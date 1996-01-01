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Ипотека без проблем
Однако если разобраться, сделать правильный выбор не так сложно - нужно лишь внимательно изучить условия и оценить плюсы. АТБ предлагает воспользоваться ипотечным кредитованием на выгодных условиях.
Комментирует Ольга РОЦОЙ, начальник ЦКН филиала АТБ (ОАО) во Владивостоке:
- Все для удобства клиента - вот наше главное правило. Вы можете взять кредит на срок до 30 лет с минимальным размером первоначального взноса от 10%. При этом у Вас есть возможность досрочного погашения всей суммы частично либо полностью.
Мы гарантируем своему клиенту сопровождение на каждом этапе кредитования, а дополнительным преимуществом приобретения ипотечного кредита в Азиатско-Тихоокеанском Банке можно считать то, что наш банк сотрудничает с ведущими риэлтерскими агентствами Владивостока - а значит, банк окажет помощь еще и в подборе квартиры.
Всю необходимую информацию - от документов до размера ежемесячного платежа - можно получить по телефону, а также записаться к эксперту для оформления кредита в удобное время. В течение семи дней эксперты рассмотрят заявку и дадут ответ.
Кроме того, приобретение жилья возможно не только во Владивостоке, но и в других городах Приморского края, поскольку все дополнительные офисы банка тоже занимаются оформлением ипотечных кредитов.
Телефон справочной службы во Владивостоке: (4232) 600-500.
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