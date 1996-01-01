Строим дом с Импэксбанком

Ипотека сегодня стала тем ключевым паролем, который открывает перед россиянами двери в новый дом. Не секрет, что банки выдают кредит на жилье в строящемся доме неохотно, если в принципе его предоставляют. Но меняются стандарты жизни, и требования у покупателей постоянно повышаются. Многие хотят жить с еврокомфортом и на приемлемых кредитных условиях.

Сегодня Импэксбанк предоставляет новый продукт - инвестиционный ипотечный кредит на приобретение квартиры в строящемся доме. Он интересен не только заемщикам, но и компаниям-застройщикам. Согласитесь, что строительной организации выгодно реализовать квартиры под гарантии ипотечного кредита.

Чего хочет заемщик?

Итак, решение о покупке квартиры под ипотеку принято, дом найден, но его строительство еще ведется. Что ответит банк? По словам Елены МАЛЬЦЕВОЙ, заместителя директора филиала "Владивостокский" ОАО "Импэксбанк", большинство банков кредитует строящиеся объекты, предъявляя 3 основных требования.

Первое, кредитование осуществляется, только если застройщик и сам объект недвижимости одобрены со стороны кредитного комитета банка.

Второе, строительство жилого дома завершено, но отсутствует зарегистрированное право собственности на реализуемые застройщиком, а в иных ситуациях и риэлтером квартиры. В этом случае должны быть предоставлены документы об окончании строительства из ПКРЦ.

Третье, застройщиком либо инвестором жилого дома является компания со 100% участием муниципальных или федеральных властей. При этом готовность здания должна быть не менее 2-х этажей.

Но не секрет, что все существующие в городе застройщики не могут быть аккредитованы в одном банке. Кроме того, во Владивостоке отсутствуют муниципальные и федеральные инвесторы жилых домов, поэтому продажа на рынке строящегося жилья идет не такими быстрыми темпами, как хотелось бы всем участникам рынка и особенно потенциальным новоселам.

В данном случае Импэксбанк предлагает кредитование строящихся объектов без аккредитации на следующих условиях: страхование риска убытков в результате неисполнения застройщиком/инвестором своих обязательств. Таким образом, страховая компания отвечает по обязательствам заёмщика перед банком-кредитором. Елена Мальцева замечает, что в данном случае Импэксбанк не требует поручительство третьих лиц и предоставляет кредитование на условиях страхования финансовых рисков при наличии договора долевого участия, зарегистрированного в ПКРЦ.

Второй вариант получения инвестиционного ипотечного кредита вне аккредитации строящегося объекта предусматривает поручительство 2-х физических лиц, в том числе родственников, кроме супругов. И третий возможный вариант - залог имеющейся квартиры в пользу банка. Оценочная стоимость недвижимости, передаваемой в залог, должна быть не менее суммы кредита, увеличенной на 10%.

Для клиента условия кредитования в первую очередь заключаются в процентной ставке. Импэксбанк предлагает инвестиционный ипотечный кредит под 10% годовых в долларах США и 12% годовых в рублях. На срок до 25 лет и с первоначальным взносом от 15% стоимости жилья. Банк предоставляет право досрочного погашения задолженности без штрафных санкций. Обратиться за кредитом могут гражданин в возрасте от 21 года на момент предоставления кредита и до 65 лет на момент окончания кредитного договора (для женщин и мужчин). Стаж на последнем месте работы должен быть не менее 4 месяцев. Импэксбанк избавляет своих клиентов от длительного ожидания и кредитует под строящееся жилье на сумму до $500 тыс.