В поисках сладкой жизни

ООО "Приморский сахар" входит в десятку лучших сахарных заводов России и обеспечивает своей продукцией весь Дальневосточный регион. Сегодня предприятие стоит на пороге перемен, и здесь его интересы во многом совпадают с интересами государства по развитию агропромышленного комплекса.

После более двух лет простоя в июле 2004 г. был восстановлен и запущен единственный на Дальнем Востоке комбинат по производству сахара. Благодаря этому событию только на заводе получили работу 450 человек, часть специалистов вернулась из других регионов России, куда эти люди вынуждены были уехать после остановки производства. Заказы на вспомогательные материалы получили более 50 предприятий-смежников.

Для восстановления производства потребовалось частично заменить оборудование и автоматизировать ряд производственных процессов. Все это можно было сделать только за счет привлечения кредитных средств, причем в значительных объемах. И если до момента остановки в 2002 г. на предприятии выпускался сахар-песок, сахар-рафинад, сахар лимонниковый, элеутерококковый, существовало производство дрожжей, то к настоящему моменту удалось восстановить только производство сахара-песка.

На сегодняшний день одной из самых острых проблем, стоящих перед предриятием, является проблема неуклонного повышения цен на топливо. Ситуация, сложившаяся на рынке в последние годы, заставила предприятие искать пути сокращения потребления мазута. Если в 2004г. на момент начала работы предприятия мазут стоил чуть более 4 тыс. руб. за тонну, то в конце 2006г. цена возросла практически вдвое. Дальнейшее повышение цен на мазут сделает производство убыточным, и тогда может снова встать вопрос о его закрытии.

"Чтобы снизить производственные затраты, мы приняли решение перевести котельную с мазута на уголь, - говорит генеральный директор завода Владимир ЛУКЬЯНОВ. - Проект уже готов, сейчас он находится в стадии согласования. Реализация этого проекта требует многомиллионных вложений, и без привлечения кредитов здесь не обойтись. Но другого выхода у нас нет - производство сейчас "зажато", с одной стороны, высокой стоимостью энергоносителей, а с другой - долговыми обязательствами".

Таким образом, предприятию удалось найти пути снижения производственных затрат, но есть и еще одна проблема - зависимость от таможенной пошлины на сахар-сырец. Так исторически сложилось, что заводы по ту сторону Урала в качестве сырья для производства используют сахарную свеклу, а "Приморский сахар" в 60-е полностью перешел на сахар-сырец (сейчас его закупают в Бразилии).

В ближайшее время федеральные власти планируют установить сезонную пошлину на сахар-сырец на уровне $250-270 за тонну вместо нынешних $140 (эта пошлина будет действовать до 6 месяцев в году в период переработки сахарной свеклы). Для "Приморского сахара", который круглый год работает на сырце, этот скачок означает, что предприятие фактически начнет работать "в минус". На данный момент руководству завода не удалось найти поддержку в "Союзроссахаре", поскольку это объединение лоббирует интересы московских компаний, имеющих сахарные заводы, которые работают как на свекле, так и на сырце.

"Если новая пошлина будет утверждена российским правительством, это может серьезно сказаться на рентабельности предприятия, - считает технический директор "Приморского сахара" Сергей МИЗЬ. - Поэтому сегодня мы рассматриваем возможность перехода на сахарную свеклу. Проблема в том, что в нашем регионе ее давно уже не выращивают - производство придется начинать практически с нуля".

В самом деле, во времена Советского Союза сахарная свекла в Приморье успешно культивировалась, но с тех пор прошло уже несколько десятилетий.

"В прошлом году мы провели эксперимент совместно с фермерским хозяйством "Коммунар", - рассказывает Владимир Лукьянов. - Закупили семян и посеяли сахарную свеклу на площади 1 га. Хочу отметить, что мы получили неплохой урожай с достаточно высоким содержанием сахарозы, причем без удобрений, без специальной техники и несмотря на то, что посевные работы в прошлом году начались достаточно поздно. В этом году планируем продолжить эксперимент на землях ООО "Раковское". Но выращивание этой культуры в объемах, которые необходимы для функционирования завода, - это целая программа, требующая поддержки на государственном уровне. И это касается не только капиталовложений в приобретение специализированной техники, удобрений и т.д., но и людских ресурсов. Только на дооборудование завода для переработки сахарной свеклы необходимо более 100 млн евро.

"Приморскому сахару" потребуется 600 тыс. тонн сахарной свеклы в год: это означает, что сельское хозяйство края может получать гарантированный заказ на сумму более 600 млн руб. ежегодно, а это примерно в два раза больше, чем стоимость произведенной продукции растениеводства в близлежащих районах.

Но для производства таких объемов растительного сырья нужно иметь в обороте порядка 80 тыс. га. Дело в том, что при соблюдении правил севооборота сахарная свекла должна высаживаться на поле один раз в 5 лет, ее рекомендуется чередовать с соей и зерновыми. В свою очередь, увеличение посевных площадей под этими культурами может повлечь за собой развитие перерабатывающей промышленности Приморского края. Кроме того, жом сахарной свеклы можно использовать как корм для скота, что тоже очень важно, ведь животноводство является одним из приоритетных направлений нацпроекта "Развитие АПК".

"Планы у нас обширные, но реализовать их самостоятельно нам не под силу, - резюмирует генеральный директор "Приморского сахара". - И руководители сельхозпредприятий, и фермерские хозяйства проявляют интерес к сахарной свекле, но для того, чтобы организовать полноценное производство, необходимы квалифицированные кадры, специальная техника и удобрения, а все это требует средств - сегодня у сельхозпроизводителя их просто нет. Поэтому необходима поддержка со стороны государства: прежде всего, речь идет об инвестициях в развитие сельского хозяйства, о льготных кредитах для сельхозпроизводителей и о привлечении рабочих рук. Решить эти вопросы можно с помощью как полномочного представителя президента, так и краевой администрации, ведь реализация данного проекта позволит ускорить социально-экономическое развитие региона и уменьшить отток населения с Дальнего Востока.

Тем временем "Приморский сахар" активно работает над расширением ассортимента своей продукции. В прошлом году предприятие приступило к выпуску желтого сахара. "Ученые доказали, что этот продукт гораздо полезнее для здоровья, чем рафинированный, - отмечает Нина КРИСО, главный технолог завода. - Желтый сахар сегодня пользуется спросом во всем мире, хотя стоит он дороже - это объясняется технологией производства. В желтом сахаре сохраняются все микроэлементы и другие полезные для организма вещества".

Наконец, "Приморский сахар" можно с полным правом назвать предприятием, которое не только своевременно платит налоги, заботится о своих сотрудниках, но и в меру своих возможностей помогает решению социальных проблем.