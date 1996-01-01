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Примтеркомбанк: Банк для вашего бизнеса
Не прибегая к агрессивным приемам собственного позиционирования в банковской сфере, Примтеркомбанк смог заработать репутацию динамично развивающегося учреждения с высокой степенью надежности.
Выстроив работу команды специалистов с учетом того, что каждый клиент индивидуален и должен находиться в центре системы обслуживания, Примтеркомбанк стал обладателем важного преимущества, недоступного для многих местных банков, - гибкости и оперативности в принятии решений. Так, по мнению клиентов Примтеркомбанка, здесь созданы оптимальные условия для работы с региональными представителями среднего и мелкого бизнеса.
Основываясь в работе на управленческой "легкости" и прагматизме, ООО "Примтеркомбанк" стабильно демонстрирует высокие темпы роста по всем основным финансовым показателям. Так, активы банка за 2006 г. выросли в 1,5 раза. Объем прибыли, полученной за 2006 г., превысил 15 млн руб.
Ориентируясь на построение долгосрочных партнерских отношений, Примтеркомбанк за год увеличил клиентскую базу более чем на 10%. Основные корпоративные клиенты банка - компании, работающие в сферах торговли, строительства, промышленного производства. Важную роль в увеличении клиентской базы сыграли такие факты, как участие Примтеркомбанка во всероссийской системе "Таможенная карта", получение членства в Ассоциации Российских Банков, открытие ряда дополнительных офисов, внедрение услуги реализации чеков American Express.
Отношения с частными клиентами - одно из динамично развивающихся направлений деятельности. Рассматривая сегмент потребительского кредитования, Примтеркомбанк придерживается традиционно консервативной кредитной политики. Банком предоставляются преимущественно крупные суммы денег при наличии ликвидного обеспечения. Банк ставит перед собой задачу предлагать финансовые ресурсы для решения действительно значимых проблем в жизни клиентов.
В прошедшем году были успешно реализованы программы автокредитования и кредитования под поручительство предприятия. За год объем кредитов, выданных физическим лицам, вырос в 3,5 раза. В этом году одной из приоритетных задач банка станет развитие ипотечного кредитования.
Хорошая динамика наблюдается в привлечении частных вкладов. За 2006 г. их объем вырос более чем в 1,6 раза в сравнении с 2005 г. Стоит отметить, что на счетах Примтеркомбанка преимущественно находятся рублевые вклады, со сроками хранения свыше одного года.
Так же динамично развиваются услуги в рамках осуществления переводов физическими лицами как по системам Western Union и Contact, так и по простым переводам без открытия счета.
В прошедшем году Примтеркомбанк продемонстрировал высокую активность в сфере операций с иностранной валютой в сегменте обслуживания юридических лиц и финансовых организаций. В сравнении с результатами 2005 г. уровень доходов от этой услуги увеличился на 50%, доходность от переводов юридических лиц в иностранной валюте увеличилась в два раза.
Достигнутые в прошлом году результаты позволяют учреждению строить планы на дальнейшее активное развитие. Уже сейчас специалистами банка ведется работа по расширению спектра услуг для юридических и физических лиц. Это внедрение систем денежных переводов "Анелик", "Юнистрим", систем платежей по услугам связи, факторинг, предоставление пластиковых карт.
Планы по развитию программы "Пластиковые карты" достаточно объемны. Это выпуск и обслуживание международных банковских карт Maestro/MasterCard, предоставление овердрафтного кредитования владельцам карт, установка и использование систем для расчетов "Интернет-Банк".
Так, в течение этого года Примтеркомбанк планирует увеличение собственных средств до 130 млн руб. В то же время учредители банка намерены увеличить уставный капитал, чтобы достичь величины собственных средств в 5 млн евро.
В целом же один из самых первых представителей кредитно-финансовых учреждений региона на сегодняшний день может по праву называться одним из самых прогрессивных участников реального сектора экономики Приморского края. По словам Председателя Правления ООО "Примтеркомбанк" Константина КУЗНЕЦОВА, в условиях всевозрастающей сложности решаемых задач банк постоянно стремится к совершенствованию практики корпоративного управления и повышению уровня информационной прозрачности. Ориентируя свою деятельность на регион, учреждение стремится к формированию единой команды с приморскими предпринимателями, работая над облегчением бизнес-процессов и предоставляя ресурсы для развития экономики Приморья.
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