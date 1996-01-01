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Секрет успеха
Сегодня Зарубинская база флота - это успешное предприятие рыбоперерабатывающего комплекса Приморского края. Оно занимается добычей биоресурсов в прибрежных водах на юге залива Петра ВЕЛИКОГО, успешно развивает береговую переработку. Изготовленная в консервном цеху продукция расходится по всему Хасанскому району, идет в краевой центр, города Сибири, Дальнего Востока и даже в Москву.
Фирменные машины с логотипом "Зарубинская база флота" знают жители многих населенных пунктов края. Приезда рыбного магазина на колесах ждут с нетерпением. Секрет успеха прост: вся продукция очень вкусная и полезная, да и стоит недорого. К слову, летом, когда в Хасанский район приезжают в массовом порядке отдыхающие, в магазинах Зарубино, соседних Андреевки и Славянки фирменные пресервы расхватывают еще до обеда.
Для того чтобы обеспечить регулярные поставка свежих биоресурсов для производства консервов, каждое утро от пирсов базы в поселке Зарубино в море уходят 4 малых рыболовных сейнера (МРС). Ловят минтай, терпуг, камбалу, навагу, бычка, кукумарию, треску и еще ряд объектов. Каждый вечер МРСы возвращаются на базу и сдают свой улов для дальнейшей переработки.
"Наше предприятие работает в 12-мильной зоне, - рассказывает генеральный директор ООО "Зарубинская база флота" Руслан ГАЛИЦКИЙ. - Выгодное географическое расположение в живописной бухте Хасанского района позволяет вести рыбалку практически круглый год. Основные же объемы выпуска рыбопродукции приходятся на лето. Конечно, только географическим местоположением хорошую рентабельности не обеспечишь. Поэтому с момента возникновения нашего предприятия - 5 лет назад - мы взяли курс на реанимацию береговой переработки и повышение добавочной стоимости на тонну биоресурсов. Первым делом восстановили перерабатывающий комплекс".
Зарубинская база флота динамично развивается. Береговой комплекс сегодня состоит из пресервного и морозильного цеха, есть свой судоремонтный цех, ремонтно-строительный участок, даже собственное подсобное хозяйство - свиноферма. Пресервный цех является одним из важных структурных подразделений. Чтобы идти в ногу со временем, технологи цеха работают над разработкой новых рецептур и увеличением ассортиментного ряда.
"Наше преимущество в том, что в разное время года в прибрежных водах добываются различные виды биоресурсов. Соответственно меняется и наш ассортимент. Весной, когда ловится камбала, цех выпускает вяленую продукцию, в период лова кукумарии основной упор на пресервы из кукумарии, в минтаевую путину выпускаем пресервы из икры. Главное, что цех вышел на круглогодичный цикл производства", - утверждает исполнительный директор ООО "Зарубинская база флота" Александр НАРЫЖНЫЙ.
В прошлом году предприятие добыло 658 тонн рыбопродукции. Примечательно, что год от года этот показатель растет. В 2004 г. улов составил 480 тонн, в 2005 г. - 540 тонн.
Чтобы рыбокомбинат не простаивал в зимний период, на территории ЗБФ в 2006 г. проведена реконструкция участка разделки и заморозки рыбы. Дополнительно установлены три автономных морозильных шкафа. Это позволило увеличить объем выпускаемой продукции, а также повысило ее качество. Емкость холодильников позволяет предприятию всегда иметь на складах необходимый для производства запас сырья.
Строительство холодильников только один из шагов начавшейся модернизации производственных мощностей компании. По словам генерального директора Руслана Галицкого, на предприятии утверждена новая инвестиционная программа. Помимо модернизации консервного цеха идет работа по пополнению флота. Приобретено несколько маломерных ботов. В настоящее время на "Дальзаводе" размещен заказ на строительство еще одного МРС.
Перспективным направлением развития является марикультура. У компании два участка, на которых выращивается гребешок. Один из них находится непосредственно в бухте Троица, второй возле Посьета в бухте Миноноска.
В бухте Троица гребешок выращивают по новой технологии. Его не выращивают в садках и не рассеивают по дну, как это обычно принято. Новаторство заключается в том, что на морском дне установлен вольер. Это позволяет сохранить выращенный морской урожай от морских звезд, нашествие которых может уничтожить часть морского деликатеса.
Важное значение ООО "Зарубинская база флота" имеет для социальной сферы поселка. Не секрет, что многие рыбацкие поселки в Приморье медленно, но верно умирают. Похожая ситуация еще совсем недавно была и в Зарубино. В советское время здесь было крупное рыбодобывающее предприятие. Но не выстояло во время экономических реформ в 90-х. Многие жители поселка тогда лишились рабочих мест, некоторые уехали во Владивосток, Славянку, Находку. Прошло пять лет с момента создания Зарубинской базы флота, люди стали возвращаться в родные места. В данный момент на предприятии работает более 350 человек. А если посчитать еще и членов их семей, то получится, что треть, а то и половина трехтысячного поселка Зарубино, они так или иначе связаны с базой флота.
Плюс к этому Зарубинская база флота взяла шефство над местной муниципальной школой и детским садом "Теремок". Школьникам из малообеспеченных семей помогают в приобретении товаров для школы. В случае необходимости помогают материально. А для малышей из подшефного детского садика предприятие недавно сделало другой подарок. Совместно с Фондом социальной поддержки населения Руслана КОНДРАТОВА помогли организовать самый настоящий спектакль. В гости к ребятам приехали актеры Приморского краевого театра кукол.
Заботится Зарубинская база флота и о старшем поколении поселка. Компания помогает Хасанской центральной больнице, совместно с администрацией поселка Зарубино решает хозяйственные вопросы на территории.
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