История красно-желтого успеха

Отечественный рынок офисной мебели относительно молод - он существует немногим более 15 лет. Именно столько лет существует и компания "ФЕЛИКС", ведущий российский производитель и поставщик офисной мебели. Созданная в начале 90-х компания развивалась вместе с российским рынком, пройдя все этапы его становления. И за это время из небольшого предприятия "ФЕЛИКС" превратился в абсолютного лидера, доля которого в объеме производства офисной мебели России составляет 22%, а в объеме продаж - 28%.

Как и все крупные российские компании, "ФЕЛИКС" на первых этапах своего развития завоевывала московский рынок. Но по мере роста самой компании росла и география продаж. Фирменные салоны один за другим открывались в разных регионах России. Не стал исключением и Дальний Восток. В середине 2005 г. во Владивостоке открылся первый фирменный салон компании " ФЕЛИКС", а через год одноименный салон появился и в Хабаровске.

О том, с чего все начиналось, как компания пришла на Дальний Восток и чего удалось добиться за эти годы, в интервью ДДГ "ЗР" рассказал директор представительства компании "ФЕЛИКС" на Дальнем Востоке Алексей ВЕСЕЛОВ.

- Любой бизнес начинается с идеи, которая, как правило, приходит в голову совершенно неожиданно. Как родилась идея заниматься офисной мебелью - ведь 15 лет назад само понятие "офис" еще только входило в нашу жизнь?

- Насколько мне известно, в начале 90-х в Москве открылась небольшая фирма "ФЕЛИКС", которая занималась предоставлением услуг в сфере обучения. Просуществовав какое-то время, компания стала расширяться и решила оборудовать полноценный офис. И оказалось, что офисной мебели на рынке практически нет. Отечественное производство было в упадке, импортную мебель мало кто привозил. Фирма заинтересовалась этим вопросом и стала искать производителей за рубежом. Постепенно импорт офисной мебели стал основным направлением деятельности компании.

- Но сегодня компания занимается не только импортом. " ФЕЛИКС" - крупнейший российский производитель мебели. Как компания пришла к тому, что нужно открывать собственное производство?

- В 1998 г. грянул дефолт. И заниматься импортом стало очень невыгодно. Тогда и было принято судьбоносное решение - организовать собственное производство. Время показывает, что оно было верным и своевременным.

- Компания покупала уже существующие предприятия или создавала производственную базу с нуля?

- Производство было организовано с нуля. И с самого начала сделав ставку на современные технологии и высокое качество продукции, компания оснастила свое производство эксклюзивным импортным оборудованием. В дальнейшем, когда компания выросла, заняла определенное положение на рынке, была озвучена новая цель: создать полный производственный цикл, начиная с производства ДСП и фурнитуры и заканчивая производством мебели. Сегодня в составе компании "ФЕЛИКС" две фабрики по производству офисной и гостиничной мебели, мебели для дома, для учебных заведений и мебели по индивидуальным проектам. В составе компании также функционирует деревообрабатывающий комбинат "Жарковский" в Тверской области, где также выпускается мебель. Торговая сеть объединяет сегодня 53 фирменных салона в Москве, Санкт-Петербурге и регионах России. С мебелью компании работает широкая дилерская сеть. Торговые представительства "ФЕЛИКС" открыты в Германии и ОАЭ. Торговая площадь фирменных салонов превышает 30 тыс. кв. метров. Общий объем производства компании составляет более 100 тыс. изделий в месяц.

Ассортимент собственного производства "ФЕЛИКСа" включает 40 коллекций: офисную мебель - для руководителей, для персонала, офисные мобильные и стационарные перегородки, стеллажную систему, мебель для приемных, коллекцию компьютерных столов, мебель для дошкольных и учебных заведений, для дома, серии мебели для гостиниц.

- Как вы познакомились с компанией "ФЕЛИКС"?

- Я очень рад, что нас не подвело чутье. В свое время о компании "ФЕЛИКС" мы узнали, побывав на выставке в Москве. В то время у "ФЕЛИКСа" была очень активная рекламная кампания. По Москве было развешано огромное количество щитов и растяжек, на которые нельзя было не обратить внимания. Все остальные компании, представленные на выставке, такого впечатления не производили, хотя там было очень много производителей и импортеров. Исходя из этого было принято решение начать работу именно с компанией "ФЕЛИКС". Мы с самого начала не хотели распыляться и представлять мебель от разных производителей. Нам хотелось организовать предсказуемую структуру - ведь когда поставщиков много, планировать свою работу очень сложно, потому что зависишь от множества факторов, которые не в силах контролировать. И с июня 2005 г. начинается наша история как официальных представителей компании "ФЕЛИКС" во Владивостоке.

- Но к тому времени рынок офисной мебели был уже достаточно развит. Сложно было завоевать потребителей?

- На момент открытия салон компании "ФЕЛИКС" стал самым крупным салоном офисной мебели во Владивостоке. Благодаря яркой вывеске, высочайшему качеству продукции, фирменному формату выставочного зала и особенно набору сервисных услуг, он практически сразу завоевал признание клиентов. За два года работы мы добились хороших успехов на этом поприще. Мы можем с уверенностью сказать, что компания растет без каких-либо остановок. Так, в июне 2006 г. мы открыли салон компании "ФЕЛИКС" в Хабаровске, став единственным представителем компании на Дальнем Востоке.

Самая главная задача любой коммерческой организации - увеличение доли рынка, увеличение объемов продаж, увеличение количества сотрудников, что тоже является показателем стабильности и благополучия компании. Наш оборот растет из года в год, из месяца в месяц. Рынок Владивостока достаточно емкий, тем более что постепенно мы развиваем отношения с дилерами по краю.

- Вы говорите, что растут объемы продаж. По вашему мнению, это связано с тем, что клиенты перераспределяются между компаниями или же растет число клиентов?

- По моему мнению, спрос на офисную мебель традиционно является своеобразным индикатором развития экономики страны. Если расширяется бизнес, создаются новые предприятия, открываются деловые центры, растет государственный бюджет - увеличивается потребность в офисной мебели. Сегодня во Владивостоке идет активное строительство, компании выходят на новые этапы своего развития, в связи с чем осуществляют замену офисной мебели. Рынок офисной мебели растет не только во Владивостоке. Хабаровский салон тоже постепенно выходит на заданный уровень продаж, хотя рынок там более инертный.

- Спектр услуг тоже расширяется?

- Спектр услуг расширяется достаточно медленно. В первую очередь потому, что по большому счету компания "ФЕЛИКС", исходя из своей миссии, изначально предоставляла своим клиентам разнообразный сервис высокого уровня. Сейчас мы можем его только совершенствовать, разрабатываем новые схемы взаимодействия с клиентами, стараемся предложить дополнительные услуги, которых еще не предлагает никто. Например, сейчас мы уже готовы предоставлять услуги по переезду офиса. В ближайшем будущем планируем запустить "ночную сборку". В Москве эта услуга пользуется популярностью. Во Владивостоке пока спрос на такой сервис только формируется.

- Как планируете развиваться дальше и какие стратегические планы у представительства компании "ФЕЛИКС" на Дальнем Востоке?

- В стратегических планах - строительство собственного помещения, где бы разместился большой выставочный зал. Уже сегодня мы не можем вместить весь ассортимент мебели, который предлагаем. А "ФЕЛИКС" каждый год выпускает несколько новых серий оперативной и директорской мебели. Об открытии второго салона во Владивостоке мы не думаем, а вот край и регион нам интересны. Думаю, что будем двигаться в этом направлении.

- Общая ситуация на рынке офисной мебели меняется или сегодня уже можно говорить о стабильности?

- Ситуация меняется постоянно. И не было еще за время нашей работы ни одного года, который был бы похож на предыдущий. В нашем бизнесе есть определенная сезонность, есть какие-то всплески и падения, связанные с объективными внешними причинами. В целом же рынок офисной мебели Дальнего Востока постоянно растет, поэтому перспективы развития мы оцениваем как хорошие.

- А конкуренция острая?

- Конкурентная среда постоянно меняется. Старые компании уходят, появляются новые. Но рынок Владивостока своеобразен тем, что здесь практически нет представителей производителей. А это отражается на уровне сервиса, выполнении гарантийных обязательств и т.д. Мне кажется, с нами конкурировать в этом смысле достаточно сложно. Кроме этого, помимо мебели собственного производства, "ФЕЛИКС" предлагает большой ассортимент импортной мебели. Те связи, которые были наработаны компанией на протяжении 15 лет, позволяют постоянно расширять ассортимент и в числе первых выводить на российский рынок новинки из-за рубежа. В итоге получается, что у "ФЕЛИКСа" ассортимент очень широкий, поэтому клиент может найти здесь практически все, что ему хочется. Поэтому других участников рынка мы рассматриваем скорее как партнеров, нежели как конкурентов. И призываем их к плодотворному, взаимовыгодному сотрудничеству.