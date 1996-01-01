Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Строим дом с Импэксбанком
Ипотека сегодня стала тем ключевым паролем, который открывает перед россиянами двери в новый дом. Не секрет, что банки выдают кредит на жилье в строящемся доме неохотно, если в принципе его предоставляют. Но меняются стандарты жизни, и требования у покупателей постоянно повышаются. Многие хотят жить с еврокомфортом и на приемлемых кредитных условиях.
Сегодня Импэксбанк предоставляет новый продукт - инвестиционный ипотечный кредит на приобретение квартиры в строящемся доме. Он интересен не только заемщикам, но и компаниям-застройщикам. Согласитесь, что строительной организации выгодно реализовать квартиры под гарантии ипотечного кредита.
Чего хочет заемщик?
Итак, решение о покупке квартиры под ипотеку принято, дом найден, но его строительство еще ведется. Что ответит банк? По словам Елены МАЛЬЦЕВОЙ, заместителя директора филиала "Владивостокский" ОАО "Импэксбанк", большинство банков кредитует строящиеся объекты, предъявляя 3 основных требования.
Первое, кредитование осуществляется, только если застройщик и сам объект недвижимости одобрены со стороны кредитного комитета банка.
Второе, строительство жилого дома завершено, но отсутствует зарегистрированное право собственности на реализуемые застройщиком, а в иных ситуациях и риэлтером квартиры. В этом случае должны быть предоставлены документы об окончании строительства из ПКРЦ.
Третье, застройщиком либо инвестором жилого дома является компания со 100% участием муниципальных или федеральных властей. При этом готовность здания должна быть не менее 2-х этажей.
Но не секрет, что все существующие в городе застройщики не могут быть аккредитованы в одном банке. Кроме того, во Владивостоке отсутствуют муниципальные и федеральные инвесторы жилых домов, поэтому продажа на рынке строящегося жилья идет не такими быстрыми темпами, как хотелось бы всем участникам рынка и особенно потенциальным новоселам.
В данном случае Импэксбанк предлагает кредитование строящихся объектов без аккредитации на следующих условиях: страхование риска убытков в результате неисполнения застройщиком/инвестором своих обязательств. Таким образом, страховая компания отвечает по обязательствам заёмщика перед банком-кредитором. Елена Мальцева замечает, что в данном случае Импэксбанк не требует поручительство третьих лиц и предоставляет кредитование на условиях страхования финансовых рисков при наличии договора долевого участия, зарегистрированного в ПКРЦ.
Второй вариант получения инвестиционного ипотечного кредита вне аккредитации строящегося объекта предусматривает поручительство 2-х физических лиц, в том числе родственников, кроме супругов. И третий возможный вариант - залог имеющейся квартиры в пользу банка. Оценочная стоимость недвижимости, передаваемой в залог, должна быть не менее суммы кредита, увеличенной на 10%.
Для клиента условия кредитования в первую очередь заключаются в процентной ставке. Импэксбанк предлагает инвестиционный ипотечный кредит под 10% годовых в долларах США и 12% годовых в рублях. На срок до 25 лет и с первоначальным взносом от 15% стоимости жилья. Банк предоставляет право досрочного погашения задолженности без штрафных санкций. Обратиться за кредитом могут гражданин в возрасте от 21 года на момент предоставления кредита и до 65 лет на момент окончания кредитного договора (для женщин и мужчин). Стаж на последнем месте работы должен быть не менее 4 месяцев. Импэксбанк избавляет своих клиентов от длительного ожидания и кредитует под строящееся жилье на сумму до $500 тыс.
Новости тематики
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Трутнев предлагает продлить субсидирование тарифов на электроэнергию для промпредприятий на Дальнем Востоке
- Награда в полмиллиона обещана за достоверную информацию об убийце чемпиона Приморья
- Железнодорожники отмечают професиональный праздник и юбилей
- Ведомство Чубайса приходит на Дальний Восток с миллиардами
- Президент Якутии призвал федеральный бизнес регистрироваться в республике
Новости раздела
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- В "Билайн" специальная цена на Micromax Q402+ при оплате трех месяцев связи
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Журналист из Владивостока назначен первым вице-губернатором Сахалинской области
- Москвичей будут заманивать в Приморье миллионом рублей
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Абоненты "Билайн", обладающие премиальными картами Visa, получат бесплатный международный интернет-роуминг
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей