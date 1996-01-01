Автокредиты в Банке "Приморье"

Кредиты выдаются только в российских рублях на срок до трех лет для приобретения в частную собственность автомобиля любой категории не старше 10 лет. Отличительной чертой является то, что кредит выдается на покупку машины как в торговой сети, так и у частного лица. Доля заемных средств в стоимости автомобиля составляет от 80 до 90 процентов и зависит от возраста машины. В качестве обеспечения кредита в залог принимается приобретаемая на заемные средства машина.

Процентная ставка по данному виду кредита установлена в размере 12% годовых. Проценты по кредиту Банка "Приморье" начисляются ежемесячно на оставшуюся задолженность. Таким образом, процентные платежи заемщика с каждым месяцем уменьшаются по мере погашения его задолженности перед Банком. В случае досрочного погашения кредита штрафные санкции не предусмотрены и заемщик Банка "Приморье" уплачивает проценты только за реальный срок пользования кредитом. Все это значительно сокращает расходы, связанные с обслуживанием банковской ссуды.

Оформить кредитный договор можно в отделе кредитования физических лиц (г. Владивосток, ул.Светланская, 47, тел.22-10-92) и в отделениях Банка в Артеме, Уссурийске, Находке, Арсеньеве, Лучегорске. Подробная информация об условиях кредитования и бланк заявления-анкеты - на сайте Банка www.primbank.ru.

Банк "Приморье" приглашает к сотрудничеству организации, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу автомобилей.