Ипотечное решение предлагает агентство "МОНОЛИТ-Р"

Ипотека - дело нужное, но сложное. Обилие программ и необходимость расчета наиболее выгодного предложения может любого поставить в тупик. Конечно, лучше, чтобы за вас это сделали профессионалы, такие как агентство ООО "МОНОЛИТ-Р".

"МОНОЛИТ-Р" - это риэлтерская компания, оказывающая весь спектр услуг на рынке недвижимости, включая оформление земельных участков и покупку квартир по ипотеке. Сейчас компания оформляет 8-10 таких сделок в неделю. Уже это говорит о хорошем опыте работы компании с ипотечным кредитованием. Подробнее о работе одного из агентств компании ДДГ "ЗР" рассказала его руководитель Марина КАМЫШЕНЦЕВА.

- Марина Васильевна, расскажите о работе агентства "МОНОЛИТ-Р" в сфере ипотечного кредитования.

- Агентство начало работать с ипотекой одним из первых среди риэлтерских компаний 3 года назад. Схема работы проста. Мы рассказываем клиенту об ипотечных программах, он подает заявку в банк на рассмотрение возможности кредитования. Если решение банка положительное, помогаем определиться с программой, собираем для клиента документы и проводим всю сделку до момента полной выплаты.

- В чем заключается эксклюзивность ваших услуг?

- Ни в одном банке Приморского края нет собственного отдела продаж ипотечных продуктов. Только Примсоцбанк реализовал идею персонального менеджера. Остальные банки оставляют клиентов один на один с обилием ипотечных программ, и тогда у них один-два варианта - просчитывать все программы самостоятельно либо найти себе персонального менеджера. Его может предоставить наша компания.

- Программы каких банков вы предлагаете клиентам?

- Мы работаем с крупнейшими банками и кредитными учреждениями края, которые занимаются ипотекой. Предлагаем клиенту программы Примсоцбанка, с которым у нас заключен эксклюзивный договор о сотрудничестве 1,5 года назад, программы "КИТ Финанс Инвестиционный банк", регионального оператора АИЖК "Наш дом -Приморье", МДМ-Банка, Импэксбанка. Сейчас рассматриваем возможность заключения эксклюзивных договоров с Восточным Экспресс банком и Азиатско-Тихоокеанским банком.

- Ипотека для покупки квартиры - уже довольно привычное явление. А как обстоит дело с покупкой жилья иного типа, например коттеджей?

- Совсем недавно дом по ипотеке было купить невозможно. Сейчас такие кредиты предоставляют Импэксбанк и Примсоцбанк.

- Каковы планы агентства на дальнейшую работу?

- Разумеется, мы будем расширять работу с теми банками, с которыми уже работаем, и начинать сотрудничество с теми, с которыми еще не работаем.

Что касается технологий, то сейчас апробируем такой вариант - в отделении Примсоцбанка на ул. Русской находится наш сотрудник, который может проконсультировать по вопросам обмена и покупки жилья, в том числе по ипотеке. Если этот опыт будет удачным, наши консультанты будут находиться во всех банках, с которыми мы сотрудничаем. Также мы рассматриваем возможность открытия дополнительного офиса в Уссурийске.