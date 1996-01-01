АЗС НК "Альянс" на Дальнем Востоке превращаются в универсальные торгово-сервисные пункты

Заправки НК "Альянс" пользуются все большей популярностью у хабаровских автомобилистов. Секрет успеха очевиден - после проведенной реконструкции уже десяток АЗС в Хабаровске превратились в мини-маркеты, где водитель, помимо высококачественного бензина, найдет практически все, что ему может пригодиться в дороге.

- Современная АЗС перестает быть узкоспециализированной точкой продажи нефтепродуктов, - рассказывает менеджер по бренду и коммуникациям НК "Альянс"-ОАО "Хабаровскнефтепродукт" Ксения КОВБАСЮК. - Сейчас это уже универсальная торговая точка, предоставляющая целый комплекс услуг своим клиентам.

Яркий пример этого - автозаправочные станции НК "Альянс", на которых теперь повсеместно появляются мини-маркеты, торгующие не топливными (промышленными и продуктовыми) товарами. Все то, что в дороге может понадобиться автомобилисту - быстро перекусить или что-то прикупить для дома, - он найдет здесь и днем и ночью. В 2007 г. после проведенной реконструкции уже 9 альянсовских АЗС обзавелись такими компактными точками. Еще 5 мини-маркетов - в планах 2008 г.

Еще одна услуга, которой уже сейчас можно воспользоваться на АЗС №5 НК "Альянс" в Хабаровске (Восточное шоссе, 52) - так называемый "островок самообслуживания". Здесь можно бесплатно подкачать шины, проверить уровень давления в колесах. И за плату - пропылесосить салон авто. К 2009 году большинство альянсовских АЗС в Хабаровском крае и ЕАО обзаведутся подобными "островками".

Кстати, практически на всех альянсовских АЗС можно, к примеру, приобрести карты оплаты за услуги сотовой связи, на многих АЗС можно воспользоваться услугами заправщиков. И этот перечень дополнительных услуг все время растет.

- Мы постоянно проводим обучающие программы, устраиваем тренинги для операторов и заправщиков, особое внимание обращаем на качество обслуживания клиентов, - поясняет Ксения Ковбасюк. - Как результат, клиенты отмечают вежливость, приветливость персонала, растущий выбор товаров и качество услуг. Все это и позволяет НК "Альянс" сохранять свои лидирующие позиции на рынке.