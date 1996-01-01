Маркетологи Приморья "сверят часы"

Каковы основные точки воздействия бренда, есть ли будущее у провокационного маркетинга и может ли быть правильной игра без правил - этим и другим вопросам будет посвящена 3-я Дальневосточная конференция "Инновации в маркетинговых коммуникациях", которая пройдет во Владивостоке 5 июня в отеле "Хендэ".

В конференции участвуют признанные эксперты в сфере маркетинга: управляющий партнер и директор TROUT&PARTNERS RUSSIA Алексей СУХЕНКО, один из лучших европейских консультантов по маркетингу Николас КОРО, ведущий эксперт АОО BTL'STUDY Максим ГИРИН, владелец и глава агентства маркетинговых коммуникаций "R&I Group" Юний ДАВЫДОВ и президент российского BTL-партнерства Вадим ШИРЯЕВ. Они не только ответят на самые провокационные вопросы приморских маркетологов но и поделятся практическими примерами успешно реализованных инновационных стратегий.

Идея или технология?

В последнее время профессиональное сообщество разделилось на сторонников креативной составляющей маркетинговых концепций и тех, кто предпочитает отработанные технологии. Действительно ли хорошая идея лучше, чем набор проверенных техник? - с этим вопросом мы обратились к маркетологам крупнейших приморских компаний - участникам будущей конференции.

"Эти вещи нельзя противопоставлять, между ними должен быть разумный баланс, - уверен директор отдела маркетинга приморского представительства LG Андрей ЧЕРНЫШОВ. - Я выбираю проверенные технологии, результативность которых можно прогнозировать, модифицированные хорошей идеей". С ним соглашается руководитель отдела маркетинга компании "Империя мебели" Андрей ПРИЛЕПОВ: "Какой бы гениальной ни была идея, ее нужно грамотно технологически исполнить". "Если сравнивать креативную составляющую с другими способами продвижения, то я сторонница первой, - говорит начальник отдела маркетинга и развития бизнеса ОАО "Дальсвязь" Елена КАЧУРИНА. - Но важно придумать не только "фишку", но и то, что станет продолжением этой "фишки". Ведь хорошая идея, как хорошее кино: интересный сюжет можно продолжать и продолжать".

ATL уступает BTL?

Одна из тем конференции будет посвящена тенденции смещения рекламных бюджетов с ATL-механизмов в сторону BTL-мероприятий. "Это обусловлено, во-первых, тем, что реклама в СМИ катастрофически дорожает, притом, что ее эффективность постепенно снижается, - говорит Андрей Прилепов. - Во-вторых, BTL-мероприятия дешевле, ярче, а главное, воздействуют на потребителя в самых неожиданных местах, заставая его врасплох. Другое дело, что они применимы не ко всем товарным группам и больше подходят для продуктов повседневного спроса. Решение о покупке товаров длительного пользования принимаются все-таки более взвешенно".

"Несмотря на то что массовая реклама охватывает огромную аудиторию, BTL позволяет точечно выявлять потенциального клиента, - продолжает директор по маркетингу компании "Аркада" Вадим КАЗАНИН. - Это качественный диалог с потребителем. Главное - выбрать правильное место для акции".

"Да, в отличие от ATL проведение BTL-мероприятий четко привязано к продажам и дает мгновенный результат, - соглашается Андрей Чернышов. - Но это еще не значит, что компании будут целиком переводить бюджеты в это направление. BTL решает не все задачи. Краеугольный камень маркетинга - брендинг, и именно ATL относится к инструментам, создающим имидж марки".

Елена Качурина считает, что организация BTL-мероприятий на Дальнем Востоке еще не настолько развита, чтобы говорить о существенном смещении бюджета в пользу этого способа коммуникаций. Если же рассматривать тенденцию в общем, то одна из основных причин перехода к BTL вызвана желанием компании сделать товар или услугу более массовыми и доступными для клиента.

Игра без правил

Еще одно направление инновационного подхода к продвижению продукта - провокационный маркетинг. FLASH MOB, Street Perfomance, SEX-vertising и другие подобные акции, вызывая неоднозначную реакцию у потребителей, тем не менее решают свою главную задачу - обращают внимание на компанию и заставляют о ней говорить. Но будут ли работать проекты такого плана в приморской столице?

"Не уверена, применима ли провокация по отношению к банковской услуге, но к массовому продукту - однозначно "да", - считает специалист по рекламе ОАО "Примсоцбанк" Олеся АРТЕМЕНКО. - Владивосток - прогрессивный город, и, думаю, он готов к подобным акциям. Но готовы ли местные агентства предоставлять креатив высокого уровня?"

"Многое будет зависеть от стоимости подобных проектов, - добавляет Андрей Прилепов. - Рынок потребителей должен обеспечить адекватные цены, и не только сетевым структурам, но и среднему бизнесу". А Андрей Чернышов напоминает об обратной стороне провокационного маркетинга - соблюдении баланса между законодательством и этическими нормами: "Далеко не все провокации этичны и законны. К тому же использование ненормативной лексики и сексуального подтекста часто вызывает настороженность у потребителя".

Словом, участие в конференции предоставляет приморским маркетологам уникальный шанс получить ответы на самые актуальные вопросы из уст "гуру" инновационного маркетинга.

Заявки на участие принимаются в РА "Эддисон": тел: (4232) 600-610, 600- 510. Подробности на сайте: www.eddison.ru