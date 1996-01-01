Радуйтесь, в "Радово-2" можно купить в ипотеку дом!

Во Владивостоке с помощью ипотечного кредита стало возможным купить не только городскую квартиру, но и коттедж.

Как нам сказали в компании ООО "Косандра", в ней уже отработана технология сделок с привлечением ипотечных кредитов, по которым любой желающий может купить себе жилье в поселке "Радово-2", который строится в пригородной зоне Владивостока, в районе Весенней.

Это пока единственный такого рода проект ипотечного кредитования по индивидуальному загородному жилью в Приморье. Причем его условия очень гибкие. Так, будущий владелец дома с участком в коттеджном поселке может заключить договор на ипотечный кредит с любым из банков или ипотечным агентством, которые выразили готовность работать по этому проекту. Понятно, что условия у данных финансово-кредитных учреждений разные и можно выбирать наиболее подходящую из программ.

Получение кредита облегчается тем, что ООО "Косандра" и дом и участок полностью передает в собственность покупателю и позволяет ему самому выстраивать отношения с понравившейся кредитной организацией.