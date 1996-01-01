"Евросеть": три года на Дальнем Востоке

Из тех десяти лет, что существует российская компания "Евросеть", уже три года она действует на Дальнем Востоке. За это время дальневосточники успели оценить салоны компании за демократичные цены, широкий выбор телефонов, удобство и быстроту совершения платежей, а также за уникальные услуги. И к своему 3-летнему дальневосточному юбилею "Евросеть" не собирается останавливаться на достигнутом.

Досье Компания "Евросеть" основана в апреле 1997 г. Сегодня "Евросеть" - крупнейшая компания, работающая на рынке сотового ритейла, и ведущий дилер крупнейших операторов связи. Основные направления деятельности - розничная торговля сотовыми телефонами, цифровыми фотоаппаратами, телефонами DECT, персональным аудио, аксессуарами, а также подключение к операторам связи и оказание информационных услуг клиентам. Более 5200 магазинов, расположенных в России и СНГ. В I квартале 2007 г. оборот составил $1,3 млрд. В компании работает более 32 тыс. человек.

В настоящее время "Евросеть" солидно представлена в нашем регионе: по всему Дальнему Востоку компания имеет 187 салонов связи в 58 населенных пунктах. Центральный офис Дальневосточного филиала расположен в Хабаровске. Во Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Благовещенске, Якутске, Южно-Сахалинске, Комсомольске-на-Амуре и Магадане действуют субфилиалы.

При этом "Евросеть" растет не только количественно. Так, компания открыла в Хабаровске и Владивостоке Дворцы связи. Их отличает увеличенная площадь торгового зала, концептуальный дизайн интерьера, круглосуточный режим работы и широкий выбор моделей техники. Также во Владивостоке работает уникальный бутик связи Luxury. Здесь представлены дорогие модели мобильных телефонов от известных брендов, лимитированные и fashion-серии. К примеру, модели, корпус которых выполнен по индивидуальным дизайнерским эскизам (инкрустация кристаллами Swarovski, ручная роспись).

Впрочем, как отмечает управляющий Дальневосточным филиалом "Евросеть" Александр ТЕПЛЯКОВ, компания предлагает единые высокие стандарты обслуживания во всех салонах - независимо от того, где они находятся, и постоянно расширяет выбор предлагаемых дальневосточникам услуг. Например, в перспективе планируется в магазинах "Евросети" и местах с высокой проходимостью установить платежные терминалы. Клиенты смогут оплатить услуги сотовой связи, интернет-операторов, платного телевидения, ЖКХ, а также оплатить кредиты в 16 банках: Home Credit, Альфа-Банк, Росбанк, Ситибанк и др. Поддерживать непрерывное работу салонов "Евросеть" на всей территории России помогает наш партнер - компания "Про-сервис", которая с высоким качеством и в кротчайшие сроки производит ремонт и обслуживание контрольно-кассовой техники.

Оставаться лидером на рынке ДВ весьма непросто, однако компании это удается:

- "Евросеть" - это дискаунтер с человеческим лицом. Широкий ассортимент, низкие цены, высокие стандарты обслуживания уже давно стали визитной карточкой компании, - поясняет Александр Тепляков.

Кроме того, в компании стараются не ограничивать себя только рамками и стереотипами сложившегося рынка. Компания давно уже стала ярким участником общественной жизни, выделяясь смелыми рекламными акциями, поддерживая нестандартные молодежные инициативы.

При этом одним из приоритетов для компании всегда остается социальная ориентированность и ответственность. Как отмечают независимые аналитики рынка, "Евросеть" очень крепко держится за качественных сотрудников". Здесь обеспечивают своих работников социальными гарантиями, а система корпоративного обучения позволяет быстро построить карьеру в компании.

Так, по словам Александра Теплякова, проводимые мотивационные программы для продавцов-консультантов позволяют им, например, получить квадратные метры, которые можно конвертировать в первоначальные взносы при оформлении ипотечного кредита. По программе Samsung на Дальнем Востоке это смогли сделать уже 19 человек. Еще один яркий пример - весенняя мотивационная акция МТС для менеджеров салонов в ДФО. Ее победитель, старший менеджер торговой точки "Уссурийск-1" Елена АВРАМЕНКО, всего за месяц добилась отличных результатов в продажах контрактов МТС и получила заслуженный приз - японский внедорожник.

Как результат подобного внимания к кадрам, ныне "Евросеть" является одним из крупнейших работодателей Дальнего Востока со штатом более 1200 человек.

Однако главным для компании, конечно, всегда остается клиент. "Евросеть" продолжает расширять линейку своих услуг. Так, в мае компания начинает продавать в собственных салонах турпутевки практически во все страны мира. Правда, пока этой услугой можно будет воспользоваться лишь в западной части России.

"Продажа туров - это своего рода тест, который позволит нам изучить особенности розничных продаж этого продукта. В случае успешного завершения тестового режима мы планируем запустить продажи туров в более широких масштабах", - сообщил вице- президент по маркетингу компании "Евросеть" Владимир БОГДАНОВ.

Что ж, остается дождаться очередных приятных новинок от компании "Евросеть". Будьте на связи!