Опасная экономия

По словам специалистов, территория всего Дальнего Востока России находится в сейсмоопасной зоне. Это не только Сахалин и Корякия, но и Приморский и Хабаровский края. Подтверждение тому зафиксированные накануне толчки силой в 4 балла в Еврейском Автономном округе, Хабаровске, поселках Бычиха, Основная речка, Корфовский, Гаровка-2 и другие.

Страх и паника жителей этих районов во время землетрясения понятна: далеко не каждый уверен, что в стенах своего дома он находится в полной безопасности, и причина тому - не только природные явления, но и халатное отношение застройщиков к качеству строительного материала. Обрушения жилых домов, офисов, магазинов, рынков - такова реальность нашего времени. Только за последние два года в России разрушилось около 40 объектов капитального строительства.

Люди до сих пор помнят ужасную катастрофу "Трансвааль-Парка", но мало кто знает, что в марте 2004 г. только чудом удалось избежать своего, дальневосточного, "Трансвааля", когда рухнули потолочные перекрытия в одном из магазинов Владивостока. По счастливой случайности никто не пострадал, так как покупателей в магазине не было, а продавцы вышли в соседний зал.

Почему происходят такие трагедии? Основными причинами специалисты называют ошибки проектных расчетов, ненадлежащий контроль над эксплуатацией зданий и применение некачественных стройматериалов. Особенно это касается "крови" всего строительства - цемента. Мировой рынок признает лишь один сертификат качества цемента - ISO-9000. Чтобы получить такой сертификат, производители цемента должны доказать международной комиссии, что производство отвечает мировым стандартам качества и полностью застраховано от неприятных неожиданностей. На Дальнем Востоке обладателей такого сертификата качества единицы.

Цемент высшей марки требует больших производственных затрат и цена его, соответственно, выше. Покупатель же раскошеливаться не торопится. Поэтому иногда производители идут на прямой подлог, выдавая, к примеру, цемент "300" за цемент марки "500". И таким образом на строящиеся объекты попадают бетон, плиты или готовые блоки - своего рода "мины замедленного действия". Но расплата за подобный подход приходит позднее: именно те сооружения, при строительстве которых были использованы некачественные материалы, подвергаются преждевременному разрушению.

К сожалению, в ближайшие годы ситуация грозит еще более усугубиться. Дальний Восток может заполонить импортный некачественный цемент. Наш регион имеет налаженные торгово-экономические связи со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, и из-за низкой покупательной способности населения "соседи" то и дело пытаются пристроить у нас, мягко говоря, некондиционный товар. Дальневосточники уже привыкли к тому, что надзирающие органы периодически находят в детских игрушках - кадмий, в свинине - ртуть, в кроссовках - фенол. Подобных примеров со строительными материалами пока не отмечалось, однако, при все увеличивающихся темпах и объемах строительства в дальневосточных субъектах РФ, они, по всей видимости, не заставят себя ждать. В первую очередь этого можно ожидать от китайского цемента.

Только самый нелюбопытный российский турист, посетивший Китай, не обратил внимания на их технологию строительства зданий. Несколько сот рабочих за считанные дни способны возвести вполне приличный на вид дом. При этом большинство жилых и административных зданий через 3-5 лет просто-напросто сносятся и на их месте возводятся новые. Кто-то может списать это на китайское трудолюбие, однако причины гораздо более прозаичны - низкое качество стройматериалов, и в частности цемента.

Нельзя сказать, что весь китайский цемент никуда не годится. Продукция крупнейших цементных заводов Китая известна во всем мире. Китайский цемент крайне востребован в других странах из-за его привлекательной цены. Но вот что получается: цемент, отвечающий всем мировым нормам и стандартам (примерно 40% от общего производства), прежде всего, экспортируется в США, страны Западной Европы и Японию. Жилые и административные здания в самом Китае строятся из цемента попроще и подешевле. Нельзя сказать, что он совсем плохой, но уже не такой технологичный и крепкий. Еще 40% цемента - это цемент среднего качества. Он практически в полном объеме потребляется индустриально развитыми районами Китая и на экспорт практически не поставляется.

И, наконец, оставшиеся 20% составляет цемент полукустарного производства или произведенный предприятиями в качестве "побочной" продукции. Это цемент низшего качества, с трудом отвечающий внутренним, китайским стандартам, которые специально для такого случая и были выдуманы. Его себестоимость совершенно ничтожна, а отпускная цена - самая низкая из всех возможных (до 30 долларов за тонну). Эта продукция предназначена для поставок неприхотливым партнерам - в Монголию, Северную Корею, Лаос, Бангладеш. По мнению российских специалистов, недалек тот день, когда наши строители в погоне за удешевлением себестоимости строительства и увеличением собственных прибылей всерьез задумаются о целесообразности поставок такого цемента в РФ.

Да, он дешевле, но можно ли строить из него жилье, принимая во внимание климатические, географические и сейсмические особенности региона? По сути, весь Дальний Восток является сейсмически опасным. По данным Камчатской сейсмолаборатории, использованные в строительстве некачественные материалы (даже если здание было построено с соблюдением технологий) в 2,5 раза увеличивают риск обрушения в случае сейсмической нагрузки, при этом риск обрушения возрастает в геометрической прогрессии в зависимости от времени воздействия и силы колебаний. Наглядный пример: за последние пять лет только в Хабаровске было зафиксировано более десяти случаев обрушений балконов зданий. По заключению специалистов, причиной, прежде всего, явились недостаточно надежное крепление балкона к фасаду и использование некондиционных строительных материалов для внешних конструкций зданий. При этом высока вероятность того, что подрядчики использовали вместо цемента, положенного по ГОСТу, более дешевый, который закупался у фирм с сомнительной репутацией.

В Китае главенствует принцип: "главное - построить быстро и недорого", поэтому обрушения зданий не редкость и там. В 2003 г. в городе Сямынь обрушилось здание строящейся фабрики, в результате чего десятки людей оказались под завалами. В июне 2004 г. на северо-востоке КНР обрушился полукилометровый мост через реку Ляньхэ. В провинции Внутренняя Монголия в сентябре 2005 г. в школе обрушилась лестница, заполненная спешащими домой китайскими учениками: в результате 21 школьник погиб, до 50 получили ранения.

Настораживает то, что большинство катастроф в Китае, связанных с использованием некачественных материалов, произошло именно в соседнем с нами Северо-Восточном Китае. А если на Дальний Восток попадут материалы от наших соседей, произведенные именно там, и из них начнут строить школы?

Впору просить у строителей документы, подтверждающие: не из китайского ли цемента построены данная школа или детсад.

Мнения

Сергей ВАЩЕНКО, инспектор Гостехэнергонадзора: "Качество применяемых при строительстве материалов выбирает и контролирует сам заказчик. Мы только проверяем наличие сертификатов у используемых при строительстве материалов, берем пробы бетона на анализ. Пока еще не было случаев, чтобы строители использовали некачественные стройматериалы, в основном претензии касаются безопасности проводимых работ".

Светлана ВЛАВРЕНЮК, заместитель директора ДальНИИС, руководитель органа по сертификации продукции в строительстве: "Сегодня качество стройматериалов - это проблема заказчика. По идее, он должен потребовать у продавца результаты лабораторных испытаний стройматериалов, и в частности цемента, но мало кто из покупателей требует эти документы. Между тем качество импортных материалов, особенно китайских, внушает сомнения. Ведь даже стройматериалы из такой технологически развитой страны, как Республика Корея, далеко не всегда соответствуют нормативам. Живой пример - после мартовских снегопадов в Уссурийске рухнул потолок одного из строений, смонтированного из корейских сэндвич-панелей".