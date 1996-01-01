Новый способ потребления финансовых услуг

В последнее время все чаще в различных СМИ звучит слово "факторинг". В Интернете и справочниках можно найти стандартное определение: факторинг - финансирование под уступку денежных требований.

Многие до сих полагают, что это сложный финансовый продукт, требующий длительных процедур согласования с банком и работающий по таинственным финансовым схемам. На самом деле все значительно проще. Если бы факторинг был действительно таким сложным инструментом, то он вряд ли получил бы такое бурное развитие как за рубежом, так и в России. Еще несколько лет назад рынок факторинга в России был мало заметен. Сегодня он уже "весит" $11 млрд.

Учитывая набранный темп, в ближайшие годы российский факторинговый рынок вырастет еще в несколько раз. К 2009 году, согласно прогнозу лидера российского рынка факторинга ФК "Еврокоммерц", он достигнет рекордной отметки в 70 млрд долларов. Очевидно, рынок не поражал бы нас такими темпами, если бы сам факторинг не был действительно эффективным и доступным инструментом развития. Факторинг способен комплексно, гибко и оперативно решать главную проблему быстро развивающихся малых и средних компаний. Речь идет об оперативном получении финансирования, необходимого для роста бизнеса. При этом факторинг позволяет не только получать финансирование, но и снижать коммерческие риски. Факторинг позволяет торговым компаниям сконцентрироваться на ключевых для них задачах - увеличении торгового оборота и не думать о сложностях с нехваткой средств и рисками, связанными с невозвратами.

Расширяя рынок

По данным РА "Эксперт", безусловным лидером российского рынка факторинга по обороту и числу клиентов является ФК "Еврокоммерц". За счет активного продвижения в регионы страны, создания эффективных продуктов и технологий, а также привлечения капиталов крупнейших мировых инвесторов "Еврокоммерц" удалось занять 37% рынка (доля по числу клиентов).

Но для того, чтобы реализовать собственные цели (компания планирует через несколько лет войти в топ-15 крупнейших факторинговых компаний Европы), "Еврокоммерц" предстоит сделать больше чем просто укрепить лидерство. Стратегия компании предполагает расширение самого рынка, который в ближайшее время способен вырасти как минимум в 10 раз. В "Еврокоммерц" считают, что для того, чтобы это произошло как можно раньше, необходимо сделать услугу еще более эффективным, простым и понятным финансовым инструментом.

Для неограниченного роста

ФК "Еврокоммерц" удалось создать совершенно новый формат потребления факторинга. Являясь лидером рынка, компания смогла значительно реформировать сам механизм услуги и выработать новые стандарты ее предоставления. Настоящий, эффективный факторинг должен быть действительно безлимитным, безвозвратным, быстрым и обслуживающим не только продажу товара, но и его закупку. Расскажем подробнее о каждом из стандартов.

Безлимитное финансирование - возможность привлечения средств в тех объемах, которые необходимы для привлечения неограниченного числа покупателей вне зависимости от размера бизнеса компании и ее кредитной истории. До настоящего момента ни один банк или другой финансовый институт не мог предоставить действительно неограниченного объема финансирования. Все всегда ограничивалось залоговой базой или финансовой отчетностью заемщика. Безлимитный факторинг позволяет масштабировать бизнес без оглядки на нехватку оборотных средств. Антирисковый факторинг - в случае антирискового (безрегрессного) факторинга риск неуплаты со стороны покупателей полностью переходит к факторинговой компании.

"Еврокоммерц" работает по схеме безрегрессного факторинга, в том числе и прежде всего финансируя поставки на новых для клиента покупателей. Такой факторинг позволяет без страха осваивать новые рынки и без боязни привлекать всех возможных покупателей. Экстренный факторинг дает возможность получения финансирования в течение 6 часов с момента подачи заявки. Быстрый доступ к неограниченному финансовому ресурсу позволяет не упускать оперативно возникающие бизнес-возможности и всегда поддерживать на должном уровне репутацию, совершая своевременные платежи поставщикам и кредиторам, невзирая на возникающие кассовые разрывы. Финансирование, продажи и закупки -теперь факторинг может использоваться не только для продаж, но и для закупки товара. По сути, факторинг становится центральным инструментом управления и развития бизнеса.

Простота и массовость

Символом простоты на многих рынках, как на потребительских, так и на рынках B2B, являются коробочные решения. Именно за счет запуска продукта в коробках сотовые операторы в свое время смогли объяснить потенциальным абонентам простоту и доступность мобильной связи. Примерно того же самого удалось достичь "1с", сделав из сложной автоматизированной системы учета простой и понятный инструмент.

"Еврокоммерц" идет по тому же пути. Компании в буквальном смысле удалось "упаковать" финансовую услугу в коробку. Коробочный продукт "Еврокоммерц" выводит факторинг на принципиально новый технологический уровень и задает еще один стандарт развитию рынка. Пять видов факторинговых услуг, в соответствии со стандартами, представлены в пяти разных коробках. Внутри коробки находится существенная часть бизнес-процесса предоставления услуг факторинга, позволяющая клиенту самому выбирать ключевые параметры обслуживания: сроки, объемы, цены. В коробке находится компьютерная программа, позволяющая в течение нескольких минут сформировать пакет документов, необходимый для начала сотрудничества.

Сотрудничество с "Еврокоммерц" не требует предоставления какой-либо глубокой информации об истории бизнеса клиента, его отчетность. Фактора, прежде всего, интересуют планы развития предприятия. Таким образом, не требуя кипы договоров и другой объемной документации, "коробочный факторинг" может быть активирован в течение одного дня.

"Простота - это ключевая характеристика финансового продукта будущего", уверены в "Еврокоммерц".

Скоро у вас появится возможность познакомиться с тем, как "коробочный факторинг" помогает клиентам "Еврокоммерц" развивать бизнес".