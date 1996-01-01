www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.02 р.
EUR: 73.47 р. 10 CNY: 94.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Автокредиты в Банке "Приморье"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Кредиты выдаются только в российских рублях на срок до трех лет для приобретения в частную собственность автомобиля любой категории не старше 10 лет. Отличительной чертой является то, что кредит выдается на покупку машины как в торговой сети, так и у частного лица. Доля заемных средств в стоимости автомобиля составляет от 80 до 90 процентов и зависит от возраста машины. В качестве обеспечения кредита в залог принимается приобретаемая на заемные средства машина.

Процентная ставка по данному виду кредита установлена в размере 12% годовых. Проценты по кредиту Банка "Приморье" начисляются ежемесячно на оставшуюся задолженность. Таким образом, процентные платежи заемщика с каждым месяцем уменьшаются по мере погашения его задолженности перед Банком. В случае досрочного погашения кредита штрафные санкции не предусмотрены и заемщик Банка "Приморье" уплачивает проценты только за реальный срок пользования кредитом. Все это значительно сокращает расходы, связанные с обслуживанием банковской ссуды.

Оформить кредитный договор можно в отделе кредитования физических лиц (г. Владивосток, ул.Светланская, 47, тел.22-10-92) и в отделениях Банка в Артеме, Уссурийске, Находке, Арсеньеве, Лучегорске. Подробная информация об условиях кредитования и бланк заявления-анкеты - на сайте Банка www.primbank.ru.

Банк "Приморье" приглашает к сотрудничеству организации, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу автомобилей.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru