"Ратимир" вновь стал призером

Вот уже 10 лет один из лидеров мясоперерабатывающей отрасли Приморского края ООО "Ратимир" не перестает удивлять потребителей изысканными новинками. Не стала исключением и прошедшая недавно ХI специализированная выставка-ярмарка "Дальагро. Продовольствие-2007", на которой компания получила 4 золотые медали за новую продукцию по итогам конкурса.

Напомним, что выставка-ярмарка "Дальагро. Продовольствие-2007" прошла во Владивостоке под патронажем Министерства сельского хозяйства РФ и торгово-промышленной палаты РФ. Участие в выставке приняли около 90 компаний не только Дальнего Востока, но и центральных регионов страны и ближнего зарубежья. Как отметил заведующий отделом мясо-молочной и хлебопекарной промышленности департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации края Виктор ПОНАМАРЕВ, именно продовольственный отдел выставки был представлен наиболее широко. Хлебобулочные и кондитерские изделия продемонстрировали 8 компаний, вино, соки и напитки - 13 компаний; рыбу и рыбопродукцию - 8. Однако больше всего на выставке было представлено мясной продукции от местных производителей. В рамках мероприятия прошел ежегодный конкурс "Золотая медаль выставки", и на закрытом дегустационном заседании конкурсная комиссия определила победителей. В состав экспертной комиссии вошли краевые специалисты самого высокого класса - представители краевой администрации, отдела сертификации торгово-промышленной палаты, службы санэпиднадзора. Следует отметить, что компания "Ратимир" - одна из немногих, кто получил золотые медали за все представленные новинки. Эксперты отметили высокие вкусовые качества сарделек "Телячьи", сосисок "Мюнхенские", вареников с творогом и блинчиков с ветчиной и сыром.

В составе сарделек "Телячьи" присутствует оригинальный букет пряностей, подчёркивающий нежный, сочный вкус этого продукта. Сосиски "Мюнхенские", приготовленные в строгом соответствии с классическим немецким рецептом, покорили членов жюри ярко выраженным ароматом копчения, который достигается благодаря обработке дымом на щепе из отборных пород дуба и ольхи. Не оставили равнодушной экспертную комиссию вареники с творогом в форме сердечек и блинчики с ветчиной и сыром, приготовленные на новом современном французском оборудовании. Благодаря высокому качеству производимой продукции компания еще раз доказала, что по праву занимает одну из лидирующих позиций на рынке.