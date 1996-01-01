Bayer Schering Pharma шагает по России

В апреле в Хабаровске в помещении Института повышения квалификации сотрудников здравоохранения ДВ состоялась пресс-конференция топ-менеджеров недавно образованного фармацевтического гиганта Bayer Schering Pharma. Благодаря телемосту участвовать в пресс-конференции одновременно с хабаровчанами смогли и журналисты Владивостока.

Bayer Schering Pharma появилась в результате недавнего дружественного поглощения холдингом Bayer AG фирмы Schering AG.

И хотя немецкий по происхождению холдинг Bayer AG и до слияния числился одним из мировых лидеров в области разработок и производства лекарственных средств и товаров для здравоохранения, объединенная транснациональная компания может рассчитывать на попадание в десятку мировых поставщиков фармацевтической продукции.

Аналитики компании ставят своей задачей поднять долю инновационной продукции до 70%, сформировать портфель высокоэффективных препаратов. Главные направления - "Онкология", "Здоровье женщины", "Диагностическая визуализация", "Специализированная терапия", "Гематология/кардиология", "Общая терапия".

Общение журналистов с главой российского офиса Bayer Schering Pharma AG доктором Манфредом ПАУЛЕМ и директором Дальневосточного филиала компании Алевтиной БОЛФИНОВОЙ прошло в открытой дружественной обстановке. Менеджмент фармацевтической компании рассказал о своих планах развития в регионе и социальных программах, призванных поддержать здравоохранение Хабаровского края, Приморья и других областей Дальневосточного федерального округа.