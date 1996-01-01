На горизонте IPO

18 лет - возраст совершеннолетия. Практически каждый из нас в это время принимает судьбоносные решения. Кто-то задумывается о том, что пора жениться, кто-то решает, куда пойти учиться. А над чем размышляет банк?

"Мы не собираемся делать резких кренов в специализации и планируем позиционировать себя как универсальный банк для среднего, малого бизнеса и частных лиц, - заявил на встрече с журналистами, приуроченной к 18-й годовщине банка, президент Далькомбанка Андрей ШЛЯХОВОЙ. - И не собираемся расставаться со своим брендом".

Честная игра

"Мы стремимся донести качественный банковский продукт до самых отдаленных населенных пунктов Дальнего Востока, - подчеркнул он. - Именно поэтому мы уделяли и уделяем большое внимание развитию филиальной сети. Так, только за последние полгода мы открыли офисы в таких удаленных поселках, как Хор и Жатай. В планах открытие отделения банка в Князе-Волконском и т.д." Однако уже больше полгода частные клиенты Далькомбанка могут получить банковские услуги не только в отделениях, но и через Интернет. С середины 2006 г. банк активно развивает интернет-банкинг.

"Сначала частные клиенты через Интернет могли совершать только переводы, - рассказал вице-президент, начальник управления розничных финансовых услуг Далькомбанка Игорь САРАЕВ. - Со временем мы добавили новые операции. Сегодня через Интернет можно оплачивать коммунальные услуги и услуги связи, вносить платежи по кредиту и т.д." Сейчас только в Хабаровском крае новым продуктом Далькомбанка пользуются более 1,5 тыс. частных клиентов. Подключаются к интернет-банкингу и клиенты банка в других регионах России. А операции совершают не только из дома, но и находясь в командировках, в том числе заграничных.

И хотя через Интернет клиенты совершают те же операции, что и в офисе банка, интернет-банкинг, как заметил Андрей Шляховой, - это качественно новый уровень в плане предоставления банковских услуг. "Суть услуг не меняется, но человек получает доступ к ним из своего дома или с рабочего места. Теперь для оплаты телефона ему не надо никуда ходить, а это дополнительное удобство". И об этом удобстве заботится Далькомбанк, так же как и всегда заботился о том, чтобы в отделениях банка к клиентам относились с вниманием, а разработанные банковские продукты отвечали потребностям тех, кто их покупает.

"Мы стараемся мотивировать своих сотрудников: и тех, кто обслуживает клиентов, и тех, кто работает над повышением качества банковских продуктов. Наша цель - чтобы люди, один раз обратившись к нам, оставались друзьями, партнерами банка на долгие годы", - отметил президент Далькомбанка.

"Кроме того, - добавил вице-президент, начальник кредитно-финансового управления Далькомбанка Владимир ФЕВРАЛЕВ, - мы ведем честную игру с нашими клиентами. Мы одни из первых вошли в список российской антимонопольной службы как банк, который раскрывает всю информацию по потребительским кредитам, то есть доводит до заемщиков в полном объеме данные обо всех расходах, которые они понесут". И заемщики отвечают банку взаимностью. Несмотря на то, что в целом по стране просроченная задолженность растет, и ее величина в отдельных банках превышает 20%, у Далькомбанка этот показатель в десять раз меньше. А процент отказов по потребительским кредитам варьируется от 3 до 4%.

Вместе с тем, как считает Андрей Шляховой, в ближайшие годы доля просроченной задолженности в портфеле кредитов российских банков будет идти вверх. "Но не оттого, что просроченных кредитов станет больше, а потому что многие банки сегодня скрывают эти цифры, а под воздействием ЦБ будут вынуждены их вскоре обнародовать. У нас же кредиты выносятся на просрочку не по желанию того или иного кредитного эксперта, а автоматически. А в общем количестве просроченных кредитов только часть - проблемные. Ведь заемщик и случайно может пропустить платеж - задержали зарплату, уехал в отпуск, заболел".

"У нас нет задачи раздать как можно больше денег, - дополнил Игорь Сараев. - Мы выдаем деньги с расчетом, что их вернут. И сейчас мы ввели систему стимулирования заемщиков. Если человек взял у нас кредит один раз, вовремя погасил и обращается в банк повторно, то мы ему предоставляем кредит на льготных условиях: снижаем процентную ставку и в отдельных случаях выдаем кредит без обеспечения".

Ипотека как локомотив

Среди приоритетов Далькомбанка - развитие ипотеки. Как говорят эксперты, сейчас в России доля потребительских кредитов к ВВП составляет 12-14%, в США и странах Европы этот показатель уже достигает 100%, из них на ипотеку приходится 50%. "Те люди, которые менее всего склонны к невозвратам, еще в банки за кредитами не пошли", - считает Владимир Февралев. В то же время по итогам первого полугодия 2006 г. Далькомбанк занимал четверть рынка ипотечного кредитования Хабаровска. Всего же за 2006 г. банк выдал ипотечных кредитов на сумму более 350 млн руб. "В Хабаровске много кредитов выдано на строительство, в других городах - на приобретение квартир на вторичном рынке".

Ипотечные кредиты Далькомбанк выдает по стандартам АИЖК. "Пока не принят закон о безотзывных вкладах, "длинных" денег у банков нет", - прокомментировал ситуацию Владимир Февралев. Это, по его мнению, сдерживает рост ипотечного кредитования, потому что спрос на жилье и ипотечные кредиты остается высоким. В общем объеме выданных Далькомбанком в 2006 г. кредитов на долю ипотечных приходится 15%. "По ипотечным кредитам дополнительных расходов не так много, - замечает он. - Страхование заемщика, квартиры, титула квартиры. Это стоит от 0,8 до 1,2% от суммы кредита и процентов за год. Оценка квартиры обходится в 0,6-0,8% от стоимости квартиры. Доходы банка - это андеррайтинг заемщика, когда человек приходит в банк, приносит документы, подтверждающие платежеспособность, и ему считают сумму кредита, которую он может получить. Стоит андеррайтинг 1 тыс. руб. независимо от суммы кредита. Остальное - это проценты по кредиту - от 11 до14%. Причем при кредите на 30 лет с увеличением процентной ставки сумма ежемесячного платежа возрастает всего на 100 руб."

По поводу недавнего заявления Банка Москвы о снижении ставок по ипотеке до 7% Андрей Шляховой заметил: "Если это не рекламный трюк и вся прибыль банка не скрыта в комиссиях и прочих вознаграждениях, то, конечно, ставки на рынке постепенно опустятся до этой величины. Но любая медаль имеет две стороны: снижение ставок по кредитам неизбежно вызовет снижение процентных ставок по вкладам населения".

На подъеме

Что касается будущего, то Далькомбанк, со слов его руководства, останется универсальным банком для среднего и малого бизнеса и частных лиц. "Сегодня банковский бизнес на подъеме, и интерес к банкам проявляют как иностранные, так и отечественные инвесторы, - сказал президент банка. - К нам поступает много предложений о сотрудничестве, мы внимательно их рассматриваем, но договоренностей и подписанных соглашений об объединении с кем-либо у нас нет, мы ни с кем себя не связали и думаем, как развиваться дальше".

В планах - поэтапное увеличение уставного капитала банка в течение двух лет на $50 млн и выход на IPO. Первые шаги к намеченной цели делаются уже сегодня. Как сообщил на пресс-конференции Андрей Шляховой, заключены договоры с международным агентством Fitch и российским "Эксперт РА", и уже осенью этого года Далькомбанку будет присвоен международный рейтинг, что облегчит контакты с иностранными инвесторами. "Какие изменения будут в структуре акционеров, покажет время. Сегодня мы отмечаем огромный интерес к нам", - подчеркнул президент Далькомбанка.

Досье Сумма активов Далькомбанка за 2006 г. увеличилась на 19% и составила на начало 2007 г. 12,5 млрд руб. Собственный капитал банка за это время вырос на 22% - до 986 млн руб. Кредитный портфель банка за год увеличился на 1,6 млрд руб. - до 9,1 млрд руб. Самыми высокими темпами рос портфель потребительских кредитов - на 180% за год. При этом доля потребительского кредитования в структуре кредитного портфеля возросла в 2006 г. на 13% и составила 39%. Высокие темпы роста наблюдались и по кредитам малому бизнесу - 137% за год. Остаток средств на счетах клиентов на 1 января 2007 г. составил 11,5 млрд руб., увеличившись с начала года на 1,95 млрд руб. 55,3% из них пришлось на вклады физических лиц. Прирост вкладов физических лиц в 2006 г. составил 37%.

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