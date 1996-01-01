Столичные стандарты в столичном регионе

"Здесь сосредоточены все розничные услуги, которые мы оказываем потребителям, - подчеркнул на открытии офиса в Хабаровске заместитель Хабаровского филиала Банка Москвы Владислав РАХМАН. - Банк Москвы сегодня - лидер розничных услуг. И мы стремимся на достойном уровне обслуживать наших клиентов везде - и в Москве, и в Петербурге, и в Хабаровске".

"Наконец-то на Дальний Восток приходят столичные стандарты качества. Мы предлагаем лучшие банковские продукты жителям Хабаровского края", - заметил директор Хабаровского филиала Банка Москвы Сергей МАЛЬЦЕВ.

С заботой о клиенте

Со слов Сергея Мальцева, сегодня в рамках стратегии развития розничных услуг Банк Москвы открывает полнофункциональные офисы розничных продаж сетевого формата на Дальнем Востоке. В новых отделениях банка все операции проводятся в одном операционном зале. При этом потоки клиентов разделены по их видам: операционное обслуживание - с одной стороны, потребительское кредитование: кредитные карты, кредит на неотложные нужды и быстро-кредит - с другой. Более сложные кредитные продукты - ипотека и автокредит - оформляются в отдельных кабинетах, где клиент может пообщаться с сотрудниками банка. Отдельная комната предназначена для обслуживания VIP-клиентов.

В круглосуточной зоне самообслуживания установлено два многофунциональных устройства - банкомат и депозитор в одном корпусе. Тогда, когда отделение банка закрыто, пройти в зону самообслуживания может любой владелец пластиковой карты систем VISA и Master Card. Помещение находится под круглосуточным видеонаблюдением. При этом не просто идет запись изображения, а живой человек наблюдает за происходящим на экране монитора. В случае опасности он может вызвать милицию или вневедомственную охрану.

Новаторы в стране

Однако не только комфортность обслуживания, но и уникальность продуктов - это то, на что делают ставку руководители Банка Москвы. "Наше основное конкурентное преимущество - это ставки, - говорит Сергей Мальцев. - Цена ресурсов московских банков все-таки намного ниже, чем региональных". И ипотека Банка Москвы от 7% годовых в швейцарских франках без скрытых комиссий - это реальность. Сегодня швейцарский франк - самая стабильная валюта. А значит, риск того, что завтра заемщик будет должен банку гораздо больше, чем сегодня, минимален. "Мы можем предложить нашим клиентам ипотеку за 7-7,4%, так как привлеченное финансирование во франках стоит дешевле, чем в долларах, - поясняет Владислав Рахман. - Сегодня банки привлекают доллары через облигационные займы по ставке 5-6% годовых и предлагают кредиты за 9-10%. То обстоятельство, что швейцарские франки можно привлечь дешевле, позволяет нам снизить ставку по кредитам. Это не экзотика. В Восточной Европе более половины ипотечного рынка номинировано в швейцарских франках. Мы идем новаторами в нашей стране, следуя мировому опыту".

Со слов начальника отдела розничного бизнеса Банка Москвы Дмитрия МАЛЫШЕВСКОГО, с момента запуска новой ипотечной программы в конце апреля объем консультаций по продукту возрос в банке троекратно. После запуска рекламной кампании в банке рассчитывают на троекратное увеличение потока кредитных заявок.

По автокредиту поток заявок стабилен и определяется в основном существующим спросом на новые автомобили. "В настоящее время мы сотрудничаем с крупнейшими автосалонами Хабаровска и Приморского края, то есть клиент имеет возможность приобрести как новый, так и подержанный автомобиль европейского, а также азиатского производства, - рассказывает Дмитрий Малышевский. - Сегодня банк готов предоставить кредит на покупку автомобиля возрастом не старше 5 лет. В ближайшее время планируем усилить присутствие в сегменте подержанных автомобилей. Хотя уже сейчас кредит на неотложные нужды, который мы предлагаем, покрывает стоимость любого авто". Сейчас срок автокредитования продлен в банке до семи лет. Владислав Рахман не исключает того, что уже через полгода банк снизит ставки и на покупку автомобилей, предлагая кредиты в швейцарских франках.

Он также не отрицает, что с запуском новых программ по ипотеке и с увеличением срока автокредитования банк рассчитывает на увеличение доли этих продуктов в кредитном портфеле. "Если взять 1 млн руб. в ипотеку под 14-15% годовых на 10 лет месячный платеж составит 15-16 тыс. руб. Если взять ипотеку под 7% годовых, то придется платить 10 тыс. руб. в месяц. А сколько людей платит 5-6 тыс. руб. в месяц, взяв простой скоринговый кредит на 100 тыс. руб? Не так уж много надо зарабатывать, чтобы пользоваться нашими новыми продуктами".

"Умный" кредит

Кроме этих продуктов Банк Москвы предлагает сегодня кредит на неотложные нужды до 1млн руб. на срок до 5 лет по ставкам от 16 до 18% годовых. При этом никаких дополнительных комиссий за ведение счета клиент не платит. "Мы также предлагаем кредитные карты лимитом до 350 тыс. руб., - продолжает Владислав Рахман. - Оценить их преимущества не составляет труда. Потребительский кредит надо оформлять заранее, проценты платить уже через месяц после получения. Это как холодильник, который надо загрузить на год вперед и съедать ежемесячно продукты только с одной полки. Кредитная карта - это нормальный холодильник. Вы оформили ее, и те же 100 тыс. руб. можете взять как через месяц, так и через полгода. До того момента пока вы ей не воспользовались, никаких процентов платить не надо. А поехали в командировку, в отпуск и деньги потратили, то срок беспроцентного пользования кредитом может составить до 50 дней. Если не хотите возвращать кредит полностью, можете погасить 10% от задолженности, и хоть на следующий день взять любую сумму в пределах лимита".

Но в Банке Москвы предлагают частным клиентам не только брать деньги, но и размещать средства - на вкладах и в ПИФах. " Тем, кто предпочитает придерживаться консервативной стратегии, мы предлагаем вклады. Для тех, кто хочет рискнуть и заработать больше, - паевые инвестиционные фонды", - констатирует Владислав Рахман. Пока в Хабаровском филиале банка на рубль привлеченных средств приходится 6 рублей размещенных средств. Но со временем в банке хотели бы добиться баланса. "Мы предлагаем достаточно удобные вклады с возможностью довкладывать и снимать средства в любой момент без потери процентов под 8-9% годовых в рублях и валюте", - говорит Владислав Рахман.

По мнению руководства филиала, объемы бизнеса банка заметно возрастут при увеличении числа отделений в Хабаровске и Комсомольске. Как признается Дмитрий Малышевский, деятельность Банка Москвы в Комсомольске до сих пор была серьезно ограничена размерами помещения. "Они не устраивали ни нас, ни клиентов. С открытием нового офиса ситуация изменилась. По площади офис в Комсомольске даже больше хабаровского, и мы рассчитываем, что это привлечет новых клиентов. Достойные продукты и высокое качество обслуживания положительно скажутся на объемах бизнеса". Благодаря развитию розничной сети в хабаровском филиале Банка Москвы рассчитывают за четыре года значительно увеличить долю на региональном банковском рынке.