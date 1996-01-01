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Как отметить школьные успехи ребенка?
Департамент детских программ туристической корпорации "ДАБЛ СТЕП ТРЭВЛ" предлагает отправиться в Японию, где находится ближайший к нам парк Уолта ДИСНЕЯ. Восьмидневный авиа-тур через Ниигату в Токио, предлагаемый компанией, относится к категории семейных, поскольку интересен и взрослым, и детям.
Программа тура насыщена полнодневными поездками в парки развлечений Disneyland, Disneysea и Hawaiians, увлекательными экскурсиями по японской столице с посещением района небоскребов и торговых улиц, императорского дворца и старинных храмов, а также отдыхом на роскошном SPA-курорте. Специальное предложение для занятых родителей - детские группы в сопровождении опытных руководителей, хорошо знающих специфику подобных поездок. Не менее увлекательное путешествие с детьми можно совершить в Страну утренней свежести, в которую можно отправиться как в составе группы, так и индивидуально (причем цена во втором случае не меняется!). Аттракционы сеульских парков развлечений - Lotte Word, Caribbean Bay и Everland - ничуть не уступают диснеевским, а экскурсионная программа тура в Сеул очень интересна и познавательна: знакомство с уникальными храмами и национальными музеями, посещение театрализованных представлений и корейских церемоний... Еще одно преимущество этого тура заключается в возможности поселиться в уютных экономичных апартаментах, оснащенных кухней, что позволяет решить вопрос с питанием самого привередливого ребенка. К тому же проживание всей семьи в одном номере приятно сказывается на цене. Стоит также отметить, что сеульские парки аттракционов рассчитаны на детей с 3-летнего возраста. В каждом работают пункты проката колясок, так что даже с малышами в парк можно отправляться на целый день, как, впрочем, и на шоппинг в крупные торгово-развлекательные центры.
Если же вы хотите, чтобы ребенок провел каникулы с пользой, например подтянув английский, то самая подходящая для этого программа - 16-дневный отдых в детском лагере на Чеджу. Этот популярный лагерь принимает подростков из Кореи, России, Австралии и Новой Зеландии, а уроки английского ведут носители языка. Насыщенный распорядок дня не позволит ребенку скучать, а общение с иностранными сверстниками позволит значительно улучшить разговорный английский. На обратном пути предусмотрена 3-дневная остановка в Сеуле, включающая посещение развлекательных парков и экскурсии по городу. Оформление путевок на летние программы уже началось!
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