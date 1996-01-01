На празднование дня рождения Хабаровска потратят 450 млн рублей

К нынешнему 149 дню рождения Хабаровска не будет сдачи громких объектов, главная задача сегодня - подготовка к юбилею, предстоящему в будущем году, сообщил вице-мэр города Валерий КАЗАЧЕНКО.

Однако он озвучил перечень основных объектов, которые будут сдаваться в будущем году к юбилею дальневосточной столицы. Всего на строительство новых объектов, подготовку к юбилею из бюджета города планируется израсходовать около 450 млн руб.