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"Бомбилы" "Авторадио" помогут детским больницам
На "Авторадио" стартовал второй открытый чемпионат среди любителей по борьбе за пассажира и его деньги - "СУПЕРБОМБИЛА"!
Правила акции просты - за 2 часа участникам необходимо заработать как можно больше денег частным извозом. Все события развиваются в прямом эфире "Авторадио". Участники реалити-шоу традиционно выбираются при помощи жеребьевки. Заезды "СУПЕРБОМБИЛ" будут проходить с понедельника по пятницу, с 11 до 13 часов. Всего будет 20 заездов. Кстати, в этом году условия чемпионата "Авторадио" немного изменились - победитель "СУПЕРБОМБИЛЫ-2007" определится в финале, в котором будут участвовать все участники акции, независимо от того, сколько денег они заработали в предварительном заезде! Таком образом, имя чемпиона станет известно только в последний момент, а сам финал обещает быть захватывающим и интригующим!
На кону авторадийного чемпионата "СУПЕРБОМБИЛА-2006" стояли ТОННА БЕНЗИНА и комплект южнокорейских шин "ХАНКУК". В этом году призы обещают быть не менее интересными! Спонсор второго открытого чемпионата "Авторадио" по борьбе за пассажира и его деньги - Страховая компания "ДАСК"! Застраховать машину? Только "ДАСК"!
Компания "ДАСК" работает на рынке страхования с 1992 года и за это время заслужила репутацию надежного и стабильного партнера. ЗАО "ДАСК" предоставляет качественные страховые услуги, которые обеспечиваются законодательно необходимым размером уставного капитала, высоким профессионализмом сотрудников, надежной перестраховочной защитой и своевременным урегулированием убытков. Не случайно "Авторадио" выбрало в партнеры именно компанию "ДАСК"!
Вернемся к акции. В прошлом году авторадийные "бомбилы" почти ежедневно устанавливали рекорды по сбору денег. По словам директора "Авторадио" Александра КАРПЕНКО, это и поспособствовало тому, что авторадийный чемпионат стал благотворительным. По итогам "СУПЕРБОМБИЛЫ-2006", было собрано более 300 тысяч рублей, которые пошли на помощь двум детским домам - Владивостокской коррекционной школе-интернату №1 и Уссурийскому детскому дому №2. На деньги "СУПЕРБОМБИЛ" во владивостокской школе-интернате №1 в детских спальнях были установлены два шкафа-купе. В Уссурийский детский дом "Авторадио" доставило необходимые стройматериалы, сантехнику, чистящие и моющие средства, средства личной гигиены и спортинвентарь. Кроме того, для воспитанников детских домов был устроен праздник с театральным представлением и сладкими подарками. Как подчеркнул Александр Карпенко, "Авторадио" не собирается отступать от этой традиции и в этом году акция "СУПЕРБОМБИЛА" также будет благотворительной - на этот раз авторадийные "бомбилы" будут помогать детским больницам!
Команда "Авторадио" уверена, что и в этом году в ходе открытого чемпионата среди любителей по борьбе за пассажира и его деньги "СУПЕРБОМБИЛЕ" удастся собрать достойную сумму в помощь детям. По опыту прошлого года можно смело сказать, что в нашем городе живет много добрых и отзывчивых людей. "СУПЕРБОМБИЛА-2006" пользовалась огромной популярностью не только среди водителей, но и среди пассажиров. Некоторые из них буквально охотились на "бомбил". Детям помогали и бизнесмены, и водители автобусов, и валютчики, и сотрудники ГАИ, и пенсионеры! Многие отдавали все, что было на этот момент в карманах, а некоторые платили за поездку с "бомбилой" свыше 10 тысяч рублей.
В этом году открытый чемпионат "Авторадио" по борьбе за пассажира и его деньги не менее популярен: авторадийный барабан с именами участников уже переполнен, а звонки в студию поступают непрерывно. И все это потому, что очень многие слушатели "Авторадио" всем сердцем откликаются на призыв помочь самой незащищенной части общества - детям, которые лишены по каким-то причинам материнской ласки, не могут похвастаться отличным здоровьем и очень нуждаются в нашей заботе и внимании!
Вы тоже хотите принять участие в акции "СУПЕРБОМБИЛА" и внести свой вклад в помощь детским больницам? Звоните по телефону 26-76-79 и регистрируйтесь или ищите на дорогах Владивостока и Уссурийска машины с наклейками акции и логотипом "АВТОРАДИО" и станьте ее пассажиром! Слушайте "Авторадио" и следите за развитием событий!
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