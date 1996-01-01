Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Ипотека от Банка "Приморье"
По ипотечной программе Банка "Приморье" можно взять кредит для приобретения жилья, в том числе находящегося на стадии строительства. Процентная ставка по ипотечному кредиту колеблется от 11 до 14%, в зависимости от доли личных средств заемщика в стоимости жилья, а также от срока кредитования.
Ипотечный кредит в Банке "Приморье" выдается под залог приобретаемой недвижимости на срок от одного года до 30 лет. Минимальная сумма кредита составляет 100 тыс. руб., максимальная - 4 млн руб. Отметим, что Программой не предусмотрены дополнительные комиссии: помимо оговоренной условиями договора процентной ставки заемщик уплачивает только единовременную плату за рассмотрение Банком заявки и за получение кредита.
Отличительной чертой ипотечной программы Банка "Приморье" является то, что кредит можно погасить досрочно уже через шесть месяцев с момента получения займа без применения со стороны банка штрафных санкций. Срок рассмотрения заявки составляет от пяти до десяти рабочих дней с момента предоставления всех документов. Кредиты на покупку жилья предоставляются в рублях. Оформить кредитную заявку и заключить договор ипотечного кредитования можно в Отделе кредитования физических лиц (г. Владивосток, ул. Светланская, 47, тел. (4232) 22-10-92) и в отделениях Банка "Приморье" в городах: Артем, Уссурийск, Находка, Арсеньев и Лучегорск. Подробная информация об условиях кредитования и бланк заявления-анкеты - на сайте банка www.primbank.ru.
На правах рекламы.
Новости тематики
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Трутнев предлагает продлить субсидирование тарифов на электроэнергию для промпредприятий на Дальнем Востоке
- Награда в полмиллиона обещана за достоверную информацию об убийце чемпиона Приморья
- Железнодорожники отмечают професиональный праздник и юбилей
- Ведомство Чубайса приходит на Дальний Восток с миллиардами
- Президент Якутии призвал федеральный бизнес регистрироваться в республике
Новости раздела
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- В "Билайн" специальная цена на Micromax Q402+ при оплате трех месяцев связи
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Журналист из Владивостока назначен первым вице-губернатором Сахалинской области
- Москвичей будут заманивать в Приморье миллионом рублей
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Абоненты "Билайн", обладающие премиальными картами Visa, получат бесплатный международный интернет-роуминг
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы