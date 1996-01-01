Быстрые темпы роста, высокие задачи

В отчетном 2006 г. банк "Приморье" показал высокие темпы роста финансовых показателей и успешно выполнял поставленные задачи.

За прошлый год средства клиентов-некредитных организаций на счетах в банке "Приморье" выросли на 27%. Основной прирост пришелся на средства физических лиц. Так, объем вкладов вырос более чем в 1,5 раза, а рост средств физических лиц на пластиковых картах составил 185%.

Рост средств на счетах частных клиентов банка "Приморье" на 10 пунктов превысил аналогичный показатель в среднем по банковскому сектору Приморского края в 2006 г. Столь ощутимый рост явился следствием его активной деятельности на рынке банковских расчетных карт в минувшем году. Число эмитированных пластиковых карт выросло в два раза. На рынке обслуживания средств клиентов - юридических лиц банк сохранил за собой ведущие позиции.

Годовой оборот банка в 2005 г. составил 1 125,6 млрд руб., превысив аналогичный показатель предыдущего отчетного периода на 42%. Чистые активы банка "Приморье" на 01.01.07 г. составили 8 382 млн руб., превысив аналогичный показатель прошедшего отчетного периода на 28% (по данному показателю банк занимает 147-ю позицию общероссийского банковского рейтинга). Кредитный портфель банка "Приморье" вырос в отчетном году на четверть и составил 5 849 млн руб.

Развитие бизнеса

В течение всего 2006 г. развитие бизнеса в банке происходило в двух основных направлениях - оказание услуг корпоративным клиентам, с одной стороны, и развитие розничных услуг - с другой.

Основным продуктом на рынке услуг для населения являлись эмиссия и обслуживание дебетных пластиковых карт VISA различных категорий. В 2006 г. было эмитировано 33 981 пластиковых карт, объем эмиссии в отчетном году более чем в два раза превысил показатели предыдущего года. Общее число выпущенных банком пластиковых карт на 01.01.07 г. достигло 74 050 штук, оборот по ним в 2006 г. составил 8 598 млн руб., что на 30% выше, чем в 2005 г.

Основным конкурентным преимуществом приморского "пластика" стали широкая сеть банкоматов и высокий уровень функциональности пластиковых карт. В настоящее время банкоматы банка "Приморье" - это не только выдача наличных с карточного счета, но и устройства для оплаты коммунальных услуг и услуг связи, а также для безналичного перевода денежных средств с одной карты на другую. В 2006 г. была реализована возможность контроля и управления карточным счетом через Интернет и с помощью мобильного телефона. В 2006 г. были установлены 23 новых банкомата, на начало года их общая численность составила 59 единиц, увеличившись на треть по сравнению с предыдущим.

В отчетном году открылось отделение банка в одном из городов Приморья - Арсеньеве. Во Владивостоке введены в эксплуатацию две операционные кассы для обслуживания населения и участников внешнеэкономической деятельности. В 2006 г. банк занял устойчивые позиции в качестве банка-агента по выплате жилищных субсидий населению города Уссурийска. Для организации выплат получателям субсидий выдаются банковские карты, и расширяется банкоматная сеть банка в этом городе.

В предыдущем году банк "Приморье" стал агентом по реализации паев инвестиционных фондов, а также предложил клиентам услугу доверительного управления средствами юридических и частных лиц.

Международная деятельность

Объем иностранных операций по счетам клиентов-предприятий Приморского края вырос за год на 40% и составил около 1 млрд. Основные финансовые потоки пришлись на три страны: Китай, Республику Корея и Японию.

Важным результатом прошедшего года стал рост доверия к банку "Приморье" со стороны ряда зарубежных финансовых институтов, в первую очередь китайских. Аккредитивы и гарантии банка принимаются ими без подтверждения. Это упрощает движение документов, делает финансовые инструменты для клиентов дешевле. Банк "Приморье" на регулярной основе проводит семинары для участников внешнеэкономической деятельности, главная цель которых - оказание практической помощи экспортерам и импортерам, снижение их коммерческих рисков.

Кадровая политика

В 2006 году продолжилась работа по развитию персонала банка. Для того чтобы улучшить качество обслуживания клиентов, банк работал над повышением профессиональных и коммуникационных навыков сотрудников.

Продолжилось взаимодействие банка с ведущими учебными заведениями края. Учащиеся и выпускники этих вузов проходили производственную практику на базе банка "Приморье", многие, положительно зарекомендовав себя, начали свою карьеру в его подразделениях.

Особого внимания заслуживает совместный проект банка "Приморье" и банковского колледжа ТГЭУ - средне-профессионального учебного заведения при ведущем банковском вузе региона. Специалисты банка регулярно выступают перед учениками колледжа, кроме этого, выпускникам предоставляется возможность пройти преддипломную практику. Нескольким выпускникам после завершения практики предложено место работы в подразделениях банка.

Банк "Приморье" отличает высокий уровень организации общественной жизни сотрудников. По их инициативе созданы и функционируют спортивные федерации отдельных видов спорта. В декабре 2006 г. банк организовал ставший уже традиционным межкорпоративный турнир по мини-футболу и волейболу, который явился заметным событием в спортивной жизни краевой столицы.

Полная версия годового отчета, а также формы бухгалтерской отчетности размещены на официальном сайте Банка "Приморье" www.primbank.ru.