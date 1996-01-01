Цены на жилье во Владивостоке завышены искусственно

Парадоксальная ситуация на рынке строящегося жилья складывается во Владивостоке: квадратный метр в 2-комнатной квартире обойдется покупателю дороже, чем в однокомнатной.

Казалось бы, чем больше по площади покупаемая квартира, тем меньше должен стоить метр. Однако во Владивостоке складывается обратная ситуация. По мнению экспертов, это может быть связано с надеждами ряда застройщиков на повышение стоимости жилья. Кроме того, некоторые компании рассчитывают на то, что квартиры большой площади покупают люди с достатком гораздо выше среднего, которые могут себе позволить любые затраты на жилье.

За комментарием по сложившейся ситуации корреспондент РИА Дейта.Ru обратился к представителям компании "Стройтэкс", которая ведет строительство жилого комплекса "Некрасов".

"Да, подобная ситуация действительно наблюдается на рынке первичного жилья во Владивостоке. Об этом говорят, с одной стороны, наши маркетинговые исследования, а с другой - звонки покупателей. Могу сказать, что многие возмущены подобным подходом ряда застройщиков Владивостока к ценовой политике. Сейчас мы рассматриваем заявления по переоформлению договоров на покупку квартир с дольщиками других застройщиков на дом "Некрасов", - сообщила представитель "Стройтэкс" Юлия КУТУЗОВА.

"Странно, но складывается ощущение, что люди начинают считать свои же деньги только после заключения договора с застройщиком. То есть человек понял, что квартиру большей площади можно купить дешевле. Например, в "Некрасове" однокомнатная квартира площадью 70 кв. м стоит дешевле, чем квартира меньшей площадью у других застройщиков", - добавила представитель компании "Стройтэкс".

"Переоформление договора не очень сложный процесс, но мы бы советовали покупателям квартир сначала как следует прицениваться и только затем делать выбор в пользу того или иного дома", - отметила Ю. Кутузова.