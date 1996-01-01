Факторинг с Промсвязьбанком

В современных условиях многим субъектам рынка для развития и повышения конкурентоспособности производимых товаров и услуг часто приходится идти на значительные уступки покупателям, связанные с предоставлением отсрочек платежа, скидок, снижением цен. При этом компании фактически становятся кредиторами для покупателя, что часто приводит к возникновению кассовых разрывов и нехватке оборотных средств.

Это влечет за собой дополнительные расходы, увеличение рисков компании. При осуществлении таких поставок у предприятия должна возникнуть потребность в краткосрочном пополнении оборотных средств, одним из инструментов которого является факторинг.

По оценкам аналитиков "Эксперт РА", объем российского рынка факторинга в 2006 г. составил 297 млрд руб. против 147 млрд руб. в 2005 г. Уже сейчас по объему российский рынок факторинга на порядок больше рынков Восточной Европы.

Наилучшую динамику продемонстрировал Промсвязьбанк. Темпы роста его бизнеса превысили 337%, а объем уступленных денежных требований составил 52,4 млрд руб. Увеличение доли Промсвязьбанка с 11 до 17,6% позволило выйти ему на второе место в стране по этому показателю. При этом банк продолжает стабильно удерживать первую позицию на рынке международного факторинга.

Фактическая удача

Очевидные выгоды финансирования под уступку денежного требования, а именно так квалифицируют факторинг, хорошо осознали клиенты Владивостокского филиала АКБ "Промсвязьбанк".

Факторинг - это финансовая операция, при которой продавец, отгрузив товар покупателю, уступает возникшую дебиторскую задолженность банку и незамедлительно получает денежные средства, а также целый комплекс дополнительных услуг.

Такой способ привлечения финансирования имеет ряд серьезных преимуществ. Первое и наиболее существенное - отсутствие обязательного залогового обеспечения. Второе - банк берет на себя управление дебиторской задолженностью клиента.

Александр КОСОЛАПОВ, начальник отдела корпоративного бизнеса Владивостокского филиала АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО), рассказывает об удобных схемах взаимодействия банка и бизнеса: "Уступив банку долги своих дебиторов по договору внутреннего факторинга с регрессом, фирма получает в виде аванса денежные средства в размере до 90% от объема поставки. Таким образом, фирма-поставщик получает частичную оплату товара. Оставшиеся 10% за вычетом комиссии банка возвращаются поставщику после полного погашения дебитором задолженности.

По сути своей факторинг выгоден компаниям, у которых большой объем продаж с использованием товарного кредита и при этом существует разница в стоимости товара по предоплате и при отсрочке платежа или срок отсрочки платежа колеблется от 5 до 120 дней (производители и компании, занимающиеся оптовой торговлей).

Международный факторинг

Не менее интересен для бизнеса международный (экспортный) факторинг без регресса. В комплексный договор обслуживания Промсвязьбанка входит:

- досрочная частичная оплата (до 90%) суммы экспортной поставки;

- страхование кредитного риска поставщика;

- административное управление дебиторской задолженностью;

- информационно-аналитическое обслуживание.

Расширив перечень услуг, Владивостокский филиал АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО) применяет схему международного (экспортного) факторингового обслуживания с участием импорт-фактора, т.е. иностранной факторинговой компании или банка. Кроме стандартных условий, в подобных финансовых операциях импорт-фактор осуществляет сбор платежей от иностранного покупателя согласно выставленному счету, переводит сумму полученных платежей на счет продавца в банке. А затем банк завершает расчеты, удерживая сумму выплаченного ранее финансирования и комиссии.

Принципиальным отличием факторинга от кредита, как отмечает Олеся БЫКОВА, ведущий специалист отдела корпоративного бизнеса Владивостокского филиала АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО), является то, что финансирование выплачивается в день поставки товара (при предоставлении накладной и счета-фактуры). Большое значение имеет размер фактического финансирования, поскольку он не ограничен и может увеличиваться по мере роста объема продаж клиента. Факторинг удобен тем, что является беззалоговым в классическом понимании инструментом. Факторинговое финансирование продолжается бессрочно.

В то же время факторинг сопровождается сервисом, который включает в себя: управление дебиторской задолженностью, покрытие различных рисков, связанных с поставками на условиях отсрочки платежа, консалтинг и многое другое.

Безусловное преимущество факторингового обслуживания в Промсвязьбанке заключается в том, что банк имеет систему оценки потенциальных клиентов и дебиторов, работающих не только в России, но и за рубежом. Отлаженные бизнес-процессы и современное программное обеспечение позволяют быстро принимать решение в каждом конкретном случае.

Эксперты Владивостокского филиала АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО) окажут содействие в выборе оптимальной формы работы в зависимости от индивидуальных потребностей и особенностей бизнеса клиента.

По всем интересующим вопросам обращаться по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, 14, отдел корпоративного бизнеса, тел. (4232) 41-40-50.