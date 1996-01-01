Ипотека от Банка "Приморье"

По ипотечной программе Банка "Приморье" можно взять кредит для приобретения жилья, в том числе находящегося на стадии строительства. Процентная ставка по ипотечному кредиту колеблется от 11 до 14%, в зависимости от доли личных средств заемщика в стоимости жилья, а также от срока кредитования.

Ипотечный кредит в Банке "Приморье" выдается под залог приобретаемой недвижимости на срок от одного года до 30 лет. Минимальная сумма кредита составляет 100 тыс. руб., максимальная - 4 млн руб. Отметим, что Программой не предусмотрены дополнительные комиссии: помимо оговоренной условиями договора процентной ставки заемщик уплачивает только единовременную плату за рассмотрение Банком заявки и за получение кредита.

Отличительной чертой ипотечной программы Банка "Приморье" является то, что кредит можно погасить досрочно уже через шесть месяцев с момента получения займа без применения со стороны банка штрафных санкций. Срок рассмотрения заявки составляет от пяти до десяти рабочих дней с момента предоставления всех документов. Кредиты на покупку жилья предоставляются в рублях. Оформить кредитную заявку и заключить договор ипотечного кредитования можно в Отделе кредитования физических лиц (г. Владивосток, ул. Светланская, 47, тел. (4232) 22-10-92) и в отделениях Банка "Приморье" в городах: Артем, Уссурийск, Находка, Арсеньев и Лучегорск. Подробная информация об условиях кредитования и бланк заявления-анкеты - на сайте банка www.primbank.ru.

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