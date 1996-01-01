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Депутаты нашли деньги

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На майском заседании ЗС во втором и третьем чтениях был принят законопроект "О внесении изменений и дополнений в Закон Приморского края "О краевой целевой программе "Пожарная безопасность" на 2005-2008 гг.". Перед утверждением изменений в программу депутаты обсудили отчет о ее исполнении в 2006 г.

По данным ГУ по пожарной безопасности, за счет средств краевого бюджета было приобретено 4 пожарные автоцистерны, пожарная автолестница, 55 дыхательных аппаратов, 10 контрольных аппаратов "СКАД-1" для обслуживания средств защиты органов дыхания , 2 комплекта аварийно-спасательного инструмента "Спрут", 100 воздушных баллонов для дыхательных аппаратов на общую сумму более 14 млн руб.

Особое внимание было уделено противопожарной защите школ и образовательных учреждений - они полностью укомплектованы первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные рукава со стволами). В 23 школах и 13 дошкольных образовательных учреждениях установлены системы автоматической пожарной сигнализации. В 167 образовательных учреждениях г. Владивостока, в том числе 92 школах, появились "тревожные кнопки" с выводом сигнала на пульт "01" и "02". Всего на эти цели потрачено 6 млн руб.

Из замечаний, высказанных депутатами в адрес исполнения программы за 2006 г., отметим замечание депутата Галины МЕДВЕДЕВОЙ о недостаточной эффективности использования средств программы на установку таблоидов рекламного содержания и телевизионную рекламу. Всего на пропаганду мер пожарной безопасности с помощью наружной рекламы было выделено 2,4 млн руб.

Как сообщил заместитель председателя Законодательного собрания Джамбулат ТЕКИЕВ, изменения в программу, принятые депутатами, позволят оснастить системой автоматической пожарной сигнализации 588 общеобразовательных школ в городах и районах Приморья, 43 учреждения здравоохранения, 9 учреждений культуры, 113 учреждений и помещений социальной защиты, в том числе 25 домов-интернатов для престарелых и инвалидов.

Наиболее важной составляющей на ближайшие годы станет обучение населения правильному поведению на пожаре. Информационная работа с населением и проведение учебных тревог позволят избежать жертв. Общий объем финансирования программы "Пожарная безопасность" на 2005-2009 гг." - 824 млн руб.

Принятая во 2-м и в 3-м чтениях краевая целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Приморском крае на 2007-2012 гг." предусматривает финансирование в объеме 1,386 млрд руб. Из них 100 млн руб. поступят в 2007 г., 214,5 млн руб. - в 2008 г.

Среди мероприятий, предусмотренных программой: строительство 6 подземных и надземных переходов в Артеме, Дальнегорске, Уссурийске и Фокино; обустройство не менее 6 километров наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями; расширение проезжей части дороги в местах концентрации ДТП, устройство виражей на кривых малого радиуса, устройство дополнительных полос для организации левого поворота в районах пересечений скоростных трасс, организация дополнительных полос движений на подъем и т.д. Программа принята с учетом поправок комитета ЗС по экономической политике и собственности. По словам заместителя председателя комитета Юрия ДЕНИСЕНКО, ожидается, что эти меры к 2012 г. позволят на 21% снизить количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Дополнительно был рассмотрен вопрос о первых итогах деятельности рабочей группы по малокомплектным школам. Как пояснил коллегам председатель комитета ЗС по социальной политике и защите прав граждан Руслан КОНДРАТОВ, по мнению рабочей группы, из 11 школ могут быть закрыты только 2. Обе находятся в Кировском районе, в селах Афанасьевка и Большие Ключи. Сейчас в них обучается только по 2 ребенка. Содержать помещение и платить заработную плату учителям и обслуживающему персоналу депутаты посчитали нецелесообразным, на сельском сходе было решено возить детей в школы других сельских поселений. Что касается других школ, то, по мнению Руслана Кондратова, их закрытие повлечет за собой нежелательные последствия.

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