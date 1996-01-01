"Примавтодору" края мало

В этом году в Приморском крае началась реализация губернаторской краевой комплексной программы "Дороги края" (2007-2010 гг.). В ее формировании принял активное участие депутат Законодательного собрания Приморского края, генеральный директор ОАО "Примавтодор" Виктор КОРОЧИН. С ним встретился корреспондент ДДГ "ЗР".

- Виктор Алексеевич, какие положения программы вы, как строитель-практик, считаете основными?

- "Примавтодор" занимается обслуживанием дорог краевого значения. Отсюда и наши инициативы, которые в итоге были реализованы в три подпрограммы. Как мы считаем, основные. Это "Обеспечение сохранности, модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования", "Устройство асфальтобетонного покрытия на автомобильных дорогах, проходящих по территории сельских населенных пунктов Приморского края " и "Мероприятия по строительству и реконструкции федеральной автомобильной дороги М-60 "Уссури" Хабаровск - Владивосток в Приморском крае ". Теперь это наши основные ориентиры на ближайшие годы.

- Весна - начало сезона дорожно-ремонтных работ. С чего в этом году его начал "Примавтодор"?

- Департамент дорожного хозяйства администрации Приморского края провел торги по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и территориального значения. Мы их выиграли и приступили к работам - составили инженерно-календарный график, установили сроки выполнения этапов, подготовили соответствующий приказ - все как положено.

Прежде всего занялись очисткой отверстий водопропускных труб, восстановлением кюветов, профилировкой обочин. С 30 марта по 5 мая интенсивно ведем заливку трещин на дорогах. На севере края этот этап продлится до 20 мая. С 10 апреля до 25 мая - ямочный ремонт. Параллельно - восстановление знаков, покраска стоек, сигнальных столбиков, ремонт автобусных остановок и прочие работы, связанные с обустройством дорог. Дальше пойдет скашивание травы на обочинах, прочистка труб, подготовка их к следующему зимнему сезону и т.д.

Дирекция "Примавтодора" и Департамент дорожного хозяйства администрации края контролируют сроки и качество исполнения работ. Если кто-то не выполнит задания вовремя, будет наказан.

- Почему график и по ремонту, и по содержанию работ один?

- По-моему, это две взаимосвязанные вещи. Если мы не будем ремонтировать дороги, то "умрем" на содержании, а положительного результата не достигнем. Если не будем так, как следует, содержать, то соответственно в конце концов "умрем" на ремонте.

- Что значится в ремонтных планах на этот год?

- Среди основных объектов - устройство вновь асфальтобетонного покрытия от п. Ольги до с. Тимофеевки и от г. Уссурийска до с. Дубовый Ключ. Эти объекты включены в губернаторскую программу "Дороги края". Кроме того, в текущем году приступаем к работам по асфальтированию дороги в обход с. Ново-Никольск на трассе г. Уссурийск - п. Пограничный. Интенсивность движения большегрузного транспорта через село очень высока, и обход здесь значительно снизит аварийность и улучшит безопасность дорожного движения.

Будут также отремонтированы 24 моста из 1,5 тыс. имеющихся, 17 автобусных остановок, перестроены 27 водопропускных труб, установлены в соответствии с обновлением "дислокации" 1 119 новых дорожных знаков.

- А что попало в планы реконструкции и строительства дорог?

- Из объектов реконструкции наиболее важен участок 509-524 км на трассе Хабаровск - Владивосток в Спасском районе. К сожалению, Росавтодор выделил на его асфальтирование в этом году лишь пятую часть необходимой суммы. Так что проезд по нему будет хоть и без объездов, но частично по новому земляному полотну.

На участке между 35-м и 51-м км трассы Уссурийск-Пограничный к концу года предстоит выполнить реконструкцию 12 километров, которые также должны быть сданы в асфальте. Этот объект уже в работе.

Между Раздольным и Хасаном должны завершить реконструкцию дороги 49-60 км между селами Занадворовка и Филипповка, 100-107 км в районе с. Бамбурово - здесь генеральным подрядчиком является "Тихоокеанская мостостроительная компания". В с. Нежино, где подрядчиком также является компания "ТМК", по участку 14-23 км в этом году работы не планируются. Здесь земляное полотно проходит по сложным грунтам, и им еще надо дать устояться. Завершить здесь реконструкцию мы сможем в следующем году.

К концу 2007 г. на этом направлении - от Раздольного до с. Филипповки и от с. Бамбурово до Краскино - вся дорога почти полностью будет в асфальтобетоне. И к 2010 г. на дороге Раздольное - Краскино останется завершить лишь три небольших участка на перевалах.

- С финансированием проблем нет?

- В последнее время нет. Если тендеры прошли и все договоры подписаны, то деньги поступают. Хотя объемы ремонта в этом году значительно сокращены. Если в 2003 г. мы уложили асфальтобетон на 150 км дорог и еще на 320 км произвели поверхностную обработку покрытия, то в этом году намечено всего 30 км отремонтировать в асфальте и на 167 км произвести поверхностную обработку. То есть объемы соответственно сократились в 5 и 2 раза, при том что всего по краю у нас на содержании 3 100 км дорог общего пользования с асфальтобетонным покрытием.

По моему мнению, сокращать ремонты в таких масштабах нельзя. Если так пойдет дальше, то ямы на краевых дорогах будут образовываться быстрее, чем мы сможем их ремонтировать. Мы подавали свои предложения, ставили вопросы в Законодательном собрании, но средства выделяются пока одни и те же, а общая стоимость работ за счет удорожания основных строительных материалов, энергии, щебня и т.д. растет. Кроме того, в крае необходим постоянный финансовый резерв на ликвидацию последствий возможных стихийных бедствий.

- Очень часто плохое состояние приморских дорог оправдывается сложными климатическими условиями, горной местностью, некачественным битумом и т. д.

- Все эти разговоры от лукавого. На самом деле у нас есть все, чтобы они были в лучшем виде. Проектирование приморских дорог ведется с учетом второй дорожно-климатической зоны, в которой мы и находимся. Если заказчик правильно назначил конструкцию дорожной одежды, а подрядчик качественно, как написано в проекте, выполнил работы, то дорога должна служить столько, сколько должно.

Что касается качества битума, то в России технические условия его производства гораздо жестче, чем в Германии, где, как известно, лучшие в мире дороги. Наши битумы готовятся по ГОСТу и соответствуют тем условиям, в которых они работают. При низкой температуре они должны быть более мягкими, вязкими, их хрупкость - невысокой, а при жаре они не должны размягчаться.

В Росавтодоре недавно обсуждали проблему российского битума и пришли к выводу, что его качество можно еще улучшить, но для этого в него необходимо добавлять полимер. Иначе невозможно. Но и стоимость такого материала будет значительно выше.

Во многом качество дорожного полотна зависит от основы. Например, городские дороги, как правило, имеют достаточно жесткие основания, которые ведут себя нормально на протяжении многих лет. А вот в глубинке еще немало дорог, построенных в 50-60-х, которые из-за слабой основы заметно "дышат" и соответственно быстрее разрушаются.

Чтобы городские магистрали и проезды были в хорошем состоянии, на них должен быть обеспечен водоотвод. "Незарегулированный" кювет, неисправная ливневая канализация или же ее отсутствие - вот главные причины разрушения городского асфальта. Вода не должна выходить на дорогу, застаиваться в кювете и напитывать земляное полотно дороги - в этом основа ее долгой жизни. В противном случае, хоть бетон, хоть асфальтобетон - дорога все равно будет быстро разрушаться, потому что она подвергается постоянным сильным динамическим нагрузкам - тысячи колес, несущие тысячи тонн.

И, конечно, за отремонтированной дорогой должен быть постоянный уход, хорошее содержание! То, чем во Владивостоке давно уже не занимаются, все дорожные проблемы решая через ремонт. Появились ямы - сразу же ремиксер укладывает очередной слой асфальта. Но деньги-то эти можно использовать намного эффективнее.

"Примавтодор" работает за городом - на дорогах краевого значения. И в этом году мы берем на вооружение новую технологию. Впервые при ямочном и других ремонтах дорог нами будет активно применяться битумная эмульсия, то есть смесь воды с битумом и добавкой эмульгатора.

Наши подразделения уже освоили технологию ямочного ремонта с помощью битумной эмульсии. Теперь нам нет нужды прибегать к помощи компрессора для выравнивания краев ямки. Достаточно воздухом высокого давления устранить из нее мусор, засыпать щебень и залить его битумной эмульсией. После такого ямочного ремонта поверхность дороги в месте ремонта выравнивается с остальной, и надежность этого участка значительно повышается за счет хорошего сцепления битумной эмульсии со щебенкой.

Установку по производству битумной смеси мы разместили на своем асфальтобетонном заводе в Артеме. А изготовили ее, выполнили монтаж и пуск - москвичи. Особенно удобно, что эмульсионно-щебеночную смесь не надо греть до температуры +140OC, как битум, что укладывать ее можно даже на влажное покрытие при температуре воздуха + 5OC, тогда как с чистым битумом работать можно только при + 10OC. Недавно проверили на практике: прошедший дождь ничуть не ухудшил качество работ.

К слову, все материалы и работы, которые производятся с асфальтобетоном и грунтом при ремонте дорог, жестко контролируются лабораториями при каждом нашем филиале и центральной лабораторией. В этом залог того, что объекты, которые ремонтирует ОАО "Примавтодор", будут обязательно сделаны качественно.

С новой технологией мы могли бы прийти поработать и во Владивосток. Это особенно актуально сейчас, когда потребности в таком ремонте здесь очень велики. Эмульсия у нас своя, плюс две спецмашины. Так что сил хватит.