С-Класс: динамика комфорта

Новый Mercedes-Benz C-класс в четвертом поколении заслуживает огромного внимания. Во-первых, новый Mercedes на Дальнем Востоке - вещь сама по себе уникальная. Во-вторых, С-Класс 2007 модельного года даже в базовой комплектации - машина для избранных. Для тех, кто предпочитает европейский стиль, отличную динамику и несравненный комфорт.

Досье Официальная российская премьера нового творения инженеров Штудгартского концерна состоялась в конце апреля. Дальневосточники смогли опробовать новый С-Класс в салоне официального дилера "Мерседес-Бенц" - ООО "Альтаир-Авто". Тем временем заказы на новый C-Класс в Западной Европе уже перевалили за 65 тыс. штук.

Так уж ли хорош?

Мое первое знакомство с новым автомобилем состоялось на парковке у одного из подмосковных яхт-клубов (специально для автожурналистов в ЗАО "ДаймлерКрайслер Автомобили Рус" организовали тест-драйв в Москве. - Прим. авт.). Скажу сразу, ожидал и увидел именно то, что красовалось на биллбордах в центре Владивостока. Тот же подтянутый, элегантный автомобиль с полностью обновленным экстерьером и интерьером, в новом кузове с усовершенствованной линейкой двигателей.

Выразительная стреловидность передней части кузова C-Класса придает ему мобильный и энергичный характер, а решетка радиатора седана Mercedes-Benz играет роль опознавательного признака: так три горизонтально вытянутые ламели и крупная, размещенная по центру, мерседесовская звезда определяют внешний облик линии исполнения AVANTGARDE, воспроизводя традиционные элементы дизайна спортивных моделей Mercedes-Benz.

Линия исполнения ELEGANCE получила эффектную трехмерную радиаторную решетку с блестящими лакированными ламелями и призвана подчеркивать тем самым комфорт и роскошь. В исполнении CLASSIC новый С-Класс, согласно замыслу, "призван излучать сдержанность и традиционность, обладая при этом теми же самыми техническими инновациями, как и две другие линии исполнения модели".

Трасса

Выбрав комплектацию С200 Kompressor как одну из самых продаваемых среди моделей С-Класса (двигатель объемом 1800 куб.см., механический нагнетатель, мощность 184 л.с.), я отправился на Дмитровский полигон. В дороге предстояло провести около 70 км.

Пересев с японского седана того же класса, я могу сказать: что ж, компрессорный четырехлитровый агрегат довольно хорош! Вы отнюдь не будете чувствовать себя ущербно на трассе: машина отлично разгоняется благодаря "низкому" порогу срабатывания нагнетателя и уверенно держит трассовые 120-140 км/ч, расходуя при этом совсем небольшое количество топлива (7,9 л.). Кстати, разгон автомобиля C 200 Kompressor с нуля до 100 км/ч стал на 0,5 секунды короче, чем у его предшественника.

Работа всех продвинутых систем Mercedes-Benz обеспечивает полное забвение за рулем. Вам не надо думать, что "тут меня немного занесет" или "вот-вот колеса начнут буксовать" - умная электроника все сделает за вас - автомобиль будет стоять на дороге как влитой. Просто выберите нужный вам режим работы (Comfort-Sport) и езжайте так, как вам хочется именно сейчас: нажать газ в пол и выполнять резкие маневры, либо плавно плыть в крайнем левом ряду, наслаждаясь любимой музыкой.

Полигон

На испытательном полигоне нас с новым С-Классом ожидали немецкие инструкторы, которые обещали показать максимум, на что способен автомобиль. Что ж, это того стоило!

К примеру, экстренное торможение с перестроением в соседний ряд со скорости 120 км/ч., либо объезд на этой же скорости внезапного препятствия и дальнейшее, опять таки экстренное, торможение. Ощущение покруче американских горок, должен признать.

Здесь чувствуется работа систем AGILITY CONTROL (регулировка амортизаторов, рулевого управления и АКПП в зависимости от ситуации) и ADAPTIVE BRAKE (превентивная подготовка к торможению и т.д.).

Система курсовой устойчивости и активный Traction-control во всех автомобилях Mercedes носит название ESP, работу которого я испытал в условиях искусственного ледяного покрытия. Действительно, при включенном ESP автомобиль невозможно увести в занос! А в случае экстренной ситуации активизируется система безопасности PRE-SAFE. Она закроет все окна и люк, приведет спинки кресел и подголовники в вертикальное положение, плотно прижмет ваш корпус к креслу. А дальше? Не зря, наверное, С-Класс получил 5 баллов из 5 по американской и европейской системам тестов на безопасность. У вас просто отличные шансы не получить ни царапины!

C350 - флагман

По дороге с полигона предстояло преодолеть 120 км на авто в комплектации С350 ANANTGARDE. Это 3,5 литровый двигатель V6 мощностью 272 л.с., 7-ступенчатя автоматическая коробка передач 7G-TRONIC, признанная лучшей в мире, современная система интерфейса COMAND c BLUETOOTH, навигацией и жестким диском на 4 Гб, не говоря уже о кожаном салоне, "памяти" кресел, Intelligent Light System и многом другом.

О нем можно сказать коротко - крейсерская скорость - 160 км/ч. Истинный Флагман линейки С-Класса. Решайте!

Что ж, европейский уровень комфорта, 5 звезд из 5 возможных на крэш-тестах в США и Европе, доработанные мощные и экологичные двигатели, современнейшая конструкция подвески, идеально отточенная управляемость - вот те козыри, ради которых уже стоит купить новый С-Класс. Прибавьте к этому мерседесовскую звезду на вашем капоте (или радиаторной решетке), соотнесите с довольно приятной ценой и разделите на Ваш статус.

Лучшие часы делают в Швейцарии, лучшие автомобили - в Германии. Все просто.

Официальный дилер "Мерседес-Бенц" - ООО "Альтаир-Авто": г. Артем, ул. Тульская, 20, тел. (4232) 383-383, www.vladmercedes.ru