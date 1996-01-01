"Супербомбилы" ставят рекорды!

"Авторадийная" копилка каждый день пополняется в среднем на 10 тысяч рублей! Все чаще на дорогах Приморья встречаются пассажиры, которые платят за поездку с "Супербомбилой" немалые суммы денег. И это очень хорошо, так как все деньги, заработанные "бомбилами", идут в помощь детским больницам! Подшефными "Супербомбил" в этом году будут Детская клиническая больница №3 и Детский краевой противотуберкулезный санаторий.

На базе Детской городской клинической больницы №3, как сообщила главный врач Валентина РАССКАЗОВА, есть несколько отделений, в том числе и медико-социальное. Здесь находятся на лечении дети от ВИЧ-инфицированных матерей, а также дети, от которых отказались родители. Возраст детей различный - от месяца и старше, и для многих из них больница заменила дом. Проблемы в больнице самые насущные - это и изношенная мебель в спальнях и учебных классах, и нехватка памперсов для малышей, а также альбомы, фломастеры, краски, тетради, ручки и карандаши для более старших ребят. Хватает проблем и в Детском краевом противотуберкулезном санатории. Здесь проходят лечение детки детсадовского возраста, и среди них также много детей-сирот. По словам главного врача Евгения ЛУКЬЯНЕНКО, дети проводят в санатории по полгода и больше, и поэтому хотелось бы, чтобы они проживали в комфортных условиях, но у государства, как обычно, не хватает средств на ремонт таких учреждений.

Надеемся, нашим "бомбилам" это будет по силам. Пока участники акции показывают неплохие результаты. За 10 заездов Чемпионата по борьбе за пассажира и его деньги авторадийным "бомбилам" удалось собрать в помощь детям более 100 тысяч рублей! (Для сравнения, в прошлом году за весь чемпионат удалось заработать 121 159 рублей 20 копеек). В этом году ставки подскочили уже с первого заезда - если в прошлом году мы начинали с 800 рублей, то в этом году "авторадийная" копилка в первый же день пополнилась 8020 рублями. Таков результат Екатерины ПОЛОТАЕВОЙ, которой довелось выйти на старт первой.

Надо сказать, у каждого участника "Супербомбилы" свой подход к поиску пассажиров. Например, Екатерина поехала искать пассажиров за город и не ошиблась, потому что действительно нашла там отзывчивого пассажира, который не только заплатил неплохую сумму за поездку, но еще и обзвонил с предложением поучаствовать в акции своих друзей, и они также внесли денежный вклад в помощь детям!

Еще больше повезло Дмитрию ТИТОВУ, который стартовал в 4-м заезде, - щедрая пассажирка Татьяна нашла его сама и вручила ему за поездку 5000 рублей! А рекорд по количеству пассажиров установил 8-й участник акции Владимир ЗАМАРОКА - за два часа на его машине успели прокатиться 18 человек! Такого результата Владимиру удалось достичь благодаря поддержке его коллег по автобизнесу - на машине "супербомбилы" успел прокатиться почти весь авторынок "Зеленый угол".

Вообще, жители Владивостока откликнулись на призыв "Авторадио" помочь детям всем сердцем - многие автомобилисты и пассажиры отдают в помощь детским больницам всю наличность, которая у них имеется при себе. Причем в акции принимают участие люди с разным уровнем дохода: это и бизнесмены, и военные, и таксисты, и студенты - всех их объединяет одно - они от чистого сердца хотят помочь детям!

Есть и те, кто принимает участие практически в каждом заезде "Супербомбилы". Например, Юра и Андрей уже вторую неделю приезжают на грузовике к месту старта и дарят "бомбилам" ящик мороженого! Также каждый день пополняют копилку и народные корреспонденты "Авторадио", некоторые из них даже приезжают для этого в студию! Кстати, и сами участники акции помогают друг другу - те, кто уже выходил на старт "Супербомбилы", встречая на дороге другого участника, передают "коллеге" деньги через окно, несмотря на то что являются соперниками. Объясняется это на самом деле просто - "авторадийные "бомбилы" на первое место ставят ПОМОЩЬ ДЕТЯМ, а лишь потом идут спортивные интересы!

Открытый чемпионат среди любителей по борьбе за пассажира и его деньги продлится до 12 мая. А победитель в этом году определится в финале, на старт которого выйдут все 20 участников акции! Таким образом, у каждого участника есть еще один шанс выбиться в лидеры и как можно больше пополнить "авторадийную" копилку, содержимое которой пойдет на помощь Детской клинической больнице №3 и Детскому краевому противотуберкулезному санаторию!

Вы тоже хотите принять участие в акции "Супербомбила" и внести свой вклад в помощь детским больницам? Звоните по телефону (4232)26-76-79 и регистрируйтесь или ищите на дорогах Владивостока машины с наклейками акции и логотипом "Авторадио" и становитесь ее пассажиром! Слушайте "Авторадио" и следите за развитием событий!