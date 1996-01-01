Автомобильное Приморье ждет встречи с мультимедийным чудом

Компания "Навигационные системы", разработчик систем спутниковой навигации, и компания "Делта Электроникс", официальный дистрибьютор продукции MYSTERY, сообщают о начале поставок на российский рынок автомобильного мультимедийного центра MYSTERY MDD-7565NV с функцией GPS-навигации на базе предустановленной навигационной системы "Автоспутник".

Как сообщает "Восток-Медиа" со ссылкой на официальный сайт компании, навигационная мультимедийная система MYSTERY MDD-7565NV укомплектована встроенным ТВ-тюнером, принимающим изображение в системе цветности SECAM, воспроизводит видео в форматах DVD и VCD, аудио в форматах cd-da и mp3 и снабжена линейным аудио-выходом 5.1. Это позволяет использовать ее как центральное устройство "автомобильного кинотеатра". Меню полностью русифицировано. Система поддерживает 12 GPS каналов.

По словам специалистов, возможность GPS-навигации обеспечивает 12-канальный приемник и программный комплекс "Автоспутник", использующий в качестве навигационной основы цифровую карту "Tele Atlas Россия". В настоящее время в ней имеются карты автодорог Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и его пригородов, а также основные федеральные трассы России. Реализован панорамный режим отображения. На карте представлено более 26 тыс. объектов инфраструктуры - АЗС, рестораны, кинотеатры, магазины, гостиницы и т. п.