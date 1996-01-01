"Необходима новая приграничная политика"

Для решения первоочередных социальных проблем Дальнего Востока необходима новая государственная экономическая политика, предусматривающая возвращение государства в стратегические отрасли экономики. С такими предложениями выступила депутат Законодательного собрания Приморского края Оксана РЫБАЛКО.

В интервью ДДГ "ЗР" Оксана Викторовна рассказала о предложенных инициативах.

- Почему о новой государственной политике заговорили только сейчас?

- Потому что проблемы региона достигли наивысшего накала. Огромная территория Дальнего Востока (треть всей России) катастрофически теряет своих жителей. Население Дальнего Востока за последние 10 лет сократилась на 1,2 млн человек и сейчас чуть превышает 6,5 млн. Это и естественная убыль, и отток людей в центральные регионы России. Ежегодно Дальний Восток теряет более 110 тыс. жителей. А ведь это население малого города! Экономические показатели региона падают. Растет уровень скрытой безработицы. Сокращается налоговая база. А без поступления налоговых средств невозможно решить наиболее острые социальные вопросы.

Все это происходит на фоне бурного экономического роста в соседнем Китае. Китай приближает свой экономический потенциал к российской границе. Это бросается в глаза даже туристам, просто приезжающим в Китай на отдых. Они отмечают высокую активность в создании приграничной торговой, транспортной и производственной инфраструктуры. Вблизи российской границы мы уже сейчас наблюдаем бурный рост приграничных свободных экономических зон. Изменилась и направленность этих зон. Из торговых и товарно-складских они превращаются в производственные. И особенно поражает скорость, с которой наши соседи застраивают приграничные города. И делают все вручную, потому что располагают огромным человеческим ресурсом. На приграничной с Россией территории Китая сконцентрировано свыше 100 млн населения, против 6,6 млн россиян, проживающих на всей территории ДВФО. Угрожающая пропорция!

Так же активно Китай строит транспортную - и в первую очередь железнодорожную инфраструктуру. На этом фоне действия российской стороны воспринимаются китайцами как экономическая капитуляция. Зависимость Приморского края от поставок товаров и продуктов питания из КНР достигла критического уровня. Китай в десятки раз менее зависим от экономических ресурсов российского Дальнего Востока, чем дальневосточные регионы от Китая.

- Каковы, по-вашему, могут быть пути решения этой проблемы?

- Уверена, для преодоления сложившейся ситуации необходима новая экономическая приграничная политика России. Суть новой политики - экономическое приближение России к российско-китайской границе, создание так называемого буфера. В первую очередь необходимо создание российских промышленных предприятий. Начинать нужно с малого и среднего бизнеса, а также фермерских хозяйств. Следующим шагом может стать создание совместных с китайской стороной предприятий. Причем на российской территории и под российским же контролем. Перспективным выглядит создание подобных коммерческих структур в области переработки древесины, по выпуску сельскохозяйственной продукции, строительных материалов, товаров народного потребления. Именно они создадут экономический буфер, который до настоящего времени был исключительно прерогативой пограничников.

Необходимо создание предельно простых, но в то же время чрезвычайно выгодных для России четких правил игры: с российской стороны - земля, сырье и трудовые ресурсы, особенно в районах с высокой безработицей, а со стороны КНР - инвестиции и технологическое оборудование. Крайне важным представляется и создание инфраструктуры - в первую очередь транспортной, логистической, образовательной, строительства жилья, сферы обслуживания и сбытовой сети. При этом создание как промышленной, так и обслуживающей инфраструктуры наиболее выгодно в рамках совместных свободных экономических зон.

- Что это даст?

- Предпринимаемые меры позволят насытить рынок Дальнего Востока товарами и продуктами, произведенными на российской стороне силами новых промышленных предприятий, придадут мощное ускорение развитию приграничных территорий России. Перенос обрабатывающих сырье предприятий на российскую территорию позволит усилить государственный контроль над отраслью. Нам не сырье надо экспортировать (за копейки продавать природные дары), а переработанные продукты. При этом добавленная стоимость остается в России. А привлечение китайских инвестиций поможет создать на нашей территории целую сеть современных обрабатывающих территорий.

Так мы решим проблему трудоустройства незанятого населения в приграничных районах.

Экономическая инфраструктура на российской стороне создаст серьезные предпосылки для укрепления дальневосточных рубежей России. В конечном счете будут созданы новые рычаги для снижения геополитической напряженности в двусторонних отношениях и сняты поводы для стремления КНР самостоятельно осваивать ресурсы российского Дальнего Востока.

- Вы говорите о новой миграционной политике. Каковы, на ваш взгляд, должны быть приоритеты в этом направлении?

- В первую очередь необходимо привлечение высокопрофессиональных кадров. А таких специалистов из числа потенциальных мигрантов немало. Кроме этого, важно ориентироваться на тех, кто готов к долгосрочному проживанию на этой территории.

Для этого необходимо создавать соответствующие комфортные условия. Такой опыт уже имеется - начиная с реформ Столыпина и заканчивая советской системой программ переселения. Для тех, кто готов переселиться с семьей, а не использовать полученную возможность лишь как временный заработок, необходимо гарантированное жилье, подъемные, оплата проезда и провоза багажа, заключение срочных договоров о работе по месту переселения на длительное время. А главным условием государственной поддержки целевых переселенцев должно стать наличие у мигранта четкого плана экономической деятельности на новом месте жительства. На государственном уровне необходимо объявить стройки и инвестиционные проекты национального масштаба.

- Сейчас основой экономики Дальнего Востока принято называть рыбную отрасль. Есть ли у нее перспективы?

- В отрасли есть две проблемы: браконьерский вылов и отсутствие глубокой переработки. Деятельность браконьеров привела к тому, что за последние 15 лет объемы промысловых запасов сократились в 3 раза. Нелегально вылавливается практически столько же морских биоресурсов, сколько и на законных основаниях. Это приводит к финансовым потерям, сопоставимым с валовым региональным продуктом отрасли. А это более 85 млрд руб.

Печальным выглядит и тот факт, что 80% добытых морских биоресурсов реализуется на экспорт в виде сырья. В Приморье продукция глубокой переработки, а это икра, фарш, филе и консервы, составляет 10-12% от общего объема вылова. Недополученная прибыль только от легальной реализации непереработанного сырья достигает 70 млрд руб. в год.

К сожалению, существующие механизмы распределения квот неэффективны без надлежащего государственного контроля, не могут пресечь незаконный промысел морских биоресурсов и их контрабандную реализацию.

- Почему это происходит? И возможно ли изменить ситуацию?

- Если говорить о причинах, то главная из них - в фактическом уходе государства из отрасли. Нет четкой и ясной законодательной базы, механизмы контроля и управления - неэффективны. Мне кажется, что в рыбопромышленной отрасли уже давно назрела необходимость создания единой государственной корпорации, которая бы стала владельцем основного объекта деятельности отрасли - собственно самих морских биоресурсов. Это позволит государству вести эффективную управленческую политику и решать основной комплекс проблем в отрасли.

Одним из решений может стать закрепление квот на промысел за каждым действующим судном. Это должно исключить возможность перепродажи квот, и в первую очередь - иностранным компаниям. Кроме этого, создание госкорпорации разрешит проблему сохранения и воспроизводства запасов морских биоресурсов. И обеспечит приток инвестиций в перерабатывающие предприятия отрасли, что в свою очередь позволит внедрить современные технологии и восстановить утраченные позиции на внутреннем и международном рынке.

Неудивительно, что похожими проблемами поражена и лесная отрасль. На Дальнем Востоке она также является экспортно-ориентированной, с крайне слабо развитой перерабатывающей инфраструктурой.

Браконьеры здесь перешли все мыслимые границы. Тайга вырубается варварски. В погоне за древесиной ценных сортов "черные лесорубы" уничтожают километры леса, прорубая просеки и выжигая ненужные участки. Не заметить этого не может разве что слепой. А отсутствие должного контроля ведет к развитию коррупции в среде государственных органов, контролирующих отрасль.

Для преодоления негативных тенденций здесь тоже необходима планомерная государственная политика. Ориентироваться нужно на крупные структуры по эксплуатации лесных запасов. Вплоть до создания лесопромышленных холдингов с участием государства. А первоочередной мерой оздоровления отрасли должно стать ужесточение государственного контроля системы внешней торговли лесом и лесоматериалами.

Одной из форм может стать обязательная сертификация древесины, что подразумевает тотальный контроль: от получения лесопорубочного билета до поступления древесины на пилораму и выхода готовой продукции. Кроме этого, как мне кажется, на законодательном уровне необходимо разработать определенные заградительные меры. Вплоть до полного запрета экспорта необработанной древесины. И наоборот - поощрять создание развернутой сети малых лесоперерабатывающих предприятий, ориентированных на производство строительных материалов и товарной продукции. Это особенно важно в приграничной полосе Приморского края.

- Вы выступаете за создание госкорпораций во всех отраслях экономики?

- Отнюдь. Необходимо увеличивать роль государства в стратегических отраслях. Таких, например, как использование минерально-сырьевых ресурсов. На Дальнем Востоке сконцентрировано более четверти всех полезных ископаемых страны. Однако сейчас эффективность использования минеральных ресурсов крайне низка. При этом проблемы недропользования и добычи твердых полезных ископаемых только нарастают. Они связаны в первую очередь с недостатком геологоразведки. У меня папа геолог, в геологии он без малого 50 лет. И я непонаслышке знаю, какое внимание уделялось геологоразведке в советские времена и какое ничтожно малое в последние годы. Кстати, мало кто знает, но в крае зафиксированы случаи пропажи документов со сведениями о разведанных месторождениях драгоценных и редкоземельных металлов. Где всплывут эти данные - неизвестно. Но активный интерес к ним проявляли целый ряд зарубежных компаний.

За полгода работы в Законодательном собрании, изучив материалы социально-экономического развития региона, я прихожу к однозначному выводу - необходимо возвращение государства в экономику, необходима федеральная промышленная и инвестиционная политика. Необходим отход от экономики, ориентированной исключительно на экспорт сырья. В Приморье есть все предпосылки для развития отраслей с высокой долей добавленной стоимости. Но развитие этих отраслей, повторюсь, невозможно без помощи и участия государства. А без развития экономики невозможно говорить ни о какой социально-ориентированной политике. На пенсии и пособия попросту не будет средств.