиролизная установка стала уникальной чертой экологической программы ОАО "ГМК "Дальполиметалл".

Форуму была представлена экологическая программа ОАО "ГМК "Дальполиметалл" на 2007 г., стоимость которой оценивается приблизительно в 10 млн руб. Она включает мероприятия по очистке воздушной среды, что станет самой крупной статьей расходов на экологические цели; физическую и химическую очистку русел рек и подземных ключей, имеющих выходы в рудники; ремонт и наладку очистных сооружений на рудниках "Южный" и "Николаевский".

Особым пунктом экологической программы "Дальполиметалла" стал демонтаж узкоколейной железной дороги от Дальнегорска до Рудной Пристани из-за прекращения эксплуатации. Руководство ГМК приняло решение отказаться от использования железнодорожной ветки и перейти на транспортировку свинцового и цинкового концентратов крытым автотранспортом, исключающим выброс его в окружающую среду.

Меры по охране окружающей среды, принятые Дальполиметаллом, уже принесли свои результаты. Так, сегодня концентрация вредных веществ, попадающих в окружающую среду при работе всего гидрометаллургического комплекса, не превышает 10% от предельно допустимой нормы.

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