www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.25 р. 100 JPY: 58.77 р.
EUR: 78.08 р. 10 CNY: 96.86 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

"Бомбилы" "Авторадио" помогут детским больницам

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На "Авторадио" стартовал второй открытый чемпионат среди любителей по борьбе за пассажира и его деньги - "СУПЕРБОМБИЛА"!

Правила акции просты - за 2 часа участникам необходимо заработать как можно больше денег частным извозом. Все события развиваются в прямом эфире "Авторадио". Участники реалити-шоу традиционно выбираются при помощи жеребьевки. Заезды "СУПЕРБОМБИЛ" будут проходить с понедельника по пятницу, с 11 до 13 часов. Всего будет 20 заездов. Кстати, в этом году условия чемпионата "Авторадио" немного изменились - победитель "СУПЕРБОМБИЛЫ-2007" определится в финале, в котором будут участвовать все участники акции, независимо от того, сколько денег они заработали в предварительном заезде! Таком образом, имя чемпиона станет известно только в последний момент, а сам финал обещает быть захватывающим и интригующим!

На кону авторадийного чемпионата "СУПЕРБОМБИЛА-2006" стояли ТОННА БЕНЗИНА и комплект южнокорейских шин "ХАНКУК". В этом году призы обещают быть не менее интересными! Спонсор второго открытого чемпионата "Авторадио" по борьбе за пассажира и его деньги - Страховая компания "ДАСК"! Застраховать машину? Только "ДАСК"!

Компания "ДАСК" работает на рынке страхования с 1992 года и за это время заслужила репутацию надежного и стабильного партнера. ЗАО "ДАСК" предоставляет качественные страховые услуги, которые обеспечиваются законодательно необходимым размером уставного капитала, высоким профессионализмом сотрудников, надежной перестраховочной защитой и своевременным урегулированием убытков. Не случайно "Авторадио" выбрало в партнеры именно компанию "ДАСК"!

Вернемся к акции. В прошлом году авторадийные "бомбилы" почти ежедневно устанавливали рекорды по сбору денег. По словам директора "Авторадио" Александра КАРПЕНКО, это и поспособствовало тому, что авторадийный чемпионат стал благотворительным. По итогам "СУПЕРБОМБИЛЫ-2006", было собрано более 300 тысяч рублей, которые пошли на помощь двум детским домам - Владивостокской коррекционной школе-интернату №1 и Уссурийскому детскому дому №2. На деньги "СУПЕРБОМБИЛ" во владивостокской школе-интернате №1 в детских спальнях были установлены два шкафа-купе. В Уссурийский детский дом "Авторадио" доставило необходимые стройматериалы, сантехнику, чистящие и моющие средства, средства личной гигиены и спортинвентарь. Кроме того, для воспитанников детских домов был устроен праздник с театральным представлением и сладкими подарками. Как подчеркнул Александр Карпенко, "Авторадио" не собирается отступать от этой традиции и в этом году акция "СУПЕРБОМБИЛА" также будет благотворительной - на этот раз авторадийные "бомбилы" будут помогать детским больницам!

Команда "Авторадио" уверена, что и в этом году в ходе открытого чемпионата среди любителей по борьбе за пассажира и его деньги "СУПЕРБОМБИЛЕ" удастся собрать достойную сумму в помощь детям. По опыту прошлого года можно смело сказать, что в нашем городе живет много добрых и отзывчивых людей. "СУПЕРБОМБИЛА-2006" пользовалась огромной популярностью не только среди водителей, но и среди пассажиров. Некоторые из них буквально охотились на "бомбил". Детям помогали и бизнесмены, и водители автобусов, и валютчики, и сотрудники ГАИ, и пенсионеры! Многие отдавали все, что было на этот момент в карманах, а некоторые платили за поездку с "бомбилой" свыше 10 тысяч рублей.

В этом году открытый чемпионат "Авторадио" по борьбе за пассажира и его деньги не менее популярен: авторадийный барабан с именами участников уже переполнен, а звонки в студию поступают непрерывно. И все это потому, что очень многие слушатели "Авторадио" всем сердцем откликаются на призыв помочь самой незащищенной части общества - детям, которые лишены по каким-то причинам материнской ласки, не могут похвастаться отличным здоровьем и очень нуждаются в нашей заботе и внимании!

Вы тоже хотите принять участие в акции "СУПЕРБОМБИЛА" и внести свой вклад в помощь детским больницам? Звоните по телефону 26-76-79 и регистрируйтесь или ищите на дорогах Владивостока и Уссурийска машины с наклейками акции и логотипом "АВТОРАДИО" и станьте ее пассажиром! Слушайте "Авторадио" и следите за развитием событий!

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru