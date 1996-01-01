Долой одноруких бандитов!

Столица каждого российского региона, как и другие крупные и не очень города нашей Родины, уже давно, каждый на свой манер, превратились в Лас-Вегасы. Игорные автоматы установлены повсюду, и особенно страдают от них центры городов - средоточие людей и денег.

Огромному соблазну зайти и "выиграть по-быстрому" подвержена молодежь, которой, конечно же, хочется попробовать все. Результат - долги, разбитые семьи, поломанные судьбы… Игромания стала диагнозом, хотя еще полвека назад этого слова в обиходе россиян не было и в помине.

Партия "Справедливая Россия" намеревается выступить с рядом инициатив, направленных против "одноруких бандитов". Начать партийцы планируют с Москвы. На заседании комитета по законодательству Московской городской думы обсудили инициативу "Справедливой России", выступающей за принятие закона о запрете игорного бизнеса на территории столицы.

Инициативная группа от "Справедливой России" сдала документы в Московскую городскую думу 28 апреля. Согласно действующему законодательству, в течение 20 дней Московская городская дума должна принять решение о регистрации инициативы, необходимой для сбора подписей. Московская городская организация политической партии "Справедливая Россия", поддержавшая законодательную инициативу, намерена начиная с 20 мая по 15 июня провести акцию "Москва не Лас-Вегас", в ходе которой собрать в поддержку закрытия казино в столице более сотни тысяч подписей.