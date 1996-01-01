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Незабываемая "Золотая маска"
В Москве завершилось ежегодное грандиозное событие в культурной жизни страны. C 28 марта по 14 апреля проходил 13-й театральный фестиваль "Золотая маска", учрежденный Союзом театральных деятелей.
Нынешний смотр лучших спектаклей оказался не хуже предыдущих, почти 50 постановок со всей России были номинированы на премию. Уже шесть лет генеральным спонсором фестиваля выступает Сбербанк России, и благодаря его поддержке фестиваль становится год от года ярче и разнообразнее. Ведь "Золотая маска" - это реальный шанс для провинциальных театров заявить о себе широкой публике.
Открыл фестиваль спектакль из Германии "Карьера Артуро Уи, которой могло не быть" в рамках уже ставшей традицией программы "Легендарные спектакли ХХ века". Пьесу Бертольда БРЕХТА представили артисты театра "Берлинер Ансамбль". Постановка выдержала уже более 300 представлений, но до сих пор собирает полные залы.
Большой интерес зрителей и критиков вызвал спектакль "Тартюф", привезенный из Новосибирска. Действие этого классического произведения перенесено в лавку мясника. Там, среди массивных мясных туш и колбасных батонов и колец, весьма необычно звучали душеспасительные тирады, рассуждения о справедливости и прочих высоких материях.
Поставленный в Якутии и привезенный на суд столичных театралов "Дом Бернарды Альбы" вместо южной, испанской приобрел северную, отчасти языческую экзотичность. Роль тиранической матери в этой постановке сыграла Степанида БОРИСОВА. А ведь она не только актриса, но и певица, гастролирующая по всему миру с национальным горловым пением.
Незабываемым даже для избалованной московской публики стал и финал нынешней "Золотой маски". В Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко прошло грандиозное феерическое шоу, поставленное Дмитрием ЧЕРНЯКОВЫМ. Этот мастер - неоднократный лауреат "Маски" и чуть ли не единственный отечественный оперный режиссер, востребованный сейчас в Европе.
С годами фестиваль становится масштабнее и богаче как в прямом, так и переносном смысле. В России издавна почетно меценатство. Продолжая эти традиции, Сбербанк содействует развитию театрального искусства в стране. Он поддерживает не только "Маску", но и оказывает благотворительную и спонсорскую помощь многим театральным коллективам из разных городов страны. При его содействии воплощены в жизнь масштабные театральные проекты, а также образовательные, просветительские, международные программы. Неудивительно, что в прошлом году "Золотой маски" удостоили и Сбербанк. При его поддержке в рамках программы "Лучшие спектакли в городах России" прошли гастроли около 100 коллективов. Такие гастроли по душе не только публике, но и артистам. Многие жители глубинки смогли увидеть лучшие спектакли воочию, а не только по телеканалу "Культура". Да и театры с удовольствием везут свои постановки в провинцию. Ведь свое искусство они покажут большему числу неравнодушных зрителей.
Режиссеры и актеры уже готовят новые премьеры для будущей "Золотой маски". В свою очередь банкиры позаботятся о том, чтобы на суд зрителей будущего фестиваля предстали талантливые коллективы и интересные спектакли.
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