Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Владивосток уже с генпланом
Проект генерального плана развития Владивостока, разработанный институтом "Приморгражданпроект", одобрен коллегией, заседание которой прошло под руководством и.о. главы города Юрия КОРЕНЬ.
Ю. Корень также определил сроки для устранения некоторых замечаний по этому документу. Теперь после процедуры публичных слушаний проект генплана будет направлен на согласование в органы государственной власти.
По предложению и.о. главы администрации Юрия Корень, который курирует подготовку документа уже на протяжении года, в ближайший месяц специалисты Приморгражданпроекта доработают в проекте генплана раздел по инженерной инфраструктуре Владивостока, более детально пропишут мероприятия по улучшению экологической ситуации, по утилизации и переработке твердых бытовых отходов на островных территориях, строительству канализационных очистных сооружений на материковой части и островных территориях.
Параллельно с этим документ будет направлен на согласование в органы власти смежных с Владивостоком территориальных образований: администрации Артемовского городского округа и Хасанского муниципального района. Они должны определить уровень воздействия предусмотренных генпланом производств, размещенных вблизи данных муниципалитетов, а также рассмотреть вопрос о границах.
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ генплан также представят на согласование в администрацию Приморского края и в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти - Министерство регионального развития РФ. После того как будут получены все согласования, проект генплана вынесут на утверждение в Думу г. Владивостока.
Напомним, итоговый документ, в который внесены предложения и замечания горожан, был составлен по результатам публичных слушаний, прошедших по распоряжению главы города с 12 по 28 февраля 2007 г. во всех районах города, включая островные территории - Русский, Попова, Рейнеке, а также мыс Песчаный и поселок Трудовое.
Генплан предполагает дальнейшее развитие Владивостока как крупного морского порта со всей его инфраструктурой; выполнение разнообразных функций в международном сотрудничестве России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе транспортно-транзитных, экономических и культурных; развитие рекреации, внутреннего и внешнего туризма; обеспечение города надежными системами жизнеобеспечения и транспортной инфраструктуры, а также улучшение экологической обстановки. В целом генплан рассматривает значительный рост населения Владивостокского городского округа. В его реализации обозначены два направления развития: Северное и Южное. Северный вариант включает в себя комплексную застройку поселка Трудовое и прилегающих территорий. Южный вариант - освоение островных территорий: Русский, Попова и Рейнеке.
Подробно ознакомиться с проектом документа можно в газете "Красное знамя Приморья" (номер за 19 января) и на официальном сайте администрации Владивостока: www.vlc.ru
Новости тематики
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Трутнев предлагает продлить субсидирование тарифов на электроэнергию для промпредприятий на Дальнем Востоке
- Награда в полмиллиона обещана за достоверную информацию об убийце чемпиона Приморья
- Железнодорожники отмечают професиональный праздник и юбилей
- Ведомство Чубайса приходит на Дальний Восток с миллиардами
- Президент Якутии призвал федеральный бизнес регистрироваться в республике
Новости раздела
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- В "Билайн" специальная цена на Micromax Q402+ при оплате трех месяцев связи
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Журналист из Владивостока назначен первым вице-губернатором Сахалинской области
- Москвичей будут заманивать в Приморье миллионом рублей
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Абоненты "Билайн", обладающие премиальными картами Visa, получат бесплатный международный интернет-роуминг
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин