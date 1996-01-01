Новые возможности твоего телефона,

Дело было на даче. Ночь. Луна. Сверчки, ароматное поле. Мы с подругой лежали на сочной траве, слушали тишину, молчали и в один голос вдруг произнесли: "Вот бы сюда еще ноутбук, Интернет, и вообще будет счастье". "Не может быть!" - скажете вы? А ведь еще как может.

Как часто самые светлые мысли нас посещают за пределами офиса. Как часто мы корим себя за то, что удачная бизнес-идея забыта или время упущено именно из-за того, что однажды, на отдыхе или в дороге, под рукой не оказалось ноутбука и Интернета.

Иметь мобильный офис в кармане, вчерашняя мечта, сегодня стала реальностью. Ведь что может быть удобнее, если весь ваш офис помещается в кармане пиджака или в изящной дамской сумочке? И, находясь, где угодно, - на выездном заседании, в автомобильной пробке или на другом конце земного шара, - вы продолжаете пользоваться корпоративными файлами и базами данных, проверяете почту, вносите необходимые изменения в календарь своих встреч, отслеживаете через Интернет обстановку на рынке, читаете последние выпуски новостей и даже играете на бирже. А значит, ни на минуту не теряете контроля над ситуацией, управляя работой фирмы в режиме on-line, тем самым, гарантируя себе спокойствие, стабильность и уверенность в завтрашнем дне. И все благодаря новой услуге от "МегаФона", которая так и называется - "Офис в кармане". Мобильный телефон с SIM-картой корпоративного клиента сети "МегаФон", ноутбук для комфорта - это все, что нужно, чтобы воспользоваться ею.

Специалисты абонентской службы "МегаФона" при подключении корпоративных клиентов выделят отдельную точку доступа для соединения GPRS/EDGE, пул внутренних IP-адресов сети "МегаФон-Дальний Восток" и в зависимости от предпочтений и особенностей работы компании подберут наиболее экономичный и удобный тариф.

При необходимости можно легко и быстро подключать новых пользователей. А благодаря новейшим технологиям шифрования и защиты информации гарантируется полная безопасность передаваемых через выделенный канал связи данных. Ключевое преимущество услуги в том, что, при вхождении в корпоративную сеть сохраняются абсолютно все настройки, пароли, права доступа к внутренним ресурсам - сетевым папкам и документам. Как следствие, экономятся время и силы на многочасовые переезды из офиса в офис, появляется возможность обмениваться бумагами и ценными документами не только в пределах одного помещения, но и целой страны.

Услуга "Управление удаленными объектами" - еще одно предложение от сети "МегаФон", которое обязательно порадует любого руководителя крупного предприятия или корпорации, столкнувшейся с проблемой контроля и безопасности разветвленной сети, например супермаркетов, банкоматов, систем охранной сигнализации или газовых котельных и платежных терминалов. Подключив услугу "Управление удаленными объектами", вы получаете максимально гибкую и оперативно изменяемую сеть, которая просто создана для динамично развивающегося бизнеса. Благодаря этой услуге можно где угодно, хоть в поле, размещать, к примеру, банкоматы или платежные терминалы, а также перемещать их с места на место, не теряя контроля над ними. Благодаря услуге "Управление удаленными объектами" можно в любое время и в любом месте получить подробный отчет о работе отдельного объекта или сети в целом, дать команду или проследить за осуществлением определенной операции. Причем это займет у вас минимум времени и средств, но обеспечит тотальный контроль над производством, и не нужно будет изматывать себя и коллег бесконечными поездками, отнимающими силы и время.

И что самое главное, вам не придется прокладывать километры проводов. А значит, можно сэкономить уйму времени и сил. И денег, кстати, тоже, потому что это гораздо экономичнее, чем аренда или создание собственной выделенной линии. Тем более что последняя не сможет объединить все производство в единую сеть, если, к примеру, вы работаете в разных городах страны.

Подробности об услугах и подключении можно узнать по номеру (4232) 300-500 или в офисе сети "МегаФон" по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 143.

Лицензия А 014495 №15411 Министерства РФ по связи и информатизации от 03.07.2000 г.

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