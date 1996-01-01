К вам пришла "Квартира.Pу"

Уже на протяжении десяти лет холдинговая компания "Квартира.ру" является ведущим девелопером на московском рынке недвижимости. В 2004 г. она стала активным участником межрегиональной программы Правительства Москвы, нацеленной на привлечение инвестиций для строительства жилья в ряде регионов России. В рамках этой программы "Квартира.ру" с каждым годом расширяет географию своей деятельности и реализует интересные инвестиционно-строительные проекты во многих областях и краях России и СНГ.

На карте достижений компании в прошлом году появился еще один город, Владивосток, где была построена I очередь жилого дома "Фрегат", в котором справят новоселья около 300 семей. Располагается "Фрегат" в тихом районе Владивостока на улице Ватутина.

Для разработки этого первого во Владивостоке проекта компании была приглашена опытная местная проектная организация ОАО "ДНИИМФ". Ее специалисты подготовили проектно-сметную документацию 16-этажного жилого дома с учетом высокой сейсмичности района. Несущие конструкции здания представляют собой прочный монолитный каркас и железобетонные перекрытия.

Функции генподрядчика по этому объекту осуществляла приморская "Ремонтно-строительная компания КФК", уже хорошо известная на местном строительном рынке. Возводился жилой дом с применением современных технологий и высококачественных материалов. Эксперты компании "Квартира.ру" вели наблюдение на всех этапах строительства объекта.

Если говорить о планировочных решениях "Фрегата", то они удобны для семей с различными запросами. Прежде всего, это 1-2-3-комнатные квартиры с удобными прихожими, просторными кухнями, большими спальнями. Изюминкой дома являются 1- комнатные "квартиры-студии", планировку которых можно сделать исходя из своих пожеланий.

Доступные цены на квартиры, гибкие системы скидок и рассрочек, не прерывающийся режим строительства и привлечение местных организаций для работы на объекте - все эти факторы способствовали улучшению отношений в сторону доверия между новой на местном рынке компанией-инвестором и покупателями. Квартиры продолжают активно продаваться, и заметно, что в них у населения есть очень большая потребность, а значит, мы будем строить еще и еще.

Компания ИК "Квартира.ру" признает свою деятельностью во Владивостоке успешной и не собирается останавливаться на достигнутом. Более того, мы готовимся расширить масштабы своей деятельности во Владивостоке.

Победой в открытом аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков под строительство нового жилья ознаменован следующий этап инвестиционной деятельности ИК "Квартира.ру".

Итогом конкурса стало заключение между городом и компанией ООО "Жилкапинвест", входящей в холдинговую компанию "Квартира.ру", договоров на аренду земли по ул. Ватутина и ул. Нейбута. Территория общей площадью 113 264 кв. м будет использована для строительства II и III очереди жилого дома "Фрегат".

Кроме того, компанией во Владивостоке сегодня ведутся активные работы по подготовке к реализации нашего следующего проекта, которым станет многофункциональный комплекс "Парус" из четырех жилых домов в районе ул. Союзной и Томской. К его строительству мы планируем приступить уже в этом году.

Строительная деятельность ИК "Квартира.Ру" во Владивостоке с достоинством выдержала испытания временем. Мы прочно заняли свои позиции на местном рынке инвестирования в строительство жилья и зарекомендовали себя компанией, которой можно доверять.

Павел КАНАЛИН, генеральный директор ООО "Агентство Недвижимости "Квартира.Ру".

Адрес офиса: г. Владивосток, проспект "Красного знамени", д. 59, оф. N714, тел.: (4132) 43-17-76,45-97-22. Показ квартир: тел.: 8-924-128-81-00. Московский офис: тел.: (495) 252-76-88. Проектная декларация размещена на сайте www.kvartira.ru.