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Победный почин

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Более 400 тыс. руб. для ветеранов Дальнего Востока собрали в течение майских праздников автолюбители региона с помощью компании "Роснефть". Свою социальную акцию под названием "Великая Победа" компания проводила в праздничные майские дни.

Суть акции проста. Компания обратилась ко всем автолюбителям региона с призывом приехать в указанный период, заправиться на любой АЗС компании, и 20 копеек с каждого заправленного литра топлива будут перечислены на счета краевых, областных, городских советов ветеранов.

Результат превзошел все ожидания. В ходе акции "Великая Победа" на счета ветеранских организаций Дальнего Востока было перечислено свыше 400 тыс. руб. Итогом этой социальной акции стала адресная финансовая помощь краевым, областным и городским советам ветеранов на всей территории присутствия ООО "РН-Востокнефтепродукт".

Досье

Как сообщили в ООО "РН-Востокнефтепродукт", по итогам акции "Великая Победа" были перечислены следующие суммы: в Амурский областной совет ветеранов -15 тыс. руб., в Комсомольский городской совет ветеранов - 38 тыс. руб., в областной совет ветеранов ЕАО ~ 17 тыс. руб., в Приморский краевой совет ветеранов ~ 118 тыс. руб., в Сахалинский областной совет ветеранов ~ 148 тыс. руб., в Хабаровский краевой совет ветеранов ~ 78 тыс. руб.

Как полагают в компании, такой успех акции и активное участие в ней автомобилистов обусловлены целым рядом причин. Оказать реальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, действительно одержавшим Великую Победу, - что может быть благороднее? Кроме того, на сегодня сеть АЗС компании "Роснефть" является одной из самых разветвленных на Дальнем Востоке. Так что многие автомобилисты предпочитают заправляться именно здесь - в силу высокого уровня технической оснащенности и сервиса АЗС. Опытные водители также прекрасно осведомлены о том, что здесь уделяется большое внимание качеству нефтепродуктов. К примеру, с января этого года компания полностью перешла на реализацию только соответствующих ГОСТам нефтепродуктов.

Досье

"Роснефти" принадлежит одна из крупнейших в России сетей розничного сбыта. Она включает в себя около 700 находящихся в собственности и арендованных АЗС и 100 АЗС, работающих на основе франчайзинга под торговой маркой "Роснефти". Одна из "дочек" компании на Дальнем Востоке - ООО "РН-Востокнефтепродукт" - зарегистрирована 17 декабря 2001 г. в Хабаровске. По состоянию на 1 мая 2007 г. в сеть ООО "РН-Востокнефтепродукт" входят 62 АЗС и 6 нефтебаз.

У компании "Роснефть" существует много добрых традиций и в социальной сфере. В регионах своей деятельности компания активно сотрудничает с местными органами власти по вопросам жилищного строительства, образования и здравоохранения. Компания оказывает поддержку социальным программам, призванным улучшить условия жизни дальневосточников. И в "Роснефти" считают своим особым долгом поддержать тех, кто отдал силы, годы жизни и здоровье службе и работе на благо Отечества.

Как сообщили ДДГ "ЗР" в компании, успех акции "Великая Победа" не вызывает сомнений, что подобные социальные акции компания "Роснефть" будет проводить и в дальнейшем.

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