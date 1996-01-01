Владивосток уже с генпланом

Проект генерального плана развития Владивостока, разработанный институтом "Приморгражданпроект", одобрен коллегией, заседание которой прошло под руководством и.о. главы города Юрия КОРЕНЬ.

Ю. Корень также определил сроки для устранения некоторых замечаний по этому документу. Теперь после процедуры публичных слушаний проект генплана будет направлен на согласование в органы государственной власти.

По предложению и.о. главы администрации Юрия Корень, который курирует подготовку документа уже на протяжении года, в ближайший месяц специалисты Приморгражданпроекта доработают в проекте генплана раздел по инженерной инфраструктуре Владивостока, более детально пропишут мероприятия по улучшению экологической ситуации, по утилизации и переработке твердых бытовых отходов на островных территориях, строительству канализационных очистных сооружений на материковой части и островных территориях.

Параллельно с этим документ будет направлен на согласование в органы власти смежных с Владивостоком территориальных образований: администрации Артемовского городского округа и Хасанского муниципального района. Они должны определить уровень воздействия предусмотренных генпланом производств, размещенных вблизи данных муниципалитетов, а также рассмотреть вопрос о границах.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ генплан также представят на согласование в администрацию Приморского края и в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти - Министерство регионального развития РФ. После того как будут получены все согласования, проект генплана вынесут на утверждение в Думу г. Владивостока.

Напомним, итоговый документ, в который внесены предложения и замечания горожан, был составлен по результатам публичных слушаний, прошедших по распоряжению главы города с 12 по 28 февраля 2007 г. во всех районах города, включая островные территории - Русский, Попова, Рейнеке, а также мыс Песчаный и поселок Трудовое.

Генплан предполагает дальнейшее развитие Владивостока как крупного морского порта со всей его инфраструктурой; выполнение разнообразных функций в международном сотрудничестве России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе транспортно-транзитных, экономических и культурных; развитие рекреации, внутреннего и внешнего туризма; обеспечение города надежными системами жизнеобеспечения и транспортной инфраструктуры, а также улучшение экологической обстановки. В целом генплан рассматривает значительный рост населения Владивостокского городского округа. В его реализации обозначены два направления развития: Северное и Южное. Северный вариант включает в себя комплексную застройку поселка Трудовое и прилегающих территорий. Южный вариант - освоение островных территорий: Русский, Попова и Рейнеке.

Подробно ознакомиться с проектом документа можно в газете "Красное знамя Приморья" (номер за 19 января) и на официальном сайте администрации Владивостока: www.vlc.ru