Дом, в котором можно жить

Компаний с такой биографией, как у ОАО "Дальэнергоспецремонт", в Приморье немного. За 30 с лишним лет на ее счету десятки, да что там, сотни объектов различной сложности, большинство из которых исправно служат и по сей день. Прежде это были в основном объекты промышленного назначения. Но в последние годы компания успешно ведет и строительство многоэтажного жилья.

Совместно с инвестиционной компанией ООО "Дальневосточное региональное управление строительства" ("ДальРУС") энергостроители возводят одновременно четыре многоэтажных дома в разных уголках Владивостока. При этом "Дальэнергоспецремонт" отвечает за собственно строительство, а "ДальРУС" в качестве главного инвестора - за его финансовое обеспечение. Иногда - за счет собственных средств, зачастую - привлекая ресурсы со стороны. Ведь деньги дольщиков, особенно на начальном этапе, могут просто не поспевать за темпами строительства. В конечном итоге такая совместная деятельность позволяет не только соблюдать график строительства и своевременно сдавать объекты, но и снижать в новостройках себестоимость дорогих владивостокских "квадратов".

Кирпич и лифты класса "люкс"

Первым на "выданье" в этом году готовится 15-этажный дом площадью 7,2 тыс. кв. м по ул. Давыдова на Второй Речке. Как и большинство кирпичных новостроек, сдаваться он будет с отделкой мест общего пользования, благоустройством, но без "чистовой" отделки квартир.

Новоселам в приобретаемых квартирах гарантированы штукатурка несущих стен, цементная стяжка полов, пластиковые окна, входная железная дверь, спутниковые антенны. В подъездах будут установлены лифты класса "люкс" фирмы OTIS, современная система вентиляции и пожаротушения. Возле дома оборудованы автомобильная парковка и детская площадка. Обязательно будет создан кондоминиум и налажена надежная охрана.

Что же касается отделки квартир, то ее тоже можно заказать в "Дальэнергоспецремонте" по отдельному договору, согласно вкусам и финансовым возможностям владельцев жилья. Тем более что некоторые из них приобретают сразу по две, а то и по три квартиры, чтобы объединить их, перепланировать по своему усмотрению, увеличивая или уменьшая количество комнат и подсобных помещений...

На этот случай есть сегодня в компании и мастера-отделочники, и надежные партнеры из южного Китая, стараниями которых "полуфабрикатные" квадратные метры могут быстро и с гарантией превратиться в жилье европейского класса. Причем практически по "азиатским" ценам.

К концу года компания собирается сдать заказчикам престижный 18-этажный кирпичный дом площадью 14 тыс. кв. м по ул. Комарова, 45 (он находится чуть выше Восточного института ДВГУ и Центра охраны материнства и детства). По проекту в нем будет по два пассажирских и грузопассажирских лифта. 15 этажей - жилые, а в трех цокольных разместятся несколько сервисных компаний и организаций различного профиля. Сегодня на эти помещения претендуют женская консультация, детская поликлиника, прачечная, фитнес-клуб и мини-супермаркет.

Проектом предусмотрены также встроенный гараж и удобная открытая парковка для медицинского центра, что в данном случае особенно важно. Дом расположен на сопке - вид из окон на пролив Босфор Восточный, Русский остров, Амурский залив потрясающий, воздух свежий, морской... А вот ближайшая остановка общественного транспорта - Покровский парк.

Строительство еще одного кирпичного дома "Дальэнергоспецремонт" планирует завершить в первом квартале 2008 года. Оно расположится по адресу: проспект Столетия Владивостока, 106а и будет во всех отношениях аналогичен дому на ул. Давыдова - те же 15 этажей и 7,2 тыс. кв. м общей площади, та же отделка.

Панель, отделка "на потоке"...

Есть в совместных планах ОАО "Дальэнергоспецремонт" и "ДальРУС" и жилые объекты эконом-класса. В частности, крупнопанельный с кирпичной вставкой дом, строительство которого началось этой зимой на развилке улиц Тобольской и Котельникова. Строящийся из панелей "теплой" 83-й серии, выпускаемой ОАО "Аврора", этот дом рассчитан на покупателей разного достатка. Выбор от небольшой однокомнатной квартиры площадью около 40 кв. м до трехкомнатной 68 - 73,7 кв. м.

На этом объекте "Дальэнергоспецремонт" планирует производить полный комплекс строительных работ, включая отделочные, по желанию застройщиков. Для этого заключено соглашение с одной из южно-китайских фирм, специализирующихся на производстве отделочных работ. Опыт сотрудничества с этой компанией показал, что китайские специалисты одинаково тщательно работают с материалами всех ценовых уровней - от "эконом" до "люкса". При этом материалы и оборудование, как и рисунок интерьера, владельцы квартир могут выбрать сами, согласно дополнительному договору.

Въехать можно будет сразу же, не откладывая. Кроме того, практика показывает, что в конечном итоге профессионально сделанный первичный ремонт в 99 случаях из 100 всегда лучше и надежнее "самопального". А значит, и выгоднее. Вообще, надо заметить, в последнее время наблюдается возвращение "отделочного потока" в технологии жилищного строительства. И это правильно. Глупо, если уже построенный дом годами обживается новоселами. Прежде у людей просто не было лишних денег на профессиональную отделку квартир. Не было и компаний, способных оказывать такие услуги на высоком профессиональном уровне. Теперь на рынке есть и то, и другое. Неудивительно, что они нашли друг друга, и тенденция эта будет только развиваться. В эконом-секторе, во всяком случае.

Сейчас на строительной площадке на развилке Тобольской и Котельникова идет устройство котлована, и уже очень скоро начнется монтаж коробки. Сдать дом планируется в первом квартале 2009 года.

И цены на любой достаток

Вопрос, сколько стоят квартиры в домах, о которых шла речь выше, не имеет однозначного ответа. Цена квадратного метра, как известно, зависит от многих факторов, начиная от места расположения дома, технологии, по которой он построен, и заканчивая видом из окна... Каждый потенциальный новосел может узнать о ней, позвонив в ОАО "Дальэнергоспецремонт" по указанным ниже телефонам и задав специалисту компании параметры желаемой квартиры.

Отметим лишь, что застройщик предлагает довольно гибкие схемы расчетов, и с ним всегда можно составить индивидуальный график платежей, как по полной предоплате стоимости квартиры, так и по рассрочке платежей до конца строительства с первоначальным взносом в размере 40%, а также с привлечением дольщиками ипотечных кредитов. Например, АКБ "Приморье" и МДМ Банк. Кстати, у части граждан сложилось вполне логичное суждение, что ипотека при таком резком росте цен на жилье, каким он был в последнее время, очень даже выгодна.

Выгодна она и строителям, потому что помогает решать вопрос устойчивого финансирования строящегося жилого дома и выдерживать планово-нормативные сроки строительства.

Итак, четыре прекрасных дома будут построены во Владивостоке в ближайшее время, каждый в свой срок. Всего около 350 квартир на любой вкус и достаток. Строитель - проверенный. По ценам - определитесь, договоритесь - и будете жить в нем долго и счастливо!