Драг-битва на Шаморе: альянс зрелища и спорта

19 мая на взлетно-посадочной полосе "Лазурная" в районе бухты Шамора зрители в очередной раз благодарно вдыхали аромат жженой резины. Состоялся II этап открытого чемпионата по драг-рэйсингу Владивостока на кубок НК "Альянс". Информационными партнерами этого мероприятия стали "Авторадио", газеты "Правый руль" и "Дальневосточные ведомости".

Первое, что всплывает в памяти, - "правильная" погода, с которой повезло (буквально за 2 часа до начала соревнований наклевывался дождик), и отличная организация самого мероприятия. При подъезде к "Лазурной" будущие зрители видели таблички с надписью "Бесплатная парковка". С интересом подъезжая к ним, они удивлялись еще больше - на площадке, выступающей в роли стоянки, работали несколько парковщиков.

Итак, покупаем билеты, проходим к "Лазурной". А тут... Зрительская зона отделена от взлетно-посадочной полосы для участников соревнования специальными леерами! Это сон?! Остальная половина дороги, где леера не установлены, по классике жанра отгорожена от дороги стеной из связанных между собой покрышек...

Немаловажно, что вдоль всей территории для зрителей были установлены специальные контейнеры для мусора (и, между прочим, оценив старание организаторов, зрители старались именно туда выкидывать мусор, а не "как обычно").

Во время проведения второго этапа организацию взяла на себя НК "Альянс", за что ей отдельное спасибо. Кстати, НК "Альянс" также учредила свой приз абсолютному победителю этого этапа - пластиковую карту НК "Альянс" с бесплатным бензином АИ 98-"супер". Также победитель получал приз в 50 тыс. руб.

Теперь к самим соревнованиям! Очень зрелищным было построение всех претендентов на победу перед началом соревнований на треке. От вида этих урчащих монстров и монстриков, которые слаженно, один за другим встают в строй, наверное, захватило дух даже у самого равнодушного наблюдателя.

Всего зарегистрировались 43 участника, среди которых был даже гонщик на Hammer H2 с объемом двигателя 6000 куб. см. Кстати, этот монстр показал даже неплохое время - 16,93 сек. Примерно столько же времени потребовалось двум участвующим в заездах Toyota Aristo для преодоления классических 402 метров.

Регистрация началась еще утром на АЗС НК "Альянс" в районе Сахарного ключа, где официальным поставщиком топлива, нефтяной компанией "Альянс", бесплатно всем участникам соревнований был предоставлен АИ 98-"супер".

После квалификационных заездов в I классе - Street Light - осталось 16 участников, во II классе - Fast Street - 8 и в III классе - Unlimited Street - тоже 16 участников.

Досье Чемпионат разыгрывается в трех классах: I класс - "Уличный легкий" (автомобили с эффективным объемом двигателя до 2500 кубических см включительно); II класс - "Уличный быстрый" (автомобили с эффективным объемом двигателя до 4000 кубических см включительно); III класс - "Уличный неограниченный" (автомобили с эффективным объемом двигателя свыше 4000 куб. см). Для определения эффективного объема, в случае если на автомобиле установлен турбированный или роторный двигатель, двигатель с чарджером, а также для полноприводных автомобилей используются следующие коэффициенты:

Досье - для турбированных двигателей коэффициент - 1,6;

Досье - для двигателей с механическим нагнетателем (чарджер) - 1,3;

Досье - для автомобилей с роторным двигателем коэффициент - 1,9;

Досье - для полноприводных автомобилей - 1,3.

После квалификации все шло по плану до одной четвертой финала во II классе, пока что-то не случилось с Isuzu Gemini Тимофея Кайгородова и он не выбыл из соревнований.

В одной второй финала II класса на старт выходят Валерий Ладыгин Nissan Skyline и Дмитрий Семенюк на Nissan 180SX. Быстрее оказался Skyline Ладыгина. Второй парой в полуфинала во II классе были Эдуард Моляров Nissan Skyline и Максим Русинов тоже на Nissan Skyline. Светофор показал зеленый, но Русинов по каким-то причинам остался на старте. Объявили перезаезд. Перед его объявлением он рванул вперед, и случилась первая авария на втором этапе. На скорости карбоновый капот открылся, и его швырнуло на лобовое стекло и крышу "Ская". Несмотря на неприятности, Максим Русинов и его Skyline приняли участие в заезде за третье место. Но, вероятно, они так расстроились (и есть из-за чего), что уступили Семенюку на Nissan 180SX всего две десятые секунды. Что до Валерия Ладыгина, то он стал победителем II класса второго этапа открытого чемпионата на кубок НК "Альянс" с победным временем 13,89 секунд. Хотя лучшее время во втором этапе он показал в одной четвертой финала - 13,07 секунд. Он же стал победителем в Абсолютной битве между победителями трех классов и получил бесплатный бензин от НК "Альянс".

Нескучной была и 1/8 в III классе. Особенно когда на старт встали Александр Горбачевский на кроссовере Subaru Forester и Сергей Ильин на своем внушительном универсале "бизнес-класса" Nissan Stagea с не менее внушительным антикрылом. Под восторженные возгласы зрителей эти большие автомобили преодолели четверть мили. В одну четвертую финала в результате перешла "бешеная" Stagea, как ее тут же окрестили.

В одну четвертую финала соперником Nissan Stagea стал Виталий Нагервадзе на Nissan Skyline GT-R, брат именитого Романа Нагервадзе - победителя ежегодного турнира "Абсолютная Драг-битва" в 2005-2006 годах. Первый заезд: фальстарт. Тут нервы зрителей стали понемногу сдавать. Второй заезд - Nissan Skyline GT-R Нагервадзе пришел к финишу всего на 1 сотую секунды быстрее, чем Nissan Stagea! Полуфинал прошел относительно спокойно. Дошло дело и да финала, в котором сразились Виталий Нагервадзе и Дмитрий Базылев, тоже на Nissan Skyline GT-R. К сожалению, на Skyline у Дмитрия возникла неисправность, для ее исправления давалось две отсрочки, но устранить ее не удалось, и Виталий Нагервадзе уже один победно проехал по треку, показав время 12,72 секунды.

В полуфинале I класса всем было интересно - сможет ли Honda Integra Андрея Рюмина преодолеть Honda Civic Дениса Кузнецова, чемпиона 2006 г. в I классе? Несмотря на чемпионский титул и закись азота, установленную на автомобиле, к финишу он пришел на 4 десятых секунды раньше. А ведь Integra-то не Tipe-R! Зато в финале Денис Кузнецов и его Honda Civic уступили место Ивану Борисову на неказистой Toyota Levin 86 года выпуска! Это к слову для тех, кто считает, что в этом виде спорта все решают только деньги.

В заключение обязательно отметим, что между этапами во время подсчета очков и во время каких-либо технических заминок организаторы ловко заполняли паузу конкурсами или шоу-программой. Кстати, в одном из конкурсов для зрителей победителю досталась пластиковая карта НК "Альянс", с помощью которой он может совершенно бесплатно заправить в свой автомобиль 300 литров АИ-98-"супер". И, конечно, теперь мы хотим видеть НК "Альянс" почаще в роли организатора таких спортивных мероприятий. Хотя по секрету нам сказали, что в планах этой компании - взять владивостокский драг полностью под свое крыло.

Комментарий

Роман СТРОГАНОВ, президент спортивно-технического клуба "Драг рэйсинг клуб", организатора мероприятия:

- НК "Альянс" - замечательный партнер, с помощью которого мы наконец достигли того уровня, которого хотели! Эта компания и ее руководители прекрасно понимают, что для качественной организации такого мероприятия, как соревнования по драг-рэйсингу, нужно много специального оборудования, а значит, нужны средства на его приобретение.

При помощи нового партнера у нас появилась возможность приобрести и установить на время проведения гонок профессиональные сборно-разборную трибуну для зрителей и сборно-разборную сцену. Впервые установлены специальные барьеры безопасности, которые отделяют зону зрителей от гоночного трека.

Благодаря НК "Альянс" у нас появилась возможность пригласить для охраны 90 человек из вневедомственной охраны и одного из охранных агентств города. Поэтому в этот раз порядок на соревнованиях был идеальный.

Впервые не было пробки на дороге, примыкающей к месту проведения соревнований. Очень правильным шагом было запрещение для зрителей употребления спиртных напитков.

И, наконец, так как спорт сегодня не очень жалуют, для участников соревнования стало буквально откровением наличие такого мощного и крупного партнера, как НК "Альянс". А еще больше всех удивила бесплатная заправка всех машин 98-м бензином. По словам президента клуба "Драг Рейсинг" Романа Строганова, это положительно отразилось на среднем уровне заезда, оно сократилось на 0,5-1 секунду.