Качественное топливо за минимальную цену

Включая свет, как правило, никто из нас не задумывается над тем, что напряжение в сети составляет 220 Вт, а ток течет трехфазный с частотой 50 Гц. Мы нажимаем выключатель - и свет горит. Так и с автомобилем: мы заливаем в бак бензин, поворачиваем ключ зажигания, давим на газ и едем. Если не едем, то ищем неисправность.

"Главное преимущество топлива, которое выпускает наш завод, - это качество. Заправив им автомобиль, можно быть уверенным, что машина не откажется работать на нем", - убежден генеральный директор ООО "Роснефть - Комсомольский НПЗ" Валерий ЕЖОВ.

Качество - следствие реконструкции

И у директора нефтеперерабатывающего завода есть все основания так считать. С января этого года Комсомольский НПЗ выпускает бензины марок АИ-92, АИ-95, АИ-98 по ГОСТу и гидроочищенное дизельное топливо. "Раньше мы производили бензины по ТУ. С пуском установок каталитического риформинга и изомеризации перешли на производство чистых автомобильных бензинов по ГОСТу, которые уже сегодня соответствуют международному стандарту Евро-3, а к 2010 году будут соответствовать Евро-4", - рассказывает Валерий Ежов.

Как известно, на неэтилированном бензине автомобильный двигатель работает в "мягких" условиях, более экономично и имеет лучшие тяговые характеристики. А если топливо соответствует стандарту Евро-3, то уменьшаются вредные выбросы в атмосферу. "Бензин не бывает лучше или хуже. Он бывает либо стандартный ГОСТовский, либо нестандартный, - замечает Валерий Ежов. - Если бензин соответствует ГОСТу, то двигатель будет работать нормально. Это аксиома". "Дело в том, что при заправке автомобиля ГОСТовским топливом образуется меньше нагара, - поясняет он. - Также уменьшается риск самовоспламенения бензина при сжатии. Это явление, как правило, сопровождается характерным взрывным звуком, падением мощности, увеличением дымности выхлопа. Все это в конечном счете продляет срок службы двигателя".

Как правило, по техническим условиям топливо выпускают заводы, которые не могут выпускать топливо по ГОСТу. Чаще всего это вызвано несовершенством технологического процесса. Не случайно Комсомольский НПЗ выпуск ГОСТовского высокооктанового топлива марки АИ-98 начал именно сейчас, после завершения очередного этапа модернизации производства. "Реконструкция завода идет с 1999 г. Тогда у нас была только идея, что делать, - рассказывает директор предприятия. - Сначала привели в порядок производство автомобильного дизеля, построили установки каталитического риформинга и изомеризации бензина. Затем дошла очередь до реконструкции установки вторичной переработки нефти, что позволило повысить объем переработки нефти на заводе и улучшить технико-экономические показатели. Старая установка была снесена, а на ее месте построена новая технологическая установка ЭЛОУ-АВТ2, которая сегодня по своим энергосберегающим характеристикам является одной из лучших в мире. После этого мы приступили к реконструкции заводских мощностей по первичной переработке нефти - установки ЭЛОУ-АВТ3. Эта реконструкция заняла несколько лет, и только в этом году мы ее заканчиваем. Кроме того, на заводе была построена установка гидроочистки дизельного топлива и установлен блок производства серы. Это современная технологическая установка, которая позволяет выпускать дизельное топливо по стандартам не ниже Евро-4".

"Премиум-95" для Subaru

На заправках компании Роснефть топливо, выпускаемое по ГОСТу Комсомольским НПЗ, уже появилось. "Вопросы обеспечения качества продукта приоритетные для нас, - поясняет заместитель генерального директора по коммерческой работе ООО "РН-Востокнефтепродукт" Владимир РОЖКОВ. - Комсомольский НПЗ с 1 января начал выпускать бензины по ГОСТу, мы постепенно заменили топливо на нефтебазах и АЗС: освободили резервуары, промыли и залили новый продукт. Сделали все тщательно и без спешки, чтобы впредь не было никаких разговоров о том, что у нас есть бензин по ТУ и ГОСТовский". АИ-98 Комсомольского НПЗ уже поступил на заправки Сахалинской области, Хабаровска, Находки, Биробиджана и Комсомольска.

"Каждая машина рассчитана на соответствующую марку топлива, - подчеркивает Валерий Ежов. - Одна на Регуляр-92, другая на Премиум-95, третья на Супер-98. И заправлять надо именно тем видом топлива, которое изготовитель рекомендует для данного автомобиля". Как известно, октановое число характеризует детонационную стойкость бензина. Чем оно выше, тем выше стойкость и степень сжатия в цилиндре автомобиля, соответственно машина работает экономичнее и развивает большую мощность. Вместе с тем, как заявляют эксперты, сегодня в мире растет число автомобилей, которые требуют заправки бензином не ниже 95. И большинство японских автомобилей, выпущенные после 1997 года, относятся именно к этой категории.

"У меня знакомый купил в Японии новую машину Subaru Legasy, - приводит пример директор нефтеперерабатывающего завода. - На бензине, который был залит в Японии, она ездила без проблем. Когда же он привез ее в Хабаровск и заправил АИ-92, чем обычно в России Subaru заправлял, она просто перестала заводиться. Начали разбираться, выяснилось, что машина требует бензина не ниже 95, а если в бак попадает бензин с меньшим октановым числом, срабатывает защита, и она не заводится, чтобы предотвратить поломку". Пока на Дальнем Востоке имеется не так много машин, которые требуют бензина АИ-98, но и такие есть. К ним относятся последние марки крупных представительских автомобилей производства BMW, Mercedes, Nissan, Toyota.

Спасение для дизеля

Что касается дизельного топлива, то всем известно, что часто дизельные двигатели дымят. Они не развивают нужную мощность, и водитель, стараясь поднять ее, жмет на педаль акселератора. В этом случае дизельное топливо бесконтрольно льется в цилиндр и, не до конца сгорая, выбрасывается в виде выхлопа. Почему это происходит? Из-за низкого цетанового числа. Это характеристика, аналогичная октановому числу в бензине. По требованиям российских стандартов, цетановое число дизельного топлива не должно быть ниже 45. Однако избежать вредных дымных выхлопов можно, только используя дизтопливо с цетановым числом не ниже 50.

В настоящий момент наряду со стандартным нефтепродуктом Комсомольский НПЗ выпускает дизельное топливо с цетановым числом от 52 до 56. "Благодаря современной технологии нам удалось снизить содержание ароматических углеводородов до величины ниже 10%. А чем меньше этих углеводородов, тем выше цитановое число и ниже дымность двигателя", - объясняет Валерий Ежов. Модернизация технологического процесса позволила также улучшить экологические характеристики дизтоплива, производимого на заводе. "Дело в том, что при сгорании серы, содержащейся в топливе, она превращается в сернистый ангидрит CO2 и попадает в воздух. Следствием этого являются кислотные дожди, - продолжает Валерий Ежов. - Кроме того, сернистый ангидрид, как продукт сгорания, вызывает дополнительную коррозию двигателя. Запустив установку гидроочистки дизтоплива, нам удалось снизить содержание серы в конечном продукте. Теперь он соответствует международному стандарту Евро-4". На АЗС Востокнефтепродукт, со слов Владимира Рожкова, улучшенное дизельное топливо появится уже в скором времени.

"Сегодня компания Роснефть вкладывает значительные денежные средства как в добычу, так и в переработку нефти, - резюмирует Владимир Рожков. - Мы хотим быть первыми в России и понимаем, что рынок автотранспорта требует быстрой реакции. Появляются новые автомобили и новые требования к топливу, и чем быстрее мы реагируем на эти изменения, тем быстрее наш потребитель получает то, что ему нужно. Сейчас на наших автозаправках появился новый качественный продукт. Уже не первый год действует система скидок. В ближайшее время на многих наших АЗС появятся магазины и пункты автосервиса. Мы хотим, чтобы наши клиенты, приезжая на автозаправочную станцию, всегда получали то, что хотели, а именно качественное топливо, внимание и высокий уровень обслуживания за минимальную цену".